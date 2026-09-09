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જુલાઈમાં જમાવટ, ઓગસ્ટમાં અછત; વરસાદના વિરામથી સુરતમાં શેરડી-ડાંગરના પાક સુકાવાની ભીતિ, ખેડૂતો ચિંતામાં

જુલાઈ મહિનામાં જ્યાં મેઘ તાંડવ હતું અને ચારેકોર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, હવે ત્યાં ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદે વિરામ લઈ લેતા ખેડૂતોની ચિંતામા વધારો થયો છે.

સુરતમાં વરસાદની ઘટ
સુરતમાં વરસાદની ઘટ (Etv Bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 10:39 AM IST

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સુરત: સુરતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કુદરતે સ્વરૂપ બદલ્યું છે. જુલાઈ મહિનામાં જ્યાં મેઘ તાંડવ જોવા મળ્યું હતું અને ચારેકોર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, હવે ત્યાં ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદે વિરામ લઈ લેતા ખેડૂતોની ચિંતામા વધારો થયો છે. સામાન્ય રીતે ઓગસ્ટ મહિનામાં અનરાધાર વરસાદ વરસતો હોય છે. જ્યારે આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં વરસાદે વિરામ લઈ લેતા, સુરત જિલ્લામાં આશરે ૨૫ ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. વરસાદમાં ઘટ નોંધાતા ખેડૂતોનો શેરડીનો પાક સુકાઈ રહ્યો છે.

વરસાદના આ અણધાર્યા વિરામને કારણે સુરત જિલ્લામાં ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે. જિલ્લાના મુખ્ય રોકડિયા ગણાતા એવા શેરડી અને ડાંગરના પાકને વરસાદની ઘટથી મોટો ફટકો પડ્યો છે. ડાંગરના પાકને સતત પાણીની જરૂર હોય છે, ત્યારે પાણીના અભાવે પાકમાં સુકારો આવવાનું જોખમ ઊભું થયું છે. શેરડીના પાકમાં વાઇટફ્લાયનો ઉપદ્રવ ખૂબ વધ્યો છે. ખેડૂતોનો ઊભો પાક નષ્ટ થઈ રહ્યો છે, મોંઘા બિયારણ, ખાતર અને મહેનત એળે જવાની ભીતિથી ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે.

સિંચાઈના સાધનો હોવા છતાં કુદરતી વરસાદ વગર પાકની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટી રહી છે. હવે જો સપ્ટેમ્બરના શરૂઆતના દિવસોમાં વરુણદેવ મહેરબાન નહીં થાય, તો સુરત જિલ્લાના કૃષિ ક્ષેત્રને મોટો આર્થિક ફટકો પડે તેમ છે. જુલાઈમાં અતિવૃષ્ટિ અને ઓગસ્ટમાં કોરાકટ હવામાનના કારણે સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે. કુદરતના આ બેવડા માર વચ્ચે સુરતનો ખેડૂત હવે આકાશ તરફ મીટ માંડીને બેઠો છે કે ક્યારે મેઘરાજા પુનઃ પધરામણી કરે અને તેમના મુરઝાઈ રહેલા પાકને સંજીવની આપે.

વરસાદને લઈ અંબાલાલ પટેલની આગાહી

મહત્ત્વનું છે કે, રાજ્યમાં વરસાદની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટા છવાયા વરસાદને બાદ કરતા સારો એવો ખેતી લાયક વરસાદ પડ્યો નથી. સપ્ટેમ્બર મહિનાને પણ એક અઠવાડિયું વીતી જવા છતાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. ચોમાસાને 3 મહિના વિતવા છતાં સારો વરસાદ ન પડતા ખેડૂતો પાકને લઈને ચિંતિત બન્યા છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં ફરીથી ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ બનવાની શક્યતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

હવામાન નિષ્ણાત તરીકે જાણીતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, હમણાં જુદા જુદા ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે. ક્યાંક હળવો વરસાદ તો ક્યાંક વાદળિયા વાતાવરણની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર-ઉત્તર ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ પલટો આવી શકે. આહવા, ડાંગ, વલસાડના ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં સારો વરસાદ થઈ શકે અને અન્ય ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડી શકે. કારણ કે આ વખતે ઉત્તર બંગાળના ઉપસાગરની શાખાનો ભેજ વહન પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ પહોંચીને ઉત્તર પૂર્વ ભારત તરફ ખસી જવા તરફ હતું, પરંતુ છૂટા છવાયા વાદળોના કારણે હવામાનમાં પલટો આવ્યો હતો.

10 સપ્ટેમ્બરે બની રહી છે મજબૂત સિસ્ટમ

વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લગભગ અલનીનોની અસર ભારે છે અને ઓગસ્ટથી ફેબ્રુઆરી સુધી અલનીનોની અસર છે. હમણા અલનીનોની અસરના કારણે અને એકાદ વાવાઝોડું પેસિફિક મહાસાગરમા બનવાના કારણે દક્ષિણ બંગાળના ઉપસાગરનો ભેજ તે તરફ ખેંચાઈ ગયો હતો અને કેટલોક ભેજ દક્ષિણ ચીનના ભાગોમાં પણ ખેંચાઈ જવામાં હતો એટલે વરસાદ થયો નહોતો અને ઓગસ્ટ માસ ઘણા ભાગમાં વરસાદ વિનાનો રહ્યો હતો. આગામી 10 સપ્ટેમ્બરે એક મજબૂત સિસ્ટમ બની રહી છે. આ સિસ્ટમની અસર મધ્ય પ્રદેશના ભાગોમાં થઈને મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ અસર થશે.

હર્ષ નક્ષત્રમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા

અંબાલાલ પટેલે આગળ કહ્યું, આ ઉપરાંત આ સિસ્ટમના કારણે લગભગ અલ નિનોની અસર ન થાય તો મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. ઉપરાંત અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ થઈ શકે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ અલ નીનોની અસર ન થાય તો 4-5 ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થઈ શકે. આ અસરના કારણે રાજસ્થાન તરફ સિસ્ટમ ન જાય તો સિસ્ટમ સીધી અરબ સાગરમાં જાય તો પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વરસાદ થઈ શકે. જેના કારણે ગીર સોમનાથના ભાગો, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગરમાં સારો વરસાદ થઈ શકે. આ સપ્તાહના અંતે પણ વરસાદની શક્યતા છે. હર્ષ નક્ષત્રમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.

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