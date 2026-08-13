અમરેલીમાં દિવાળી જેવો માહોલ: રાજ્યકક્ષાની 15 ઓગસ્ટની ઉજવણીને લઈને શહેર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું
રાજ્યકક્ષાના 15 ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી આ વખતે અમરેલીના આંગણે થવાની હોવાથી સમગ્ર શહેરમાં ઉત્સવનો માહોલ છવાયો છે.
Published : August 13, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 1:08 PM IST
અમરેલી: રાજ્યકક્ષાના 15 ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી આ વખતે અમરેલીના આંગણે થવાની હોવાથી સમગ્ર શહેરમાં ઉત્સવનો માહોલ છવાયો છે. સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ભવ્ય ઉજવણીને આવકારવા અમરેલી શહેરને શણગારવામાં આવ્યું છે અને રાત્રિના સમયે શહેરના મુખ્ય માર્ગો, ચોક-ચોરાહા તેમજ વિવિધ સરકારી કચેરીઓ ભવ્ય રોશનીથી ઝગમગી ઉઠતાં જાણે અમરેલીમાં દિવાળી આવી હોય તેવો નજારો જોવા મળી રહ્યો છે.
અમરેલીના રસ્તાઓ રોશનીથી ઝળહળ્યા
શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર કરવામાં આવેલા આકર્ષક લાઈટિંગ, રંગબેરંગી રોશની અને સજાવટ લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. સાંજ પડતાં જ અમરેલી શહેર ઉપરાંત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો શહેરમાં ઉમટી રહ્યા છે. પરિવાર સાથે લોકો શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરી ભવ્ય લાઈટિંગનો નજારો માણી રહ્યા છે. રોશનીથી ઝળહળતા માર્ગો અને ચોક-ચોરાહાઓના કારણે અમરેલીનો માહોલ તહેવારમય બની ગયો છે.
રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીને લઈને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં તંત્ર દ્વારા વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. સરકારી કચેરીઓ અને જાહેર સ્થળોએ પણ આકર્ષક રોશની કરવામાં આવી છે. રાત્રિના સમયે લાઈટિંગના કારણે શહેરની સુંદરતામાં વધારો થયો છે અને લોકોમાં પણ રાજ્યકક્ષાના આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
15 ઓગસ્ટે ભવ્ય રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી
15 ઓગસ્ટના રોજ અમરેલીના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજ્યકક્ષાના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ભવ્ય ઉજવણી યોજાશે. રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં ધ્વજવંદન સહિતના કાર્યક્રમો યોજાનાર હોવાથી તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને કાર્યક્રમ સ્થળની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીના પગલે અમરેલી શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વિવિધ કાર્યક્રમો અને તૈયારીઓનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના મુખ્ય વિસ્તારોમાં કરવામાં આવેલી રોશનીના કારણે રાત્રિના સમયે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી રહ્યા છે. ખાસ કરીને બાળકો અને પરિવારો માટે આ લાઈટિંગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
સમગ્ર જિલ્લામાં ગૌરવ અને ઉત્સાહ
રાજ્યકક્ષાના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી માટે અમરેલી જિલ્લાને યજમાન બનવાની તક મળતાં સમગ્ર જિલ્લામાં ગૌરવની લાગણી જોવા મળી રહી છે. અમરેલી શહેરથી લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારો સુધી લોકોમાં આ ઉજવણીને લઈને ઉત્સાહ છે. રાજ્યકક્ષાનો આ ભવ્ય કાર્યક્રમ અમરેલીના ઇતિહાસમાં યાદગાર બની રહે તે માટે તંત્ર અને સ્થાનિક લોકો દ્વારા પણ ઉત્સાહપૂર્વક સહકાર આપવામાં આવી રહ્યો છે.આમ, 15 ઓગસ્ટના રાજ્યકક્ષાના કાર્યક્રમ પૂર્વે અમરેલી શહેર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે અને રાત્રિના સમયે શહેરનો નજારો જોતા જાણે સ્વાતંત્ર્ય પર્વની સાથે દિવાળીની પણ ઉજવણી થઈ રહી હોય તેવો માહોલ સર્જાયો છે.
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