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અમદાવાદમાં ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં અપહરણનો પ્રયાસ નિષ્ફળ! CCTVમાં કેદ થયો આખો ખેલ, 3 આરોપીની ધરપકડ

ફરિયાદી પૃથ્વીશ પ્રજાપતિના મિત્ર મિહિર દેસાઈ અને મુખ્ય આરોપી સંજય રબારી તેમજ મહેશ રબારી વચ્ચે રૂપિયાની લેતી-દેતી બાબતે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો.

અમદાવાદમાં ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં અપહરણનો પ્રયાસ નિષ્ફળ!
અમદાવાદમાં ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં અપહરણનો પ્રયાસ નિષ્ફળ! (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 10:30 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં અપહરણના પ્રયાસનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. જમીન લે-વેચના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા પૃથ્વીશ પ્રજાપતિને અપહરણ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે પૃથ્વીશે પોતાની સૂઝબૂઝ અને હિંમતના કારણે અપહરણકારોના ચુંગાલમાંથી છટકી જવામાં સફળતા મેળવી હતી.

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ફરિયાદી પૃથ્વીશ પ્રજાપતિના મિત્ર મિહિર દેસાઈ અને મુખ્ય આરોપી સંજય રબારી તેમજ મહેશ રબારી વચ્ચે રૂપિયાની લેતી-દેતી બાબતે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. લગભગ ત્રણ વર્ષ અગાઉ થયેલા ઝઘડામાં પૃથ્વીશ પ્રજાપતિને સમાધાન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે તે સમયે સમાધાન ન થતા આરોપીઓએ પૃથ્વીશ પ્રત્યે અદાવત રાખી હતી. આ અદાવતના કારણે મુખ્ય સૂત્રધાર સંજય રબારીએ પૃથ્વીશના અપહરણનું કાવતરું ઘડ્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

અમદાવાદમાં ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં અપહરણનો પ્રયાસ નિષ્ફળ! (ETV Bharat Gujarat)

સંજય રબારીએ હાર્દિક ભોઈ, કેતન રબારી, કૌશિક ભીલ અને ફરાર દશરથ રાઠોડને અપહરણની જવાબદારી સોંપી હતી. આરોપીઓએ પૃથ્વીશનું અપહરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ પોતાના ઇરાદામાં સફળ થઈ શક્યા નહોતા. આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. CCTV ફૂટેજના આધારે પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે વોન્ટેડ આરોપી સંજય રબારી અપહરણના કાવતરામાં સામેલ આરોપીઓનો ખર્ચ અને અન્ય વ્યવસ્થા પૂરી પાડતો હતો.

આ સમગ્ર મામલે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ ડૉ. ગીતા.એમ.ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાના અનુસંધાનમાં વસ્ત્રાપુર પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને હાર્દિક ભોઈ, કેતન રબારી અને કૌશિક ભીલની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે મુખ્ય આરોપી સંજય રબારી, મહેશ રબારી અને દશરથ રાઠોડ હજુ ફરાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમની શોધખોળ માટે પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો કામે લાગી છે.

હાલ અપહરણના પ્રયાસના કેસમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. CCTV ફૂટેજ સહિતના ટેકનિકલ અને પુરાવા આધારે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. કેસના મુખ્ય અને ફરાર આરોપીઓને ઝડપવા માટે કાર્યવાહી ચાલુ છે.

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TAGGED:

અમદાવાદમાં અપહરણનો પ્રયાસ
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