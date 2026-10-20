દશેરાએ ફાફડા-જલેબીની મોજ: અમદાવાદમાં ₹1620ની કિલો જલેબી લેવા લાઈનો લાગી, રાજકોટ-વડોદરાવાસીઓએ પણ માણી જયાફત
આ વર્ષે તહેવારની મીઠાશ થોડી મોંઘી થઈ છે. સિંગતેલ, મેંદો અને ખાંડના ભાવ વધવાને કારણે ફાફડા અને જલેબીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોએ 100 રૂપિયાનો વધારો છે.
Published : October 20, 2026 at 5:48 PM IST
રાજકોટ/વડોદરા/અમદાવાદ: આજે દશેરાના પાવન પર્વ નિમિત્તે રાજ્યભરમાં ફાફડા-જલેબી ખાવા માટે ફરસાણ અને મીઠાઈની દુકાનો બહાર લોકોની લાંબી લાઈનો લાગી છે. દશેરાના પર્વમાં ફાફડા-જલેબી ખાવાનો અનેરો મહિમા રહેલો છે. રંગીલા રાજકોટમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તો વડોદરા શહેરમાં પણ જલેબી-ફાફડાની ખરીદી માટે વહેલી સવારથી જ લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદમાં પણ અનેક વિસ્તારમાં ફાફડા-જલેબીની દુકાનો પર સવારથી લાઈનો જોવા મળી હતી.
ઓસવાલ ફાફડા-જલેબીમાં મધરાતથી જ ભીડ
અમદાવાદના આશ્રમ રોડ પર આવેલી ઓસવાલ ફાફડા-જલેબીની દુકાન પર દશેરાના એક દિવસ અગાઉની રાતથી જ લોકોની લાંબી લાઈનો લાગી ગઈ હતી. દશેરાની સવારે પણ અહીં ફાફડા-જલેબી ખરીદવા માટે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. અહીં ફાફડાનો ભાવ પ્રતિ કિલો ₹1,440 અને જલેબીનો ભાવ પ્રતિ કિલો ₹1,620 છે. એટલે કે એક કિલો ફાફડા અને એક કિલો જલેબી ખરીદવા માટે ગ્રાહકોએ કુલ ₹3,060 ચૂકવવા પડે છે.
આટલા ઊંચા ભાવ હોવા છતાં ગ્રાહકોના ઉત્સાહમાં કોઈ ઘટાડો જોવા મળતો નથી. લોકો અહીંના સ્વાદ અને ગુણવત્તાને કારણે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહીને પણ ખરીદી કરી રહ્યા છે. ગ્રાહકોના જણાવ્યા અનુસાર, અહીંની જલેબી ક્રિસ્પી હોય છે, જ્યારે ફાફડાની ગુણવત્તા પણ સારી હોય છે. ફાફડા સાથે કઢી, પપૈયાની છીણ અને તળેલાં મરચાં પીરસવામાં આવે છે, જે સ્વાદમાં વધારો કરે છે.
ચાર કલાકથી લાઈનમાં ઊભા રહીને પણ ખરીદીનો ઉત્સાહ
ઓસવાલ ફાફડા-જલેબી ખરીદવા આવેલા ગ્રાહકોએ જણાવ્યું હતું કે, દશેરા એટલે ફાફડા-જલેબી. અહીંના સ્વાદ અને ગુણવત્તાને કારણે દર વર્ષે અહીંથી જ ખરીદી કરવાનું પસંદ કરીએ છીએ. તેમના મતે, ફાફડા-જલેબી બનાવવામાં શુદ્ધતાનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, જેના કારણે અમદાવાદ ઉપરાંત આસપાસનાં ગામડાંઓ અને અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ લોકો અહીં આવે છે.
મુંબઈથી નવરાત્રિમાં ગરબા રમવા આવેલા એક ગ્રાહકે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ગુજરાતમાં નવરાત્રિની ઉજવણી કરવા આવ્યા હતા. અહીંની ફાફડા-જલેબી વિશે જાણ થતાં જ દશેરાની સવારે ખરીદી કરવા પહોંચ્યા હતા. જોકે, છેલ્લા ચાર કલાકથી લાઈનમાં ઊભા હોવા છતાં તેમનો વારો આવ્યો નહોતો. તેમ છતાં અહીંના સ્વાદ માટે રાહ જોવા તેઓ તૈયાર છે.
અન્ય એક ગ્રાહકે જણાવ્યું હતું કે, દશેરાની સવારે ઊઠતાં જ સૌથી પહેલાં ફાફડા-જલેબી યાદ આવે છે. દર વર્ષે પરિવાર માટે અહીંથી ખરીદી કરવામાં આવે છે. અહીં મળતી જલેબી શુદ્ધ ઘીમાં તળવામાં આવતી હોવાનો તેમનો દાવો છે. દુકાન પર મોટી સંખ્યામાં લોકો રૂબરૂ ખરીદી કરી રહ્યા છે, જ્યારે ઓનલાઈન ઓર્ડર માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગ્રાહકો સ્વિગી મારફતે પણ ફાફડા-જલેબી મંગાવી રહ્યા છે.
વાજબી ભાવે ફાફડા-જલેબી
એક તરફ ઓસવાલમાં ઊંચા ભાવે ફાફડા-જલેબીનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, તો બીજી તરફ અમદાવાદમાં વાજબી ભાવે પણ આ પરંપરાગત વાનગીનો સ્વાદ માણી શકાય છે. વી.એસ. હોસ્પિટલ સામે આવેલી ગોકુલ ડેરીમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દશેરા નિમિત્તે ફાફડા-જલેબીનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ડેરીના માલિકની દીકરી શ્રદ્ધા રમેશભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ દર વર્ષે દશેરા પર ફાફડા-જલેબી બનાવે છે. તેમનો હેતુ ગ્રાહકોને સારી ગુણવત્તાની વસ્તુ વાજબી ભાવે ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. અહીં ફાફડાનો ભાવ પ્રતિ કિલો ₹700 અને જલેબીનો ભાવ પ્રતિ કિલો ₹760 રાખવામાં આવ્યો છે.
તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ફાફડા સિંગતેલમાં અને જલેબી દેશી ઘીમાં બનાવવામાં આવે છે. ગ્રાહકોને તાજો માલ મળી રહે તે માટે તેમની સામે જ ફાફડા-જલેબી તળીને આપવામાં આવે છે. વાજબી ભાવ અને તાજા નાસ્તાને કારણે અહીં પણ ગ્રાહકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે.
ડેરી માલિકની દીકરી શ્રદ્ધા દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની ડેરી વર્ષ 1965થી કાર્યરત છે અને હાલમાં ત્રીજી પેઢી આ વ્યવસાય સંભાળી રહી છે. દશેરાને લઈને આગલી રાતથી જ ગ્રાહકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લોકો અહીંના સ્વાદ અને ગુણવત્તાને પસંદ કરે છે, જેના કારણે દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો ખરીદી કરવા આવે છે. કેટલાક લોકો રાત્રે ગરબા રમીને સીધા જ અહીં પહોંચે છે, ફાફડા-જલેબીનો સ્વાદ માણે છે અને પરિવાર માટે પેક કરાવીને ઘરે પણ લઈ જાય છે. વાજબી ભાવમાં ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુ આપવાના પ્રયાસને કારણે દૂરદૂરથી લોકો અહીં આવે છે.
અહીં ખરીદી કરવા આવેલા પ્રભાશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અહીં તેમની સામે જ ફાફડા-જલેબી બનાવીને આપવામાં આવે છે. તેઓ લગભગ એક કલાકથી લાઈનમાં ઊભા હતા. તેમના મતે, અહીંની જલેબીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ છે અને ઘીમાં બનાવવામાં આવતી જલેબી માટે તેઓ દર વર્ષે અહીં ખરીદી કરવા આવે છે.
એક જ તહેવાર, બે અલગ ભાવ અને સ્વાદનો ઉત્સાહ યથાવત્
અમદાવાદમાં દશેરાના દિવસે ફાફડા-જલેબીનું વેચાણ માત્ર ખાણીપીણી પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે ગુજરાતીઓની તહેવાર સાથે જોડાયેલી પરંપરાનો ભાગ છે. એક તરફ ઓસવાલ ફાફડા-જલેબીમાં પ્રતિ કિલો ₹1,440ના ફાફડા અને ₹1,620ની જલેબી હોવા છતાં લોકો કલાકો સુધી રાહ જોઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ગોકુલ ડેરીમાં ₹700ના ફાફડા અને ₹760ની જલેબી ખરીદવા પણ મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો પહોંચી રહ્યા છે.
રાજકોટમાં 25થી 30 હજાર કિલો ફાફડા-જલેબીના વેચાણનો અંદાજ
આ વર્ષે તહેવારની મીઠાશ થોડી મોંઘી થઈ છે. સિંગતેલ, મેંદો અને ખાંડના ભાવ વધવાને કારણે ફાફડા અને જલેબીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોએ 100 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે. રાજકોટમાં હાલ બજારમાં ફાફડા પ્રતિ કિલો 600 રૂપિયા અને જલેબી પ્રતિ કિલો 700 રૂપિયાના ભાવે વેચાઈ રહી છે. ગત વર્ષે ફાફડા 500 અને જલેબી 600 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતી.
મોંઘવારીની અસર નહીંવત
ભાવ વધ્યા હોવા છતાં તેની અસર વેચાણ પર નહીંવત જોવા મળી રહી છે. રાજકોટના દુકાનદારોના જણાવ્યા અનુસાર, ગત વર્ષની સરખામણીએ ધંધામાં માત્ર 10 ટકા જેટલી જ અસર છે. લોકો દશેરાના શુભ અવસરે પરિવાર સાથે ફાફડા-જલેબી ખાવાનું ચૂકતા નથી. સવારથી જ યાજ્ઞિક રોડ, કાલાવડ રોડ, યુનિવર્સિટી રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં આવેલી મોટી દુકાનો પર ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ઘણા લોકોએ તો અગાઉથી જ ઓર્ડર બુક કરાવી દીધા હતા. દશેરા એ અસત્ય પર સત્યના વિજયનું પર્વ છે અને આ દિવસે ફાફડા-જલેબી ખાવા પાછળ માન્યતા એવી છે કે, આ દિવસે તળેલી અને ગળી વસ્તુ ખાવાથી સમૃદ્ધિ આવે છે. એટલે જ રાજકોટવાસીઓ દર વર્ષે આ પરંપરાને ઉત્સાહભેર ઉજવે છે.
રાજકોટ શહેરભરમાં અંદાજે 25 થી 30 હજાર કિલોથી વધુ ફાફડા-જલેબીનું વેચાણ થયું હોવાનું મનાય છે. ફાફડા 600 રૂ.કિલો અને જલેબી 700 રૂ.કિલોના ભાવે, માત્ર એક જ દિવસમાં લગભગ 1.5 થી 2 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ધંધો થયો છે. સત્તાવાર આંકડો ન હોવા છતાં, વેપારીઓના અંદાજ મુજબ રંગીલા રાજકોટવાસીઓએ આ દશેરાએ લગભગ 25 ટનથી વધુ ફાફડા-જલેબી આરોગી લીધા, જેની કિંમત કરોડોમાં છે."
ચિંતન ત્રિવેદી નામના ગ્રાહકે જણાવ્યું કે, અમે દર વર્ષે આપણા અને જલેબી દશેરા અને દિવસે ખરીદતા હોય છીએ. આજે અમે ફાફડા અને જલેબી ખરીદવા માટે આવ્યા છીએ.
વેપારી કૈલાશ સાકરીયાએ કહ્યું કે, રાજકોટમાં ફાફડા અને જલેબીનું આમ દર રવિવારે પણ ચલણ હોય છે. પરંતુ દશેરાનું વિશેષ મહત્વ હોવાથી આ વખતે દશેરાને દિવસે ફાફડા અને જલેબીના વેપારમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
વડોદરામાં પણ ફાફડા-જલેબી ખરીદવા ભારે લાઈન
વડોદરા શહેરમાં પણ વિજયાદશમીના દિવસે વહેલી સવારથી જ લોકો જલેબી-ફાફડાની ખરીદી કરવા માટે દુકાનો પર પહોંચ્યા હતા. શહેરની વિવિધ મીઠાઈ અને નાસ્તાની દુકાનો ઉપરાંત અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ઊભા કરાયેલા સ્ટોલ પર પણ ગ્રાહકોની ભીડ જોવા મળી હતી. અનેક સ્થળોએ જલેબી-ફાફડા લેવા માટે લોકો લાંબી કતારોમાં ઊભા રહ્યા હતા.
જલેબી-ફાફડાની ખરીદી કરવા આવેલા ગ્રાહક અશોક પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, વિજયાદશમીના દિવસે ભગવાન શ્રીરામે રાવણનો વધ કર્યો હતો, જેની યાદમાં દશેરાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. આ પર્વની ઉજવણીમાં જલેબી-ફાફડા ખાવાની પરંપરા અને માન્યતા હોવાથી તેઓ દર વર્ષે દશેરાના દિવસે જલેબી-ફાફડાની ખરીદી કરે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મોંઘવારીને કારણે ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં વધારો થવો સ્વાભાવિક છે, તેમ છતાં દશેરાના દિવસે જલેબી-ફાફડા ખાવાની મજા જ અલગ છે.
બીજી તરફ, વેપારી જયદીપ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, દશેરાના પર્વ નિમિત્તે બજારમાં જલેબી-ફાફડાની ખરીદી માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ઘીની જલેબીની વધુ માંગ જોવા મળી રહી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ઘીની જલેબીનો ભાવ પ્રતિ કિલો રૂ. 680 છે. જ્યારે શહેરમાં જલેબી-ફાફડાના ભાવ રૂ. 600 પ્રતિ કિલોથી શરૂ થતા જોવા મળી રહ્યા છે.
વેપારી જયદીપ અગ્રવાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દિવસની શરૂઆત હોવાથી દશેરાના દિવસે કુલ કેટલું વેચાણ થશે તેનો ચોક્કસ અંદાજ લગાવી શકાય તેમ નથી. જોકે, સામાન્ય દિવસોમાં જલેબી-ફાફડાના વેચાણથી અંદાજે રૂ. 70 હજારથી રૂ. 1 લાખ સુધીનો વેપાર થાય છે. દશેરાના દિવસે સાંજ સુધીમાં વેચાણનો સાચો આંકડો જાણી શકાશે.
દશેરાના પર્વે જલેબી-ફાફડાની ખરીદી માત્ર ખાણીપીણી પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ અનેક લોકો માટે તે તહેવારની પરંપરાનો એક ભાગ છે. મોંઘવારી અને વધેલા ભાવ વચ્ચે પણ લોકો આ પરંપરા નિભાવવા માટે જલેબી-ફાફડાની ખરીદી કરી રહ્યા છે. શહેરની દુકાનો અને સ્ટોલ પર સવારથી જોવા મળેલી ભીડે તહેવારના ઉત્સાહને દર્શાવ્યો હતો.
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