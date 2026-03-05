બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરનું અંતિમ પરિણામ જાહેર, આ રીતે ચકાસો યાદી
ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરનું આખરી પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : March 5, 2026 at 5:30 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરનું આખરી પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરનું અંતિમ પરિણામ જાહેર
ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની જાહેરાત ક્રમાંક: GPRB/202324/1 અન્વયે બિન હથિયારી પો.સ.ઇ.ની કુલ 472 જગ્યાઓ માટેની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલ છે.
ભરતી પ્રક્રિયાના પ્રથમ તબક્કામાં 4,60,000થી વધુ બિન હથિયારી પો.સ.ઇ.ના ઉમેદવારોની જાન્યુઆરી/ફેબ્રુઆરી 2025માં શારીરિક કસોટી લેવામાં આવેલ અને શારીરિક કસોટીમાં ઉર્તિણ થયેલ 1 લાખથી વધુ ઉમેદવારોની પેપર-1 (MCQ)-200 ગુણ તથા પેપર-2 100 ગુણ મળી કુલ 300 ગુણની લેખિત પરીક્ષા 13.4.2025ના રોજ લેવામાં આવી હતી.
પો.સ.ઇ.કેડરના પરીક્ષા નિયમ મુજબ 1025 ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની કામગીરી 5.2.2026થી 10.2.2026 દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવી હતી.
દસ્તાવેજની ચકાસણી બાદ 23.2.2026ના રોજ હંગામી પરીણામ જાહેર કરી વાંધા/રજુઆતો મંગાવવામાં આવી હતી. મળેલ વાંધા/રજુઆતોને ધ્યાને લઇ કુલ 472 ઉમેદવારોની આખરી પસંદગી યાદી તથા 95 ઉમેદવારોની પ્રતિક્ષા યાદી ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ પર 5.3.2026ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.
આખરી પસંદગી યાદી તથા પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોની નિમણૂંક અંગેની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનદર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનાર છે.
આ પણ વાંચો: