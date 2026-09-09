કળિયુગની પરાકાષ્ઠા; “આ મારો દીકરો છે તેની શું સાબિતી?” કહીને વહેમી પિતાએ 3 માસના માસૂમને કૂવામાં ફેંકી દીધો
પરિવારજનો કંઈ સમજે તે પહેલા જ આરોપી આશિષ ભૂરિયાએ પોતાના બાળકને કૂવામાં ફેંકી દીધો અને ફરાર થઈ ગયો હતો
Published : September 9, 2026 at 6:35 PM IST
મહીસાગરઃ પિતાની છત્રછાયા પોતાના બાળક માટે સૌથી સુરક્ષિત ગણાય છે. જે આંગળી પકડીને બાળક પા પા પગલી ભરતા શીખવાનું હતું. એ જ આંગળીઓથી પોતાના બાળકને પકડીને એક નરાધમ બાપે કૂવામાં ફેંકી દીધો. હજુ તો માતાના દૂધની મહેક પણ જેના મોંમાંથી ગઈ નહોતી અને 'બાપ' શબ્દ બોલતા પણ નહોતું શીખ્યો, તે ફૂલ જેવા માસૂમને તેના બાપે પત્ની પ્રત્યેના વહેમ અને ક્રોધમાં હોમી દીધો છે.
મહીસાગરના સંતરામપુર તાલુકાના ઝાલદડા ગામે 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ સર્જાયેલા આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાથી સમગ્ર માનવતા શર્મસાર થઈ ગઈ છે. ઝાલદડા ગામે રહેતા આરોપી આશિષ ભુરીયા અને તેની પત્ની વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પારિવારિક વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. દહેગામ ખાતે મજૂરીકામ કરતો આશિષ પોતાની પત્ની પર અવારનવાર શંકા રાખી ઘરમાં કંકાસ કરતો હતો. પત્ની પિયરથી સાસરીમાં પરત આવ્યા ત્યારે આશિષ ઘરે પહોંચી "તું વારંવાર પિયર કેમ જાય છે?" તેમ કહીને ઉગ્ર ઝઘડો શરૂ કર્યો હતો. તકરાર દરમિયાન આવેશમાં આવેલા આશિષે "આ છોકરો મારો છે તેની શું સાબિતી?" તેમ કહી ખાટલામાં સૂતેલા ત્રણ માસના નિર્દોષ બાળકને ઊંચકી લીધો હતો.
પરિવારજનો જુએ તે પહેલાં જ કૂવામાં ફેંકી દીધો
આશિષ બાળકને લઈને ઘર નજીક આવેલા કૂવા તરફ દોડ્યો હતો. તેની પત્ની અને સાસુ કંઈ સમજે કે, તેને રોકવા માટે દોડીને પહોંચે તે પહેલાં જ પિતાએ ફૂલ જેવા દીકરાને કૂવાના ઊંડા પાણીમાં ફેંકી દીધો હતો અને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. પરિવારજનોની બૂમાબૂમ બાદ આસપાસના ગ્રામજનો ભેગા થઈ ગયા હતા અને તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસે મૃતદેહ બહાર કાઢી કાર્યવાહી શરૂ કરી
ઘટનાની જાણ થતાં જ સંતરામપુર પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. કૂવામાંથી પાણી માસૂમ બાળકનો મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો અને તેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો.
માતાની ફરિયાદના આધારે સંતરામપુર પોલીસે હત્યારા પિતા આશિષ ભુરીયા સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની હત્યા સંબંધી જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે ફરાર આરોપી પિતાને ઝડપી પાડ્યો છે.
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