દીપડા સામે પિતા-પુત્રનો જીવલેણ સંઘર્ષ, પુત્રને બચાવવા વૃદ્ધ પિતાએ સ્વ બચાવમાં દીપડાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો
વાડી વિસ્તારમાં દીપડાના અચાનક હુમલામાં એક વૃદ્ધ પિતાએ પોતાના પુત્રનો જીવ બચાવવા માટે સ્વ બચાવમાં દીપડાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો.
Published : January 29, 2026 at 12:42 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના રામેશ્વર ગામને અડીને આવેલા ગાંગડા ગામની સીમમાં મોડી રાત્રે માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચે ભયાનક સંઘર્ષ સર્જાયો હતો. વાડી વિસ્તારમાં દીપડાના અચાનક હુમલામાં એક વૃદ્ધ પિતાએ પોતાના પુત્રનો જીવ બચાવવા માટે સ્વ બચાવમાં દીપડાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ગાંગડા ગામની સીમમાં રહેતા 60 વર્ષીય બાબુભાઈ નારણભાઈ વાજા રાત્રે 10 વાગ્યા આસપાસ પોતાના ઘરની ઓસરીમાં બેઠા હતા. તે સમયે અંધારાનો લાભ લઈ એક હિંસક દીપડો ત્યાં ઘૂસી આવ્યો હતો અને બાબુભાઈ પર હુમલો કર્યો હતો. દીપડાના હુમલાથી બાબુભાઈ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
પિતાની ચીસો સાંભળીને તેમના 27 વર્ષીય પુત્ર સાર્દુલભાઈ દોડી આવ્યા હતા. જોકે દીપડાએ બાબુભાઈને છોડીને શાર્દુલ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. સ્થિતિ અત્યંત નાજુક બની જતાં પિતા બાબુભાઈએ જીવની પરવા કર્યા વિના દીપડાની સામે પ્રતિકાર કર્યો હતો.
ઘર પાસે પડેલા દાંતરડા અને લાકડાના સહારે બાબુભાઈએ દીપડા પર જોરદાર પ્રહાર કર્યા હતા. માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચે થયેલી ઝપાઝપીમાં અંતે દીપડાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
હુમલામાં પિતા અને પુત્ર બંનેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. બંનેને તાત્કાલિક ઉનાની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે. બાબુભાઈના શરીરે હાથ પગ અને માથાના ભાગે 50થી વધુ ટાંકા આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ જસાધાર આર.એફ.ઓ. એલ.બી. ભરવાડ પોતાની ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. વન વિભાગે દીપડાનો મૃતદેહ તેમજ ઘટનામાં વપરાયેલા હથિયારો કબજે કરી પોસ્ટ મોર્ટમ માટે જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડ્યા છે. સમગ્ર મામલે વન વિભાગ દ્વારા આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઉના પંથકમાં સ્વ બચાવમાં દીપડાને મોતને ઘાટ ઉતારવાની આ પ્રથમ ઘટના હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. ઘટનાને પગલે આસપાસના ગામોમાં ચકચાર મચી ગઈ છે અને વન્ય જીવોની વધતી હલચલ અંગે ફરી એકવાર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: