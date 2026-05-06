પિતા કરિયાણાની દુકાનમાં કરે છે મજૂરી, દીકરીએ ધોરણ-10માં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મેળવ્યો પ્રથમ ક્રમ
ધોરણ-10માં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું 88.02% પરિણામ, 70 શાળાનું 100% પરિણામ.
Published : May 6, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 2:51 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાત બોર્ડનું ધોરણ-10નું પરિણામ જાહેર થયું છે. રાજ્યમાં ધોરણ 10નું 83.86% પરિણામ જાહેર કરાયું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું પરિણામ 88.02% આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 16,021 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી જે પૈકી 14,102 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ સારા પરિણામ સાથે પાસ થયા છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં 70 શાળાનું 100 % પરિણામ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કૂલ 100 ટકા પરિણામ મેળવતી શાળાઓની સંખ્યા 70 જેટલી થઇ છે જેમાં સરકારી શાળાની સંખ્યા 20 જેટલી નોંધાવવા પામી છે. 753 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ A ગ્રેડ મેળવ્યો છે જ્યારે 2045 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ A2 ગ્રેડ મેળવી જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે.
કરિયાણાની દુકાનમાં મજૂરી કરતા પિતાની દીકરીએ મેળવ્યો જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમ
સુરેન્દ્રનગરના શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા અને કરિયાણાની દુકાનમાં મજૂરી કામ કરતા લખતરિયા અરવિંદભાઈની પુત્રી હેતાંશીએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બોર્ડમાં ટોપ ક્રમાંકે પાસ થઈ છે. કેપી ગર્લ્સ હાઇસ્કૂલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરનાર હેતાંશીએ 99.81 પર્સન્ટાઇલ મેળવ્યા છે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા બોર્ડમાં ટોપ કર્યું છે.
"સતત છ કલાક સુધી વાંચન કરવામાં આવતું હતું, શાળા સંચાલકો દ્વારા પણ પર્સનલ ધ્યાન આપવામાં આવતું હતું. હવે મેડિકલ લાઈનમાં આગળ વધીશ." - લખતરિયા હેતાંશી, જિલ્લામાં ટોપ કરનાર વિદ્યાર્થી
બીજી તરફ કેપી ગર્લ્સ હાઇસ્કૂલ શાળાનું પરિણામ 100% તેમજ આ સ્કૂલની વિદ્યાર્થિનીએ જ જિલ્લામાં ટોપ કરતા ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. એક જ શાળાની 23 જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવતા પેડા વહેંચી, ઢોલ નગારા સાથે પુષ્પવર્ષા કરીને ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
