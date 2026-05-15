અમરેલીમાં ખાતરની અછત: વહેલી સવારથી ખેડૂતોની લાઈનો, અપૂરતા જથ્થાને કારણે તંત્ર સામે રોષ

અમરેલીમાં કલાકો સુધી લાઇનમાં ઉભા રહેવા છતાં ખેડૂતોને ખાલી હાથે પરત ફરવું પડે છે

Published : May 15, 2026 at 11:40 AM IST

અમરેલી: રાજ્યમાં ચોમાસાની સીઝનનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઇ ગયું છે. ખેતીની તૈયારીમાં લાગેલા અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતો અત્યારે ખાતરની ભારે અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે. એક તરફ આકરો ઉનાળો અને બીજી તરફ ખેતીના ખર્ચમાં થયેલો વધારો ખેડૂતોની કમર તોડી રહ્યો છે, તેમાં પણ ખાસ કરીને યુરિયા અને DAP ખાતર ન મળતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. અમરેલીમાં કલાકો સુધી લાઇનમાં ઉભા રહેવા છતાં ખેડૂતોને ખાલી હાથે પરત ફરવું પડે છે.

અમરેલીમાં ખાતરની ભારે અછત જોવા મળી રહી છે. જ્યાં ખાતર ઉપલબ્ધ છે ત્યાં પણ મર્યાદિત માત્રામાં જ ખાતરનું વિતરણ થતું હોવાથી જિલ્લાભરના ખાતરના ડેપો અને ખેડૂત સંઘ બહાર ખેડૂતોની લાંબી લાઇનો જોવા મળી રહી છે. લાઠી શહેરમાં યુરિયા ખાતર મેળવવા માટે સવારે 5 વાગ્યાથી ખેડૂતોની ભીડ જોવા મળી હતી.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે હાલ ખેતી માટેનો સૌથી મહત્વનો સમય ચાલી રહ્યો છે. ચોમાસા પહેલા જમીન તૈયાર કરવા, ખેડ કર્યા બાદ જમીનમાં ખાતર નાખવા અને પાકની સારી ઉપજ માટે યુરિયા તથા DAP ખાતરની ખૂબ જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. પરંતુ હાલ જિલ્લામાં ખાતરની ભારે તંગી વચ્ચે ખેડૂતોને પૂરતું ખાતર મળી રહ્યું નથી. કેટલાક ડેપોમાં માત્ર બે થેલી યુરિયા જ આપવામાં આવતું હોવાથી ખેડૂતોમાં ભારે રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે.

દૂર દૂરના ગામડાંઓમાંથી આવેલા ખેડૂતોને કલાકો સુધી ગરમીમાં ઉભા રહી પોતાની વારો આવવાની રાહ જોવી પડી રહી છે. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે લાંબી લાઈનમાં ઉભા રહેતા ખેડૂતો ખૂબ પરેશાન બન્યા હતા. મહિલાઓ અને વૃદ્ધ ખેડૂતોને પણ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સમયસર પૂરતું ખાતર ન મળતા ખેતીમાં નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

"ખાતર લેવા જ્યાં જઇએ ત્યાં લાઇનમાં ઉભા રહેવું પડે છે. આ રીતે તો પછી ખેતી કેવી રીતે કરવી. સરકાર ધ્યાન આપે અને ખાતરમાં થોડો ઘટાડો કરે તો અમે ખેતી કરીએ શકીએ નહીં તો ખેતી કરવાની અમારી કોઇ સ્થિતિ જ નથી." જયસુખ બોરડ, ખેડૂત

ખાસ કરીને DAP સહિતના અન્ય ખાતરોની પણ ભારે અછત જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે બજારમાં ખાતરની ઉપલબ્ધિ ઓછી છે અને બીજી તરફ ખાતરના ભાવોમાં પણ વધારો થયો છે. જેના કારણે ખેતીનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે હાલ ખેતીની સીઝન માથે છે અને આવી સ્થિતિમાં ખાતરના વધતા ભાવ અને અછત બંનેએ ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધારી દીધી છે.

"ખાતરના ભાવ વધારાથી ખેડૂતોને દવા પીવાના વારા આવશે. ખેડૂતો ઉત્પાદન માર્કેટમાં લઇ જાય તો ભાવ મળતા નથી. ખેડૂતોને ફાયદો થાય તેવો કોઇ રસ્તો જ નથી. કૃષિ મંત્રી, મુખ્યમંત્રી ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લેશે તો ખેડૂત જીવી શકશે નહીં તો ખેડૂત આપઘાત કરશે." હિંમતભાઇ દોંગા, ખેડૂત

અમુક ડેપોમાં ખાતરનો જથ્થો પૂર્ણ થઈ જતા ડેપો બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક સ્થળોએ તાળા મારેલી સ્થિતિ પણ જોવા મળી રહી છે. ખાતર લેવા આવેલા ખેડૂતો પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતા કહે છે કે જો સમયસર ખાતર નહીં મળે તો પાકની ઉપજ પર સીધી અસર પડશે અને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડશે.

ખેડૂતો દ્વારા સરકાર અને કૃષિ વિભાગ સમક્ષ માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે કે જિલ્લામાં તાત્કાલિક પૂરતા પ્રમાણમાં યુરિયા, DAP સહિતના તમામ ખાતરોનો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે અને યોગ્ય વિતરણ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે જેથી ખેડૂતોને રાહત મળી શકે. હાલમાં ખાતરની અછત અને ભાવવધારાને કારણે અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતો ભારે મૂંઝવણ અને ચિંતામાં મુકાયા છે.

ભાવ વધારાની વિગત

  • ખાતરના ભાવમાં 450 થી 600 રૂપિયા સુધીનો વધારો
  • ASPનો પહેલા ભાવ 1550 હતો જે વધી અત્યારે રૂ. 2250 થયો
  • NPKનો પહેલા ભાવ રૂ. 1750 જે વધી અત્યારે 2250 થયો
  • SSPનો પહેલા ભાવ રૂ.650 હતો જે અત્યારે વધી રૂ. 800 થયો

