રાજકોટ બહુમાળી ભવનમાં મહિલા કર્મચારીનો આપઘાત, પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, પ્રભાબેન સરવૈયા રાજકોટના બહુમાળી ભવનમાં ખાણ ખનીજ વિભાગમાં કલાસ-4ના કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. આજે વહેલી સવારે તેઓ પોતાના ઘરેથી નીકળ્યા હતા.
Published : November 27, 2026 at 6:47 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના બહુમાળી ભવનના બીજા માળે આવેલા ખાણ ખનીજ વિભાગની ઓફિસમાં 57 વર્ષીય મહિલા કર્મચારી પ્રભાબેન સરવૈયાએ આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ઓફિસના અંદરના રૂમમાં તેમણે જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. ઘટના સ્થળેથી પોલીસને બે પાનાની સુસાઇડ નોટ મળી આવી છે, જેમાં તેમણે પોતાના દીકરાના લગ્નની ચિંતા અને લાંબી બીમારીથી કંટાળી ગયા હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. હાલ પોલીસે સમગ્ર મામલે ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી છે અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, પ્રભાબેન સરવૈયા રાજકોટના બહુમાળી ભવનમાં ખાણ ખનીજ વિભાગમાં કલાસ-4ના કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. આજે વહેલી સવારે તેઓ પોતાના ઘરેથી નીકળ્યા હતા. સવારે લગભગ નવ વાગ્યાની આસપાસ તેઓ ઓફિસે પહોંચ્યા હતા. ઓફિસના અંદરના ભાગે આવેલી ચેમ્બરમાં જઈને તેમણે આ પગલું ભર્યું હતું. તેમણે અગાઉથી જ બે સુસાઇડ નોટ લખી હતી, જેમાંથી એક નોટ તેમણે પોતાની થેલીમાં રાખી હતી અને બીજી નોટ ઘટના સ્થળે જ રાખી હતી.
પ્રભાબેનના જીવનની પૃષ્ઠભૂમિ તપાસતા એક કરુણ કહાની સામે આવે છે. વર્ષ 2004ની આસપાસ તેમના પતિ રતિભાઈ સરવૈયાનું ચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન થયું હતું. ત્યારબાદ સરકારની રહેમરાહ નીતિ હેઠળ પરિવારનું ગુજરાન ચાલુ રહે તે માટે પતિના અવસાન બાદ પ્રભાબેનને નોકરી આપવામાં આવી હતી. પ્રભાબેન અને રતિભાઈને બે સંતાનો હતા, મોટો દીકરો હેમરાજ અને નાનો દીકરો જયદીપ. પતિની નોકરી મળ્યા બાદ પ્રભાબેને બંને દીકરાઓને સારું શિક્ષણ આપવાનું સપનું જોયું હતું અને બંનેને એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરાવ્યો હતો.
પરંતુ પરિવાર સુખની ઘડીઓ માણે તે પહેલા જ દુઃખે દરવાજો ખખડાવ્યો. મોટો દીકરો હેમરાજ ઘરેથી બહાર નીકળ્યો ત્યારે અકસ્માતમાં તેનું કરુણ મૃત્યુ થયું હતું. આ સમાચાર સાંભળતા જ માતા પ્રભાબેન ભાંગી પડ્યા હતા. જ્યારે સુખનો સમય આવ્યો હતો ત્યારે જ દુઃખ આવી પડતા તેઓ ઊંડા આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા. સમય જતા નાનો દીકરો જયદીપ અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને એક વિદેશી કંપનીમાં વર્ક ફ્રોમ હોમ કામ કરવા લાગ્યો હતો અને તેને દર મહિને 25 થી 30 હજાર રૂપિયાની આસપાસ પગાર મળતો હતો. પરંતુ મોટા દીકરાના અવસાનનો આઘાત અને નાના દીકરાનું હજુ સુધી લગ્ન ન થયું હોવાની ચિંતા પ્રભાબેનને સતત સતાવતી હતી. આ માનસિક આઘાતમાં જ તેઓ અનેક બીમારીઓથી ઘેરાઈ ગયા હતા અને બીપી, ડાયાબિટીસ સહિત નાની-મોટી અનેક બીમારીઓથી પીડાતા હતા.
આજે સવારે તેઓ ઘરેથી નીકળ્યા ત્યારે જ સુસાઇડ નોટ લખીને નીકળ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. વહેલી સવારે ઓફિસે પહોંચીને તેમણે અંદરની ચેમ્બરમાં આ અંતિમ પગલું ભર્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ સૌપ્રથમ સફાઈ કામદારોને થઈ હતી. રોજની જેમ વહેલી સવારે સફાઈ કામદારો ઓફિસ સાફ કરવા આવ્યા ત્યારે ઓફિસના દરવાજા ખુલ્લા જોતા તેઓ ચોંકી ગયા હતા. તુરંત 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી હતી. 108ના ડોક્ટરે સ્થળ પર પહોંચી તપાસ કરતા પ્રભાબેનને મૃત જાહેર કર્યા હતા. ત્યારબાદ તુરંત સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.
ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને સ્થળનું નિરીક્ષણ કરી ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરી હતી. પરિવારજનોને જાણ થતા જ દીકરો જયદીપ અને અન્ય સગા-સંબંધીઓ પણ ઓફિસ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. માતાએ આ પગલું ભરી લેતા દીકરાના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી અને પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. સગા-સંબંધીઓ સાથે વાત કરતા પરિવારે જણાવ્યું હતું કે, પ્રભાબેનને નાના દીકરાના લગ્નની ખૂબ ચિંતા હતી, પરંતુ યોગ્ય પાત્ર ન મળતા તેઓ માનસિક રીતે ભાંગી પડ્યા હતા. સાથે જ સતત બીમારી અને સારવારથી કંટાળી ગયા હોવાથી તેમણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું પ્રાથમિક રીતે લાગી રહ્યું છે.
પોલીસનું પ્રાથમિક તારણ પણ આ જ દિશામાં છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટના સ્થળેથી મળેલી સુસાઇડ નોટ પરથી પ્રાથમિક રીતે એવું જણાઈ રહ્યું છે કે, પ્રભાબેને બીમારીથી કંટાળીને આપઘાત કર્યો છે. જો કે, પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યો છે અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વધુ તપાસ તેજ કરવામાં આવશે. હાલ સમગ્ર મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સરવૈયા પરિવારમાં આ દુઃખદ સમાચારથી શોકનો માહોલ છવાયો છે.
નોંધ: જો આપ કે આપના પરિચિત કોઈ માનસિક તણાવમાં હોય તો નજીકના કાઉન્સેલર અથવા હેલ્પલાઇન 14416 / 1800-599-0019 પર સંપર્ક કરો.