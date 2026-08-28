ETV Bharat / state

અમરેલી: ધારીના છતડીયા રેલવે ટ્રેક નજીક ભેંસનું ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન

ભારે વજનને કારણે ભેંસને હાથથી ખેંચવી શક્ય ન હોવાથી હાઇડ્રોલિક સાધનની મદદથી તેને બાંધીને ધીમે ધીમે ઉપર ખેંચવામાં આવી હતી.

ધારીના છતડીયા રેલવે ટ્રેક નજીક ભેંસનું ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન
ધારીના છતડીયા રેલવે ટ્રેક નજીક ભેંસનું ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: ધારી તાલુકાના છતડીયા રેલવે ટ્રેક નજીક એક ભેંસ ડુંગર પરથી નીચે ખાબકી જતા તેને બચાવવા માટે રોમાંચક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ઘાસચારો ચરતી વખતે અચાનક પગ લપસતા ભેંસ રેલવે ટ્રેક નજીક આવેલા ઢોળાવમાં ખાબકી હતી, જેને પગલે માલધારી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા હતા.

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, છતડીયા રેલવે ટ્રેકની આસપાસના ડુંગર વિસ્તારમાં એક માલધારીની ભેંસ ઘાસચારો ચરી રહી હતી. દરમિયાન અચાનક ભેંસનું સંતુલન બગડતા તે ડુંગર પરથી નીચે ખાબકી હતી અને રેલવે ટ્રેક નજીક ફસાઈ ગઈ હતી. ભેંસ ટ્રેકની નજીક ખાબકતા તેને બહાર કાઢવી મુશ્કેલ બની હતી.

ધારીના છતડીયા રેલવે ટ્રેક નજીક ભેંસનું ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન (Etv Bharat Gujarat)

આ દરમિયાન ટ્રેન આવવાનો સમય નજીક હોવાથી પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી. ભેંસને ટ્રેક નજીક ફસાયેલી જોતા માલધારી મૂંઝવણમાં મુકાયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં સેવાભાવી વિનુભાઈ સહિતના લોકો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને ભેંસને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા.

સૌપ્રથમ રેલવે ટ્રેક પરથી ટ્રેનને સલામત રીતે રવાના કરવામાં આવી હતી. ટ્રેન પસાર થયા બાદ ભેંસને બચાવવા માટે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ભારે વજન ધરાવતી ભેંસને સામાન્ય રીતે ઉપર ખેંચવી શક્ય ન હોવાથી હાઇડ્રોલિક સાધનની મદદ લેવામાં આવી હતી.

હાઇડ્રોલિકની મદદથી ભેંસને યોગ્ય રીતે બાંધીને રેલવે ટ્રેક નજીકના ઢોળાવમાંથી ધીમે ધીમે ઉપર ખેંચવામાં આવી હતી. સમગ્ર રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન દરમિયાન ભેંસને કોઈ ઈજા ન થાય અને રેલવે ટ્રેક પર કોઈ જોખમ ઊભું ન થાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવી હતી. અંતે ભારે જહેમત બાદ ભેંસને સુરક્ષિત રીતે ઉપર ખેંચી લેવામાં આવતા માલધારી સહિત સ્થાનિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

ભેંસને હાઇડ્રોલિકની મદદથી ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં રેસ્ક્યૂ કરવાની સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો પણ મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ થયો હતો. રેસ્ક્યૂ દરમિયાનનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં લોકોમાં પણ આ ઘટનાની ચર્ચા જોવા મળી રહી છે. મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા પશુને બચાવવા માટે સેવાભાવી લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયાસોની સ્થાનિકોમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. માલપુરમાં તારની વાડમાં ફસાયેલા દીપડાનું સફળ રેસ્ક્યૂ: વન વિભાગે બહાર કાઢી સલામત સ્થળે ખસેડ્યો
  2. ગીર ગઢડામાં ખેતરમાં આવેલા માતાજીના મઢમાં 4 વર્ષની દીપડી ઘુસી, 5 કલાક બાદ થયું સફળ રેસ્ક્યુ

TAGGED:

CHATADIYA RAILWAY TRACK
AMRELI BUFFALO RESCUE OPERATION
HYDRAULIC BUFFALO RESCUE VIDEO
DHARI BUFFALO RESCUE
DHARI BUFFALO RESCUE OPERATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.