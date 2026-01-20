અમદાવાદ: ઘાટલોડિયાની નેશનલ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે માથાકૂટ, જૂના વિવાદે લીધો હિંસક વળાંક; પોલીસ પણ દોડી આવી

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 7:21 AM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફરી એક વખત સેવન્થ ડે સ્કૂલ જેવી ઘટના સામે આવી છે. ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં આવેલી નેશનલ સ્કૂલ બહાર શાળાના સમય બાદ સગીર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ગંભીર માથાકૂટ થઇ હતી.મળતી માહિતી અનુસાર, સ્કૂલના મુખ્ય ગેટ નજીક વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, જેમાં કડુ, લાકડી અને પાઇપ જેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરીને હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં તણાવનો માહોલ સર્જાયો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, હુમલાનો મૂળ કારણ ચાર મહિના અગાઉ થયેલી બોલાચાલી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાના સમયે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પહેલેથી જ સ્કૂલ બહાર હુમલો કરવા માટે ઊભા હતા.

ત્રણ વિદ્યાર્થી ઇજાગ્રસ્ત

આ ઘટનામાં કુલ ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે જેમાં એક વિદ્યાર્થીને હાથમાં, એક વિદ્યાર્થીને માથામાં જ્યારે એક વિદ્યાર્થીને મૂઢમાર લાગ્યો હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટનામાં સામેલ 8 થી 10 યુવકોમાંથી 4 થી 5 વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલના હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે અન્ય યુવકો બહારથી આવેલા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે ભોગ બનનાર તેમજ હુમલાખોર બંને પક્ષના વિદ્યાર્થીઓ સગીર હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આ મામલે પોલીસ દ્વારા હત્યાના પ્રયાસ, રાયોટિંગ તેમજ મારી નાખવાની ધમકી સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. એસીપી એ ડિવિઝન જયેશ બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું કે સમગ્ર ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને સંડોવાયેલા તમામ સગીર યુવકો સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

નેશનલ સ્કૂલ મારામારી મામલે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે (DEO) શાળા સંચાલક સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. DEOએ શાળા સંચાલકને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવા આદેશ આપ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બહારથી આવેલા અન્ય યુવકો દ્વારા કડુથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સારવાર બાદ ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓને રજા આપવામાં આવી હોવાનું પણ DEOએ જણાવ્યું છે.

નેશનલ સ્કૂલના સંચાલક રમેશ અમીનએ જણાવ્યું કે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા બાદ ઘરે જતા હતા ત્યારે શાળા બહાર અંદાજે 100 મીટર દૂર આ ઘટના બની હતી. આ ઘટના શાળા સમય બાદ અને શાળા પરિસર બહાર બની હતી. ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થી શાળાનો જ વિદ્યાર્થી છે અને તેને તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં આવી હતી.

નેશનલ સ્કૂલ બહાર શાળા સમય બાદ સગીર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે જૂના વિવાદને કારણે થયેલી માથાકૂટમાં ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બહારથી આવેલા યુવકો સંડોવાયેલા હોવાની શક્યતા સામે આવી છે. હાલ પોલીસ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે.

