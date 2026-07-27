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સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ગમખ્વાર અકસ્માત: સ્ટ્રીટલાઇટના પોલ સાથે સ્કૂટર અથડાતાં બે સગીરનાં મોત

બપોરે અંદાજે 12:39 વાગ્યે બનેલા આ અકસ્માતમાં સ્કૂટર ચલાવતા સગીરનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.

સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ગમખ્વાર અકસ્માત: સ્ટ્રીટલાઇટના પોલ સાથે સ્કૂટર અથડાતાં બે સગીરનાં મોત
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ગમખ્વાર અકસ્માત: સ્ટ્રીટલાઇટના પોલ સાથે સ્કૂટર અથડાતાં બે સગીરનાં મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 4:33 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના શાંતિવાન વિસ્તારમાં સોમવારે બપોરે ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. જ્યુપિટર સ્કૂટર ચલાવી રહેલા સગીરનો કાબૂ ગુમાતા સ્કૂટર રસ્તાની બાજુમાં આવેલા સ્ટ્રીટલાઇટના પોલ સાથે જોરદાર અથડાયું હતું.

બપોરે અંદાજે 12:39 વાગ્યે બનેલા આ અકસ્માતમાં સ્કૂટર ચલાવતા સગીરનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે પાછળ બેઠેલા અન્ય સગીરને ગંભીર હાલતમાં એસવીપી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું પણ મોત થયું હતું.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, બંને સગીરો નવરંગપુરા વિસ્તારમાં આવેલી ઓફિસમાંથી પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો અને અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

અકસ્માત મામલે ટ્રાફિક પોલીસ શાખાના 'એમ' ડિવિઝનના પીઆઈ યુ. બી. ધાખડાએ જણાવ્યું હતું કે, "મરણ જનાર બંને સગીરવયના હતા. બંને બાળકો પોતાની માતાની ઓફિસથી પરત ફરી રહ્યા હતા તે સમયે અકસ્માત થયો હતો. જેમાં સગીર કિશોરનું ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યું અને કિશોરીનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું છે.”

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