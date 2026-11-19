રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલના કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં ખામી?, બે દિવસમાં બે મૃતદેહ સડી ગયાનો આક્ષેપ, તંત્ર દ્વારા ભીનું સંકેલવાનો પ્રયાસ
કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં તાપમાન માઈનસ 10 ડિગ્રીને બદલે 12-13 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જતા મૃતદેહોની યોગ્ય જાળવણી થઈ શકી ન હોવાના આક્ષેપ
Published : November 19, 2026 at 6:52 PM IST
રાજકોટ: સિવિલ હોસ્પિટલના કોલ્ડ સ્ટોરેજ રૂમમાં કથિતપણે ગંભીર ખામી સામે આવી છે. છેલ્લા બે દિવસમાં બે મૃતદેહ સડી ગયા હોવાનો આક્ષેપ થયો છે. કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં તાપમાન માઈનસ 10 ડિગ્રી જાળવવાનું હોય છે, તેને બદલે તાપમાન 12 થી 13 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જતા મૃતદેહોની યોગ્ય જાળવણી થઈ શકી ન હોવાનો આક્ષેપ છે. છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી સ્થિતિ વિકટ બનતા પરિવારજનોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે, જ્યારે સિવિલ તંત્ર દ્વારા સમગ્ર મામલે સ્પષ્ટતા આપી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ રાજકોટ સિવિલમાં રોજ અનેક ગંભીર દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે. સાથે જ પોસ્ટમોર્ટમ અને મૃતદેહોને સાચવવા માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા તાપમાન જાળવી શકાયું ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. અહીં તાપમાન માઈનસ 10 ડિગ્રીને બદલે પ્લસ 12 થી 13 ડિગ્રી થઈ જતા અંદર રાખવામાં આવેલા મૃતદેહો સડવા લાગ્યા હતા. બે દિવસમાં બે મૃતદેહ સડી ગયા હોવાની ફરિયાદ પરિવારજનોએ કરી છે.
પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ મૃતદેહ લેવા આવતા દુર્ગંધ અને સ્થિતિ જોઈને તેઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. યોગ્ય તાપમાન ન જળવાતા મૃતદેહોની અમાન્ય જાળવણી થઈ રહી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી આ સ્થિતિ વિકટ બની હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો ન હતો, ઉલટાનું મામલો દબાવવાનો પ્રયાસ થયો હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.
આ અંગે સિવિલ હોસ્પિટલના RMO એમ.એસ. રોયે નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, કોલ્ડ સ્ટોરેજ જૂનું હોવાથી તેમાં ખામી સર્જાઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે, ક્યારેક ડીકમ્પોઝ થયેલી બોડી પણ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવતી હોય છે, તેથી મૃતદેહો સડી ગયા તેવું કહેવું યોગ્ય નથી. કોલ્ડ સ્ટોરેજનું રેગ્યુલર મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે. થોડા સમય પહેલા ખામી ધ્યાને આવતા જ તાત્કાલિક કંપનીના ટેકનિશિયનોને બોલાવી ખામી દૂર કરવામાં આવી હતી અને હાલ કોલ્ડ સ્ટોરેજ બરોબર ચાલી રહ્યું છે.
RMOએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સૌરાષ્ટ્રભરના દર્દીઓને ધ્યાનમાં રાખી ભવિષ્યમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય તે માટે નવું કોલ્ડ સ્ટોરેજ બનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. કોલ્ડ સ્ટોરેજની કેપેસિટી વધારવા માટે 3 માળનું નવું બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે મંજૂરી મળી ગઈ છે અને ટૂંક સમયમાં કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. હાલની ખામી દૂર થઈ ગઈ હોવાથી ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી તેવું તંત્રનું કહેવું છે.
જોકે, આ નિવેદન સામે સવાલો પણ ઉઠી રહ્યા છે કે જો રેગ્યુલર મોનિટરિંગ થતું હોય તો તાપમાનમાં આટલો મોટો ફેરફાર કેવી રીતે થયો અને બે મૃતદેહોને અસર કેમ થઈ? પરિવારજનો ન્યાય અને જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
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