પુત્ર-પુત્રવધુના અર્ધ બળેલા ફોટા જોઈ પિતા રડી પડ્યા, અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના 8 મહિના બાદ સ્વજનોને મળ્યો સામાન
Published : February 14, 2026 at 9:28 AM IST
બનાસકાંઠા: અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની ભયાનક દુર્ઘટનાને આઠ મહિના થયા છે, તેમ છતાં સ્વજનોની આંખોમાં આંસુ ફરી વહેવા લાગ્યા છે. એર ઇન્ડિયાએ આઠ મહિના બાદ મૃતકોનો સામાન તેમના સ્વજનોને પરત આપ્યો છે. જ્યારે આ સામાન ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે સ્વજનો ફરી પોતાના વ્હાલસોયાઓને યાદ કરીને રડી પડ્યા હતા.
એર ઇન્ડિયાએ ધાનેરાના થાવર ગામના સવદાનભાઈ ચૌધરીને તેમના પુત્ર અને પુત્રવધૂનો અર્ધ બળી ગયેલો લગ્ન આલ્બમ તથા આધાર કાર્ડ જેવા દસ્તાવેજો પરત આપ્યા છે. લગ્ન કર્યા બાદ નવું જીવન શરૂ કરવા લંડન જઈ રહેલા આ દંપતિ ગોઝારી પ્લેન ક્રેશમાં મોતને ભેટ્યા હતા. 12 જૂન 2025નો તે કંપારી છૂટાવી દેનારો દિવસ આજે પણ પરિવારને યાદ આવે તો ચોધાર આંસુ વહે છે અને ઊંઘ ઊડી જાય છે.
આઠ મહિના બાદ મળેલા અર્ધ બળી ગયેલા લગ્ન આલ્બમમાં પુત્ર કમલેશ અને પુત્રવધૂ ધાપુબેનના ફોટા જોઈને સવદાનભાઈ તેમને નિહાળતા જ રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, “એ દિવસે અમે પુત્ર અને પુત્રવધૂને અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મૂકવા ગયા હતા. મારી પુત્રવધૂ ક્યારેય વિદેશ ગઈ ન હતી, પહેલી વખત તે લંડન જઈ રહી હતી. તેમના લગ્નને માત્ર છ મહિના જ થયા હતા. લંડનમાં વિઝાના નિયમોમાં બદલાવ થવાનો હતો, તેથી પહેલાં જ મારો પુત્ર કમલેશ પત્ની ધાપુને લઈ જવા માગતો હતો. તેણે 12 તારીખની ટિકિટ કરાવી હતી.”
અમે તેમને મૂકીને પરત ઘર તરફ આવતા હતા અને ઊંઝા પહોંચ્યા ત્યારે કમલેશના મિત્રનો યુકેમાંથી કોલ આવ્યો કે તમારા પુત્ર-પુત્રવધૂના ટિકિટ નંબર આપો. અમે પૂછ્યું પણ તેણે કંઈ જ ન કહ્યું. જ્યારે મોબાઈલમાં જોયું તો ખબર પડી કે લંડન જતી ફ્લાઈટ ક્રેશ થઈ ગઈ છે.
તાત્કાલિક અમે ગાડી લઈને અમદાવાદ તરફ પરત નીકળ્યા. સિવિલ હોસ્પિટલ જવાનું કહેવાયું. અમે એટલા આઘાતમાં હતા કે કંઈ સમજાતું નહોતું. કલાકો બાદ ખબર પડી કે તમામ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. પ્લેન ક્રેશની જગ્યાએથી મળેલા અર્ધ બળેલા દસ્તાવેજો અને લગ્ન આલ્બમથી જ પુત્ર કમલેશ અને પુત્રવધૂ ધાપુના મોતની ઓળખ થઈ હતી.
હવે દુર્ઘટનાને આઠ મહિના વીત્યા બાદ એર ઇન્ડિયા મૃતકોના સ્વજનોને સામાન પરત આપી રહી છે. તેમાં ધાનેરાના થાવર ગામના સવદાનભાઈને પણ પુત્ર અને પુત્રવધૂનો અર્ધ બળેલો લગ્ન આલ્બમ અને અન્ય દસ્તાવેજો મળ્યા છે.
માતા-પિતાને ખૂબ પ્રેમ કરનારો પુત્ર અને પુત્રવધૂ આ દુર્ઘટનામાં મોતને ભેટી ચૂક્યા છે. સવદાનભાઈએ કહ્યું, “મારા પુત્ર કમલેશની પત્ની મને મારી દીકરી કરતાંય વધુ વ્હાલી હતી. તેઓએ અમને ક્યારેય દુઃખ નથી આપ્યું. આજે પણ તેમને યાદ કરું તો ઊંઘ નથી આવતી. રોજ સવારે ઉઠું તો લાગે કે મારો દીકરો મારી સામે છે. 12 તારીખ યાદ આવે ત્યારે હૈયું કંપી ઊઠે છે.”
આઠ મહિના બાદ મળેલા અર્ધ બળેલા દસ્તાવેજોમાં આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ અને લગ્ન આલ્બમ જ હવે પિતા સવદાનભાઈ અને માતા રતનીબેન માટે પુત્ર કમલેશ તથા પુત્રવધૂની છેલ્લી યાદો રહી ગઈ છે.
અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં પાયલોટ સહિત આશરે 260 લોકોના કમકમાટી ભર્યા મોત થયા હતા. આ દિવસ આજે પણ યાદ કરીએ તો રુવાડા ઊભા થઈ જાય છે. આ અણધારી આફતે ભલભલા પરિવારોને હચમચાવી દીધા હતા અને તેમના માટે આ દિવસ જિંદગીનો કાળો દિવસ બની ગયો છે.
