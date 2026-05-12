ભાવનગર-સોમનાથ રોડ પર ગમખ્વાર અકસ્માત, પાંચ લોકો ઇજાગ્રસ્ત; માનતા પુરી કરી પરત ફરતો હતો પરિવાર
અમરેલી-ભાવનગર-સોમનાથ હાઇવે પર રાજુલા તાલુકાના છતડીયા ગામ નજીક ટેન્કર અને આઇસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો
Published : May 12, 2026 at 9:10 AM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ફરી એકવાર માર્ગ અકસ્માતની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. અમરેલી-ભાવનગર-સોમનાથ હાઇવે પર રાજુલા તાલુકાના છતડીયા ગામ નજીક ટેન્કર અને આઇસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટનામાં પાછળથી આવતી મુસાફરો ભરેલી બોલેરોને પણ અકસ્માત નડ્યો હતો. આ ઘટનામાં 5 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
ભાવનગર-સોમનાથ હાઇવે પર ગંભીર અકસ્માત
મળતી માહિતી અનુસાર, ડેડાણ વિસ્તારના પરિવાર ઊંચા કોટડા ખાતે માનતા પુરી કરી પોતાના વતન પરત ફરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન તેઓ બોલેરો વાહનમાં મુસાફરી કરતા હતા. હાઇવે પર છતડીયા ગામ નજીક ટેન્કર અને આઇસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બની ગઇ હતી અને પાછળથી આવતા બોલેરો વાહનને પણ અકસ્માતની અસર પહોંચી હતી. અકસ્માત બાદ સ્થળ પર ચીસોચીસ અને ભાગદોડનો માહોલ સર્જાયો હતો. સ્થાનિક લોકો તરત જ મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને ઈજાગ્રસ્તોને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. ઘટનાની જાણ થતા જ રાજુલા પોલીસ તેમજ 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી.
આ અકસ્માતમાં પાંચ જેટલા લોકોને ઈજા પહોંચી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઈજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફત પ્રાથમિક સારવાર આપી નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ તમામ ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર ચાલી રહી છે.
આ સમગ્ર મામલે અમરેલી જિલ્લા 108 સેવા ના હેડ અમાનત અલી નકવીએ જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માત અંગે મેસેજ મળતા જ તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી. ટીમ દ્વારા ઝડપી કામગીરી કરી ઈજાગ્રસ્તોને પ્રાથમિક સારવાર આપી નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ તમામ ઈજાગ્રસ્તો ભયમુક્ત હોવાનું અને તેમની સારવાર ચાલુ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. રાજુલા પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંભાળી હતી તેમજ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ ઓવરલોડ મુસાફરી અને અચાનક સર્જાયેલા અકસ્માતને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
