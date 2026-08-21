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કલોલના સાંતેજમાં ચોર સમજી યુવકને માર મારનારા પિતા-પુત્ર ઝડપાયા, ગાંધીનગરમાં દોઢ મહિનામાં બીજી ઘટનાથી ચકચાર

ગાંધીનગરમાં શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. ચોર સમજીને પરપ્રાંતિય યુવકને ઢોર માર મારીને મોતને ઘાટ ઉતારનારા પિતા-પુત્રની પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

કલોલના સાંતેજમાં ચોર સમજી યુવકને માર મારનારા પિતા-પુત્ર ઝડપાયા,
કલોલના સાંતેજમાં ચોર સમજી યુવકને માર મારનારા પિતા-પુત્ર ઝડપાયા, (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 2:49 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. ચોર સમજીને પરપ્રાંતિય યુવકને ઢોર માર મારીને મોતને ઘાટ ઉતારનારા પિતા-પુત્રની પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ચોર સમજી યુવકને માર મારનાર પિતા-પુત્ર ઝડપાયા

ખાત્રજથી સનાવડ તરફ જતા માર્ગ પર મોડી રાત્રે ભૂલથી બીજી રૂમ તરફ પહોંચી ગયેલા 23 વર્ષીય પરપ્રાંતીય શ્રમિક યુવકને ચોર સમજી પિતા-પુત્રએ બેફામ માર માર્યો હતો. ગંભીર ઈજાઓ સાથે યુવકને રૂમ પર લાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સવારે તેની તબિયત લથડતા તેનું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાને પગલે સાંતેજ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી ફરાર પિતા-પુત્રને ઝડપી લીધા છે.

પ્લાસ્ટિક કંપનીમાં કામ કરી ગુજરાન ચલાવતો હતો

મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ફરૂખાબાદ જિલ્લાના કાયમગંજ તાલુકાના ઔજન નાગલા ગામનો વતની ઇતવારીલાલ અવધેશ રાજપૂત પોતાના મિત્રો સાથે ખાત્રજ ગામના નવીન વણઝારા વાસમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો. ઇતવારીલાલ સહિત અનિલ તેજસિંહ રાજપૂત, મનોજ, વિક્રમ અને સુનીલ એક જ રૂમમાં રહેતા હતા. તમામ યુવકો સાંતેજથી વડસર રોડ પર આવેલી મહેર પ્લાસ્ટિક કંપનીમાં કામ કરી મહેનત-મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવતા હતા.

19 ઓગસ્ટની રાત્રે કંપનીમાંથી છૂટ્યા બાદ તમામ મિત્રો રાત્રે સાડા આઠ વાગ્યાના અરસામાં રૂમ પર પહોંચ્યા હતા. ભોજન કર્યા બાદ તમામ સૂઈ ગયા હતા. દરમિયાન રાત્રે આશરે 1:30 વાગ્યે ઇતવારીલાલ અચાનક રૂમનો દરવાજો ખોલીને બહાર નીકળી ગયો હતો. અનિલે તેને ક્યાં જવાનું છે તે અંગે પૂછ્યું હતું, પરંતુ તેણે કોઈ જવાબ આપ્યો નહોતો.

થોડીવાર બાદ અનિલ પણ તેની શોધખોળ કરવા બહાર નીકળ્યો હતો. ખાત્રજથી સનાવડ તરફ જતા માર્ગ પર પહોંચતા તેણે જે દૃશ્ય જોયું તેનાથી તે હચમચી ગયો હતો. બે શખ્સો ઇતવારીલાલને માર મારતા હતા.

ઇતવારીલાલને આરોપીઓએ ચોર સમજી લીધો હતો. અંધારામાં ભૂલથી બીજી રૂમ તરફ પહોંચી ગયેલા યુવકને કોઈ તકેદારી કે પૂછપરછ કર્યા વગર ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો. યુવકને ગંભીર ઈજાઓ થતાં તેની હાલત કફોડી બની હતી.

અનિલ તાત્કાલિક રૂમ પર દોડી ગયો હતો અને અન્ય મિત્રો તેમજ મકાન માલિકને ઘટનાસ્થળે લઈ ગયો હતો. ત્યાં આરોપી પિતા-પુત્રે ઇતવારીલાલને ચોર ગણાવી ધમકી આપી હતી. જોકે મકાન માલિકે દરમિયાનગીરી કરીને બંનેને સમજાવી શાંત પાડ્યા હતા અને ઈજાગ્રસ્ત યુવકને ત્યાંથી લઈ જવામાં આવ્યો હતો.

સવારે રૂમ પર લાવ્યા બાદ મોત

સવારે આશરે પાંચ વાગ્યે મિત્રો ઇતવારીલાલને રૂમ પર પરત લાવ્યા હતા. ત્યારે તેણે જણાવ્યું હતું કે અંધારામાં ભૂલથી બીજી રૂમ તરફ જતા બંને શખ્સોએ તેને ચોર સમજી લીધો હતો અને માર માર્યો હતો. ગંભીર ઇજાઓના કારણે તેનું મોત થયું હતું.

સાંતેજ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી

ઘટનાની જાણ થતાં સાંતેજ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને પગલે પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસના આધારે આરોપી મહોતજી અને તેના પુત્ર સંગ્રામને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે બંનેની પૂછપરછ શરૂ કરી છે.

દોઢ મહિનામાં પરપ્રાંતીયની બીજી હત્યાથી ચકચાર

ગાંધીનગર જિલ્લામાં દોઢ મહિનાના સમયગાળામાં પરપ્રાંતીય શ્રમિકની હત્યાની આ બીજી ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી છે. અગાઉ 2 જુલાઈની મોડી રાત્રે કુડાસણ વિસ્તારમાં પણ એક પરપ્રાંતીય યુવકની માર મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી.

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TAGGED:

SANTEJ MURDER
FATHER AND SON ARRET
MISTAKING THIEF
GANDHINAGAR MURDER
SANTEJ MURDER ACCUSED

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