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‘તહેવારો ઉજવણી માટે છે, ઝેર ખવડાવવા માટે નહીં’ : ગાંધીનગર ખાતે બોલ્યા તુકારામ મુંડે

મહારાષ્ટ્રના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન કમિશ્નર તુકારામ મુંડેએ ગાંધીનગર ખાતે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો

મહારાષ્ટ્રના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન કમિશ્નર તુકારામ મુંડેએ ગાંધીનગર ખાતે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો
મહારાષ્ટ્રના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન કમિશ્નર તુકારામ મુંડેએ ગાંધીનગર ખાતે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 5:50 PM IST

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ગાંધીનગર: મહારાષ્ટ્રના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) કમિશનર તુકારામ મુંડે ગાંધીનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા. કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલા સેમિનારમાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો. આ દરમિયાન જીવન, સરકારી નોકરી, બદલીઓ તેમજ ફૂડ સેફ્ટી સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી.

ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોના પાલન અંગે તુકારામ મુંડેએ મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, “ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોનું આપણે પાલન કરતા નથી એ સત્ય છે. પરમિશન લેવા સિવાયના નિયમોનું પાલન થતું નથી.” તેમણે જણાવ્યું કે ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોનું યોગ્ય રીતે પાલન નહીં થવાથી તેની સીધી અસર પબ્લિક હેલ્થ પર પડે છે.
તુકારામ મુંડેએ વધુમાં જણાવ્યું કે કેન્સર, ડાયાબિટીસ અને કાર્ડિયાક જેવી સમસ્યાઓ વધી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોના ખોરાક અને ફૂડ હેબિટ અંગે ગંભીરતાથી વિચારવાની જરૂર છે. ખાસ કરીને બાળકોમાં બદલાતી ખાણીપીણીની આદતો ચિંતાજનક હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

સ્કૂલોની આસપાસ ફાસ્ટ ફૂડના વેચાણ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે સ્કૂલની આસપાસ ફાસ્ટ ફૂડનું વેચાણ ન થવું જોઈએ. મહારાષ્ટ્રમાં સ્કૂલથી 50 મીટર સુધી જંક ફૂડના વેચાણ, જાહેરાત અને બનાવટ પર રોક લગાવવામાં આવી છે. આ 50 મીટરના નિયમનું કડક અમલીકરણ થાય તે માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા હોવાનું તુકારામ મુંડેએ જણાવ્યું હતું.

બાળકોમાં વધતી મેદસ્વીતાને લઈને પણ તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વેનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે 35 ટકા બાળકો મેદસ્વીતાથી પીડાતા હોવાની બાબત ગંભીર છે. બાળકોની ફૂડ હેબિટમાં સુધારો લાવવાની શરૂઆત પરિવારથી જ થવી જોઈએ તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

તહેવારો દરમિયાન ભેળસેળ રોકવા અંગે તુકારામ મુંડેએ જણાવ્યું કે તહેવારોના 21 દિવસ અગાઉથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવે છે. હવે માત્ર આદેશો આપવાને બદલે સ્ટેટ, રિજનલ અને લોકલ એમ ત્રણ સ્તરે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તહેવારો દરમિયાન રાજ્ય, જિલ્લા અને સ્થાનિક સ્તરે તપાસ જરૂરી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
તુકારામ મુંડેએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે, “તહેવારો ઉજવણી માટે છે, ઝેર ખવડાવવા માટે નહીં.” ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ અંગે લોકોમાં પૂરતી અવેરનેસ નથી. ખાદ્ય સુરક્ષા માટે ફૂડ બિઝનેસના ઓનર, રેગ્યુલેટર અને પબ્લિકે સાથે મળીને કામ કરવું જરૂરી છે તેમ તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું.

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TAGGED:

તુકારામ મુંડે
ગાંધીનગરમાં તુકારામ મુંડે
ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કમિશનર તુકારામ મુંડે
FOOD SAFETY
TUKARAM MUNDE IN GANDHINAGAR

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