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પીંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત

ઢાળ પર આગળ લોખંડના સળિયા ભરેલી આઇસર ટ્રક (નં. GJ-01-CY-4318) અચાનક પાછળ સરકવા લાગી હતી

પિંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત
પિંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 5:34 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 6:50 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર જિલ્લાના પીંડારડા ગામ નજીક બુધવારે સવારે સર્જાયેલા ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માતમાં બે મહિલાઓના કરુણ મોત થયાં છે, જ્યારે રિક્ષાચાલકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યો છે.

ફરિયાદ મુજબ, પીંડારડા ગામના રહેવાસી અને રિક્ષાચાલક નિકુલકુમાર બળદેવભાઈ રાવળ પોતાની રિક્ષા (નં. GJ-18-BY-1653)માં તેમની માતા જશીબેન બળદેવભાઈ રાવળ (ઉ.વ. 45) અને કુસુમબેન ભરતભાઈ રાવળ (ઉ.વ. 22)ને અલુવા હિલ્સ ખાતે મજૂરી માટે મૂકવા લઈ જઈ રહ્યા હતા.

પિંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત
પિંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

સવારે આશરે 8 વાગ્યાના સમયે અલુવા હિલ્સ તરફ જતા ઢાળ પર આગળ લોખંડના સળિયા ભરેલી આઇસર ટ્રક (નં. GJ-01-CY-4318) અચાનક પાછળ સરકવા લાગી હતી. સ્થિતિની ગંભીરતા જોતાં રિક્ષાચાલકે પોતાની રિક્ષા રસ્તાની બાજુએ ઉભી રાખી હતી. છતાં ટ્રક પાછળ સરકીને રિક્ષા પર પલટી મારી ગઈ હતી.

અકસ્માતમાં રિક્ષાચાલક બહાર ફંગોળાઈ જતાં બચી ગયા, પરંતુ પાછળ બેઠેલી બંને મહિલાઓ ટ્રક અને લોખંડના ભાર નીચે દબાઈ ગઈ. સ્થાનિક લોકોની મદદથી બંનેને બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી. સ્થળ પર પહોંચેલા તબીબોએ બંને મહિલાઓને મૃત જાહેર કરી હતી.

પિંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત
પિંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

રિક્ષાચાલકને ગંભીર હાલતમાં ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં ડોક્ટરોએ કમરના મણકામાં ફ્રેક્ચર હોવાનું જણાવ્યું છે. આ બનાવ અંગે પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આઇસર ટ્રકના ચાલક વિરુદ્ધ બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવી બમણા મૃત્યુ અને ઈજા પહોંચાડવાના આરોપસર ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસે ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પિંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત
પિંડારડામાં ગમખ્વાર અકસ્માત: આઇસર ટ્રક રિક્ષા પર પલટી, માતા અને યુવતીનું મોત, રિક્ષાચાલક ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
Last Updated : August 5, 2026 at 6:50 PM IST

TAGGED:

TRUCK OVERTURNS ONTO RICKSHAW
MOTHER CHILD KILLED
FATAL ACCIDENT
PINDARDA
FATAL ACCIDENT IN PINDARDA

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