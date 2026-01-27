અમરેલીમાં લગ્નમાં રોટલીને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચે મારામારી, 15 ઘાયલ, લીલા તોરણે જાન પાછી ગઈ
ધારી તાલુકાના ખીસરી ગામે નાનકડી બાબતે હિંસક રૂપ ધારણ કરી લીધું
Published : January 27, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 2:42 PM IST
અમરેલી: ધારી તાલુકાના ખીસરી ગામે એક લગ્નપ્રસંગ દરમિયાન સામાન્ય બાબતે શરૂ થયેલી તકરાર થોડા જ સમયમાં ઉગ્ર ધીંગાણામાં ફેરવાતા સમગ્ર ગામમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. અહીં દેવીપૂજક સમાજના એક લગ્નપ્રસંગમાં યોજાયેલા જમણવાર દરમિયાન રોટલી પીરસવાની બાબતે જાનૈયા અને માંડવીયા પક્ષ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, જે બાદમાં બંને પક્ષો આમને-સામને આવી ગયા હતા. વાત એ હદે વકરી ગઈ કે જાનને પણ લીલા તોરણે પાછું ફરવું પડ્યું હતું અને લગ્ન હાલ કેન્સલ થયા હતા.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ અમરેલી જિલ્લાના ચક્કરગઢ ગામેથી જાન ખીસરી ગામે આવી હતી. લગ્નની વિધિ દરમ્યાન જમણવાર ચાલી રહ્યો હતો તે સમયે રોટલી પીરસવા જેવી સામાન્ય વાતને લઈને બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી અને બાદમાં બંને પક્ષોના લોકો એકબીજા પર તૂટી પડ્યા હતા અને લાકડી તેમજ લોખંડના પાઇપ વડે સામસામે હુમલાઓ કરાયા હતા.
ઘટનામાં બોલેરો કાર દ્વારા ટોળા પર ચડાવી દેવાનો પ્રયાસ કરાયો હોવાની ચર્ચા પણ સામે આવી છે, જેના કારણે સ્થળ પર ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી લગ્નપ્રસંગમાં હાજર મહેમાનોમાં દોડધામ અને અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
આ અંગે ધારી પીઆઇ જાડેજાને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું કે, સામાન્ય બાબતે બોલાચાલી થઇ હતી અને બને પક્ષે જેમાં મારામારીની આ ઘટના બની હતી. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ ત્યાં પહોંચી હતી અને સ્થિતિ તુરંત કંટ્રોલમાં લીધી હતી અને મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ દ્વારા બંને પક્ષોની ફરિયાદ લેવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે તેમજ સમગ્ર ઘટનાની વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આ ઝઘડામાં બંને પક્ષોના કુલ અંદાજે 15 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઇજાગ્રસ્તોને પ્રાથમિક સારવાર માટે ધારીની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી બે ઈજાગ્રસ્તોની તબિયત વધુ બગડતા અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક રીફર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ ઘટનાને લઈને ગામમાં તણાવનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, ત્યારે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા વિસ્તારમાં સતર્કતા પણ વધારવામાં આવી છે.
