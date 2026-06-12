અમરેલી : બગસરાનાં ઘંટીયાણ ગામે સિંહણનો જીવલેણ હુમલો, 7 વર્ષના બાળકનું કરુણ મોત
ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં ભયનો માહોલ, ગ્રામજનોમાં રોષ, હુમલાખોર સિંહણને પકડવાની માંગ ઉગ્ર.
Published : June 12, 2026 at 3:48 PM IST
અમરેલી : બગસરા તાલુકાના ઘંટીયાણ ગામની સીમ વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે એક અત્યંત દુઃખદ અને ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. ગામની સીમમાં આવેલી પારસભાઈ સોજીત્રાની વાડીમાં રહેતા મધ્યપ્રદેશના પરપ્રાંતીય મજૂર પરિવારના 7 વર્ષીય બાળક પર સિંહણે જીવલેણ હુમલો કરતા બાળકનું કરુણ મોત નિપજ્યું હતું. આ બનાવ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી સાથે ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મધ્યપ્રદેશથી રોજગારી અર્થે આવેલા પરિવારના બાળક કુદરતી હાજતે ગયેલ તેના પર અચાનક સિંહણે હુમલો કર્યો હતો. સિંહણ બાળકને ખેંચી લઈ ગઈ હોવાની માહિતી સામે આવી છે. પરિવારજનો અને આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં બાળક ગંભીર રીતે ઘવાઈ જતાં તેનું મોત થયું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું અને સમગ્ર ગામમાં અરેરાટી ફેલાઈ ગઈ હતી.
બાળકના મોતના સમાચાર ગામમાં ફેલાતા મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઘટનાસ્થળે ઉમટી પડ્યા હતા. ગ્રામજનોએ આ વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સિંહ અને દીપડાની વધતી અવરજવર તેમજ અગાઉ બનેલી હુમલાની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરી વન વિભાગ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. લોકોનું કહેવું છે કે વારંવાર રજૂઆતો છતાં જંગલી પ્રાણીઓના ગામની આસપાસ વધતા વસવાટ અને અવરજવર અંગે પૂરતી કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ બગસરા વન વિભાગના એસી.એફ. સહિતનો સ્ટાફ મોડી રાત્રે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. વન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં હુમલો કરનાર સિંહણ પોતાની સાથે સિંહબાળ ધરાવતી હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. નિષ્ણાતોના મતે બચ્ચાં સાથેની સિંહણ વધુ રક્ષણાત્મક અને આક્રમક બની જતી હોય છે.
"ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો અને હાલ સમગ્ર વિસ્તારનું સર્ચિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને હુમલાખોર સિંહણને પકડવા માટેની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી છે." - રાજન યાદવ, વન વિભાગ અધિકારી, અમરેલી
આ ઘટનાએ નાના એવા ઘંટીયાણ ગામને હચમચાવી નાખ્યું છે. ગામમાં લોકોમાં ભારે ભય વ્યાપી ગયો છે. ખાસ કરીને ખેડૂતો, મજૂરો અને વાડી વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારોમાં અસુરક્ષાની લાગણી જોવા મળી રહી છે. ગ્રામજનોની માંગ છે કે બાળકનો ભોગ લેનાર સિંહણને તાત્કાલિક પકડીને અન્યત્ર ખસેડવામાં આવે અને ગામની આસપાસ સતત પેટ્રોલિંગ તથા સુરક્ષાની અસરકારક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે.
વન વિભાગની ટીમ હાલમાં સતત વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. સાથે જ ગ્રામજનોને સાવચેત રહેવા અને રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ આ કરુણ ઘટનાએ માનવ અને વન્યજીવન વચ્ચે વધતા સંઘર્ષના પ્રશ્નને ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવી દીધો છે.
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