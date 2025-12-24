પિતાએ ટ્રક રિવર્સ કર્યો અને પુત્રનું મોત, કડીના ઇન્દ્રાડમાં અત્યંત દુઃખદ અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના
ટ્રક અનલોડ કરતી વખતે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં પિતાના હાથે જ પુત્રનું મોત નિપજ્યું હોવાની ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી ફેલાવી દીધી છે.
Published : December 24, 2025 at 4:34 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં એક અત્યંત દુઃખદ અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. રોજગારી માટે રાજસ્થાનથી ગુજરાત આવેલા એક પિતા-પુત્રની જોડી પર કાળનો પંજો પડ્યો છે. કડીના ઇન્દ્રાડ ગામની સીમમાં આવેલી એક કંપનીમાં ટ્રક અનલોડ કરતી વખતે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં પિતાના હાથે જ પુત્રનું મોત નિપજ્યું હોવાની ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી ફેલાવી દીધી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લાના અને હાલ ટ્રક ડ્રાઇવિંગ કરી ગુજરાન ચલાવતા દેવારામ કુંમ્ભારામ ચૌધરી (ઉ.વ. 42) પોતાના 19 વર્ષીય પુત્ર મુકનારામ સાથે ટ્રક લઈને ગુજરાત આવ્યા હતા. તેઓ પોતાની ટ્રક (રજીસ્ટ્રેશન નંબર RJ19GE3165) માં માલસામાન ભરીને કડી તાલુકાના ઇન્દ્રાડ ગામની સીમમાં આવેલી 'ગ્રીનફિલ્ડ ડેરિવેટીલ્સ પ્રા.લિ.' કંપનીમાં આવ્યા હતા.
તારીખ 23 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ સવારે આશરે સાતેક વાગ્યાના સુમારે તેઓ કંપનીમાં માલ અનલોડ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. ટ્રકને અનલોડિંગ પોઈન્ટ પર લગાવવા માટે પિતા દેવારામ ટ્રક ડ્રાઈવ કરી રહ્યા હતા અને તેમનો યુવાન પુત્ર મુકનારામ નીચે ઉભો રહીને ટ્રક રિવર્સ કરાવવા માટે સાઈડ આપી રહ્યો હતો.
ક્ષણભરમાં સર્જાયું મોત
ઘટના એવી બની કે, જ્યારે ટ્રક રિવર્સ લેવાઈ રહી હતી ત્યારે પાછળના ભાગે દિવાલ અને અનલોડિંગ સ્ટેન્ડની વચ્ચે એક લોખંડનું સ્ટેન્ડ પડ્યું હતું. પુત્ર મુકનારામ આ લોખંડના સ્ટેન્ડને ખસેડવા માટે ગયો. કમનસીબે, ડ્રાઈવિંગ સીટ પર બેઠેલા પિતાનું ધ્યાન આ બાબત પર રહ્યું નહીં અને તેમણે ટ્રક રિવર્સ લેવાનું ચાલુ રાખ્યું. પરિણામે, પુત્ર મુકનારામ દિવાલ અને લોખંડના સ્ટેન્ડની વચ્ચે આવી ગયો અને ટ્રકના દબાણને કારણે તેની છાતી તથા શરીરના અન્ય ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.
પિતાની નજર સામે પુત્રનું મોત
પુત્રની બૂમાબૂમ સાંભળીને પિતા અને કંપનીના અન્ય કર્મચારીઓ તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા મુકનારામને બહાર કાઢીને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સારવાર માટે કડીની કુંડળ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ત્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તપાસ બાદ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. પોતાની જ ભૂલને કારણે જુવાનજોધ દીકરાને ગુમાવનાર પિતાની હાલત અત્યંત દયનીય બની ગઈ હતી.
નંદાસણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ
આ કરુણ ઘટના અંગે નંદાસણ પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 281, 106(1) તથા મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 177 અને 184 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. આશ્ચર્યજનક અને દુઃખદ બાબત એ છે કે આ કેસમાં ફરિયાદી અને આરોપી બંને પિતા પોતે જ છે, જેમણે પોતાની બેદરકારીથી પુત્રનું મોત નીપજાવ્યાની કબૂલાત કરતી ફરિયાદ નોંધાવી છે.
