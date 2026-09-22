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બોન મેરો રિપોર્ટ ન મેચ થતાં 2020નું પાપ બહાર આવ્યું, મોરબીમાં પૂર્વ કાઉન્સિલરના પતિ સામે રેપ કેસ

પીડિતાએ 2020માં તેના પતિની બોન કેન્સરની સારવાર માટે 1 લાખ રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા. આરોપીએ લોન પરત કરવામાં અસમર્થતાનો લાભ ઉઠાવીને તેનું જાતીય શોષણ કર્યું.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By PTI

Published : September 22, 2026 at 11:04 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 11:28 PM IST

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મોરબી: કેન્સરના દર્દી માટે જીવનરક્ષક સ્ટેમ સેલ દાતા શોધવા માટે કરવામાં આવેલી તબીબી તપાસ મોરબીમાં એક ફોજદારી તપાસમાં પરિણમી હતી. બોન મેરો મેચ ન થવાને કારણે પીડિતાના લાંબા સમયથી છુપાયેલા રહસ્યનો ખુલાસો થયો અને સ્થાનિક રાજકારણીના પતિ વિરુદ્ધ બળાત્કારનો આરોપ નોંધાયો.

પીડિતાએ 2020માં તેના પતિની બોન કેન્સરની સારવાર માટે 1 લાખ રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા. તેણે આરોપ લગાવ્યો કે, આરોપીએ લોન પરત કરવામાં તેની અસમર્થતાનો લાભ ઉઠાવીને વારંવાર તેનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું.

મોરબી શહેરમાં ભાજપના સ્થાનિક આગેવાન અને મોરબી મહાનગરપાલિકાના કોર્પોરેટર કુંદનબેનના પતિ શૈલેષ માકાસણા વિરુદ્ધ મોરબી સિટી A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે દુષ્કર્મ અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાનો સંગીન ગુનો નોંધાયો છે. વર્ષ 2020માં પીડિતાના પતિની કેન્સરની સારવાર માટે નાણાકીય મદદ આપવાના બહાને પોતાના ફ્લેટ પર બોલાવી આ દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર મામલે બાળકના જૈવિક પિતાની ઓળખ માટે DNA ટેસ્ટની પ્રક્રિયા હાથ ધરવા પોલીસ આગળ વધી રહી છે, જે અંગે DySP દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને માહિતી આપવામાં આવી હતી.

બોન મેરો રિપોર્ટ ન મેચ થતાં 2020નું પાપ બહાર આવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

બુટિકથી ઓળખાણ, 1 લાખની મદદ અને દુષ્કર્મ

પીડિતાએ આપેલા નિવેદન મુજબ: બુટિક દ્વારા આરોપી શૈલેષ માકાસણા સાથે ઓળખાણ થઈ હતી. પતિની સારવાર માટે આરોપીની પત્ની પાસેથી 1 લાખ રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા. ઉછીના આપેલા પૈસા પાછા માંગવાના બહાને આરોપીએ મહિલાને વર્ષ 2020માં પોતાના રહેણાંક ફ્લેટ ખાતે બોલાવી હતી અને બળજબરીથી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઘટના દરમિયાન ગર્ભ રહી જતાં આરોપી શૈલેષે બાળકની તમામ જવાબદારી ઉઠાવવાનું બહાનું બતાવી પાપ છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ઓમ વિલા બંગલા ખાતે બોલાવી ફરી શારીરિક સંબંધ બાંધવાની કોશિશ કરી હતી અને કોઈને કહી દેશે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.

તેની ફરિયાદના આધારે, પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. જે મોરબી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ભાજપના કોર્પોરેટરના પતિ છે અને તેની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

આરોપી શૈલેષ માકાસણા
આરોપી શૈલેષ માકાસણા (ETV Bharat Gujarat)

ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (DSP) જે.એમ. આલે જણાવ્યું હતું કે, "ફરિયાદીએ કહ્યું કે પતિની કેન્સરની સારવાર માટે આરોપી પાસેથી લીધેલા 1 લાખ રૂપિયા પરત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા બાદ આરોપીએ 2020માં તેની સાથે વારંવાર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો."

તેમણે કહ્યું કે, 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ મોરબીના 'એ-ડિવિઝન' પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર (FIR) નોંધવામાં આવી હતી અને આરોપી હજુ ફરાર હોવા છતાં આગળની તપાસ ચાલુ છે.

આ ઘટના ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે ડોક્ટરોએ પીડિતાના બીમાર પતિ માટે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સલાહ આપી. જ્યારે પુત્રનું બોન મેરો પતિ સાથે મેચ ન થયું, ત્યારે મહિલાએ આ ઘટના અંગે ફરિયાદ નોંધાવી.

પોતાની ફરિયાદમાં મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો કે તેણે 2020માં ગંભીર બીમારીની સારવાર માટે આરોપી પાસેથી 1 લાખ રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા. જ્યારે તે રકમ પરત કરવામાં અસમર્થ રહી, ત્યારે આરોપીએ તેની પરિસ્થિતિનો લાભ લીધો અને વારંવાર તેની સાથે બળાત્કાર કર્યો.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મહિલાઓના કપડાંના વ્યવસાય દરમિયાન પીડિતાના સંપર્કમાં આવ્યો હતો.

ડેપ્યુટી એસપીએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ મહિલાની ફરિયાદના આધારે વૈજ્ઞાનિક અને અન્ય જરૂરી પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે અને પુરાવા મળ્યા બાદ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાના પુત્રના સ્ટેમ સેલ તેના પતિના સ્ટેમ સેલ સાથે મેળ ખાતા ન હોવાની બાબતને ધ્યાનમાં લીધા બાદ પોલીસે ડીએનએ (DNA) પરીક્ષણ સહિતની વૈજ્ઞાનિક તપાસ શરૂ કરી છે.

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Last Updated : September 22, 2026 at 11:28 PM IST

TAGGED:

MORBI RAPE CASE
BONE MARROW MISMATCH UNCOVER RAPE
મોરબી દુષ્કર્મ કેસ
ડીએનએ મિસમેચ
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