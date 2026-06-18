ગીરકાંઠામાં સિંહ-માનવ સંઘર્ષ વધતા ખેડૂતોમાં ડરનો માહોલ, ખેડૂતોની સુરક્ષાની માંગ
ગીર અને બૃહદ ગીર વિસ્તાર સાથે જોડાયેલા વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહ અને માનવ વચ્ચેનું ઘર્ષણ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યું છે.
Published : June 18, 2026 at 5:14 PM IST
અમરેલી : ગીર અને બૃહદ ગીર વિસ્તાર સાથે જોડાયેલા વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહ અને માનવ વચ્ચેનું ઘર્ષણ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યું છે. સિંહોની સંખ્યામાં વધારો થતાં હવે તેઓ પરંપરાગત જંગલ વિસ્તારની બહાર રેવન્યુ વિસ્તારોમાં પણ સ્થાયી થતા જોવા મળી રહ્યા છે જેના કારણે માનવ વસાહતો અને સિંહોના રહેઠાણ વચ્ચેનું અંતર ઘટતા માનવ-વન્યપ્રાણી અથડામણના બનાવોમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે.
અમરેલીમાં સિંહના માનવ પર હુમલા વધ્યા
તાજેતરમાં અમરેલી જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ સિંહોના હુમલાના બનાવો સામે આવ્યા છે. રાજુલા તાલુકાના કોવાયા નજીક, જાફરાબાદ વિસ્તારમાં, બગસરા, જૂના સાવર સહિતના વિસ્તારોમાં માનવ પર હુમલાના બનાવોએ લોકોમાં ચિંતા વધારી છે. મહુવા વિસ્તારમાં પણ તાજેતરમાં એક વ્યક્તિ પર સિંહ દ્વારા જીવલેણ હુમલો થયાની ઘટના સામે આવી હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
અમરેલી જિલ્લાના 11 તાલુકાઓ પૈકી અંદાજે 9 તાલુકાઓમાં હાલમાં સિંહોની હાજરી નોંધાઈ છે. વડીયા અને કુકાવાવ સિવાયના મોટા ભાગના તાલુકાઓમાં સિંહોનું ઓછા-વત્તા પ્રમાણમાં વસવાટ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને જાફરાબાદ, રાજુલા, સાવરકુંડલા, લીલીયા અને બૃહદ ગીર વિસ્તારના ગામડાઓમાં સિંહોની સતત અવરજવર રહેતી હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે.
વન્યજીવ નિષ્ણાતોના મત અનુસાર, જંગલ વિસ્તારની બહાર આવેલા નદી-નાળા, કાંઠા વિસ્તાર તથા ખેતીવાડી વિસ્તારોમાં પશુધન અને અન્ય શિકાર સરળતાથી ઉપલબ્ધ થતાં સિંહો ત્યાં વધુ સમય રોકાતા હોય છે. સાંજ અને રાત્રિના સમયે ગામોની આસપાસ અથવા ગામની અંદર સિંહો પ્રવેશવાના બનાવોમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. પશુઓ પર હુમલાની ઘટનાઓ પણ સતત નોંધાઈ રહી છે.
ખેતીની સીઝન શરૂ થતાં ખેડૂતો માટે સ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક બની રહી છે. ઘણા ખેડૂતો અને ખેતમજૂરો રાત્રિના સમયે ખેતરો તથા વાડીઓમાં જવા અંગે ભયની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ હાઇવે તથા જાહેર માર્ગો ઉપર પણ સિંહો દેખાતા હોવાના અનેક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ વધુ ઘેરું બન્યું છે.
સ્થાનિક ખેડૂતો અને ગ્રામજનો દ્વારા વન વિભાગ પાસે સ્ટાફમાં વધારો, સતત પેટ્રોલિંગ, જોખમી વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવવા અને માનવ જાનહાનિ અથવા ગંભીર ઇજાના કિસ્સામાં વધુ સહાય આપવાની માંગ ઉઠી રહી છે.
વન્યજીવ સંરક્ષણ સાથે માનવ સુરક્ષાનું સંતુલન જાળવવું હવે તંત્ર માટે પડકારરૂપ બન્યું છે. ગીરકાંઠાના વિસ્તારોમાં વધતા સિંહ-માનવ ઘર્ષણને લઈને આગામી સમયમાં અસરકારક આયોજન અને વ્યવસ્થાની જરૂરિયાત વધુ તીવ્ર બની રહી છે.નોંધ: “સિંહો માનવને ફાડી ખાવાના બનાવો વધી રહ્યા છે
વન વિભાગ અનુસાર, સિંહ સાથે સામનો થાય તો શું કરવું તે વિશે લોકોને અવેર રહેવા જણાવવામાં આવ્યું છે.
સિંહ સાથે સામનો થાય તો શું કરવું?
- સિંહોને ક્યારેય ઉશ્કેરશો નહીં.
- રાત્રિના સમયે બહાર નીકળતી વખતે સાથે ટોર્ચ અને લાકડી રાખવી.
- એકલા નીકળવાનું ટાળવું અને જૂથમાં ચાલવું.
- વ્યક્તિ પર હુમલાના કિસ્સામાં તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવી.
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