તાપી નદીમાં માછીમારી કરી રહેલા પરિવારનો માળો પિંખાયો, બ્રિજ ઉપરથી લોખંડની પ્લેટ પડતા પિતા-પુત્રીનું મોત
તાપી નદીમાં માછીમારી કરી રહેલા પરિવારની હોડી પર નિર્માણધીન બ્રિજ પાસે એક વિરાટ લોખંડની પ્લેટ પડતા પિતા અને પુત્રીનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું.
Published : January 25, 2026 at 9:56 AM IST
સુરત: કામરેજ તાલુકાના કઠોર ગામે શનિવારે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી. તાપી નદીમાં માછીમારી કરી રહેલા પરિવારની હોડી પર બુલેટ ટ્રેન માટે બની રહેલા બ્રિજ પાસે એક વિરાટ લોખંડની પ્લેટ પડતા પિતા અને પુત્રીનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું.
કામરેજના કઠોર ગામના બદાત ફળિયામાં રહેતા 35 વર્ષીય મોહસીન શેખ, તેમની પત્ની અને પુત્રી હુમા શેખ સાથે સાંજે પોણા પાંચ વાગ્યાના સુમારે તાપી નદીમાં હોડી લઈને માછીમારી કરવા નીકળ્યા હતા. પરિવાર જ્યારે બુલેટ ટ્રેન બ્રિજના પિલર નીચેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક પિલર પર લાગેલી એક ભારે ભરખમ લોખંડની પ્લેટ સીધી તેમની હોડી પર પડી હતી.
પરિવારમાં માતમ:
આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે હોડીમાં સવાર મોહસીનભાઈ અને તેમની દીકરી હુમા પ્લેટ નીચે દબાઈ ગયા હતા અને બંનેના પ્રાણ પંખેરૂ ઉડી ગયા હતા. સદનસીબે સ્થાનિકોની સમયસૂચકતાથી માતાનો આબાદ બચાવ થયો છે, પરંતુ નજર સામે પતિ અને સંતાનને ગુમાવતા માતા પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે.
ઘટનાની જાણ થતા જ આસપાસના લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા અને ઉત્રાણ પોલીસનો કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં સુરક્ષાના અભાવે આ દુર્ઘટના બની હોવાની પ્રબળ આશંકા છે. આટલા મોટા પ્રોજેક્ટમાં કામ ચાલતું હોય ત્યારે નીચેથી પસાર થતા લોકો માટે સુરક્ષાના શું માપદંડો હતા? શું કોઈ વોર્નિંગ સિગ્નલ કે સુરક્ષા ગાર્ડ તૈનાત હતા? આ તમામ સવાલો હવે તપાસનો વિષય બન્યા છે.
પોલીસ કાર્યવાહી:
ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ ડી.યુ.બારડે જણાવ્યું હતું કે, મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે કઠોર સિવિક સેન્ટર ખસેડવામાં આવ્યા છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરના નિવેદન લેવામાં આવશે. જો સુરક્ષાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન જણાશે, તો જવાબદારો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. નદીમાં દબાયેલી ભારે પ્લેટને હટાવવાની કામગીરી રવિવારની સવારથી શરૂ કરાઈ છે. માછીમારી કરીને ગુજરાન ચલાવતા નિર્દોષ પરિવાર પર પડેલી આ તરાપથી સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.