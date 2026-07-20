અમદાવાદમાં દીપડો દેખાતા દહેશત, ઘુમા વિસ્તારમાં સોસાયટીમાં વન્યજીવ આવતા ભાગદોડ; CCTVમાં કેદ થઇ ઘટના
અમદાવાદના વસ્તીવાળા વિસ્તારમાં દીપડાની હાજરીના અહેવાલો મળતા જ સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભારે ફફડાટ અને ડરનો માહોલ છવાઇ ગયો છે
Published : July 20, 2026 at 10:09 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 10:33 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં હવે વન્ય પ્રાણીઓના આંટાફેરા વધતા સ્થાનિકોમાં ભારે દહેશત જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદના પોશ અને વિકસતા ઘુમા વિસ્તારમાં દીપડો જોવા મળ્યો છે. વસ્તીવાળા વિસ્તારમાં દીપડાની હાજરીના અહેવાલો મળતા જ સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભારે ફફડાટ અને ડરનો માહોલ છવાઇ ગયો છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વન વિભાગ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
અમદાવાદના ઘુમા વિસ્તારમાં દીપડાના આંટાફેરા
અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તાર ગણાતા ઘુમામાં મોડી રાત્રે કેટલાક ભાગમાં દીપડો જોવા મળ્યાની માહિતી મળતા જ લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ઘુમાની શરણદીપ સોસાયટીમાં રહેતા સ્થાનિક રહેવાસીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્તારમાં અગાઉ પણ અવારનવાર શ્વાન કે અન્ય નાના પ્રાણીઓ અચાનક ગાયબ થઈ જવાની ઘટનાઓ બનતી હતી, પરંતુ તાજેતરમાં CCTV કેમેરામાં દીપડા જેવું વન્યજીવ સ્પષ્ટપણે ફરતું નજરે પડ્યું છે. આ દ્રશ્યો સામે આવતા જ સોસાયટીના રહીશોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. લોકોએ પોતાના બાળકોને ઘરની બહાર મોકલવાનું બંધ કરી દીધું છે અને રાત્રે બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે.
વન વિભાગની ટીમ દ્વારા તપાસ
ઘટનાની ગંભીરતાને જોઈને વન વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક ઘુમા વિસ્તારમાં દોડી આવી હતી. વન વિભાગ દ્વારા આસપાસના CCTV ફૂટેજના આધારે દીપડાની અવરજવરના રૂટને ટ્રેક કરવામાં આવી રહ્યો છે. દીપડાને સુરક્ષિત રીતે પકડવા માટે સંવેદનશીલ સ્થળોએ પાંજરા ગોઠવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
વન વિભાગ દ્વારા ઘુમા અને આસપાસના તમામ રહેવાસીઓને સાવચેતી રાખવા માટે ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે. બીજી તરફ દીપડો શહેરમાં ઘુસી આવ્યો હોવાની જાણ થતા જ મેયર સહિતના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.
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