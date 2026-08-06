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વિજલાઈન નીચે ખેતી બની જોખમી, રાજકોટના લક્ષ્મીનગરમાં 220 KV લાઈનથી ફેન્સિંગમાં કરંટ આવતો હોવાનો ખેડૂતનો આક્ષેપ

લક્ષ્મીનગર ગામના ખેતરોમાંથી પસાર થતી 220 KV હાઈટેન્શન લાઈનના કારણે ફેન્સિંગમાં વારંવાર કરંટ આવતો હોવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ.

ફેન્સિંગમાં વારંવાર કરંટ આવતો હોવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ
ફેન્સિંગમાં વારંવાર કરંટ આવતો હોવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 4:03 PM IST

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રાજકોટ: જિલ્લાના લક્ષ્મીનગર ગામે ખેડૂતો માટે ખેતી કરવી આજે જીવના જોખમ સમાન બની ગઈ છે. ગામના ખેતરોમાંથી પસાર થતી 220 KV ની હાઈટેન્શન વીજલાઈનના કારણે ખેતરની ફેન્સિંગમાં કરંટ આવતો હોવાનો ખેડૂતોનો ગંભીર આક્ષેપ છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો સમયસર તંત્ર અને વીજ કંપની નહીં જાગે તો મોટો અકસ્માત સર્જાઈ શકે છે.

લક્ષ્મીનગર ગામના ખેડૂતો છેલ્લા કેટલાક સમયથી 220 KV હાઈટેન્શન લાઈનને કારણે ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યા છે. ખેડૂતોનો દાવો છે કે તેમના ખેતરની આસપાસ કરેલી ફેન્સિંગમાં વારંવાર કરંટ આવતો હોય છે. જ્યારે વરસાદ પડે અથવા ભેજનું પ્રમાણ વધે ત્યારે આ સમસ્યા વધુ વકરે છે.

રાજકોટના લક્ષ્મીનગરમાં 220 KV લાઈનથી ફેન્સિંગમાં કરંટ આવતો હોવાનો ખેડૂતનો આક્ષેપ (Etv Bharat Gujarat)

"લક્ષ્મીનગર ગામે 220 KV ની લાઈન નીચેથી પસાર થાય છે. જેના કારણે ખેડૂતોના ખેતરની ફેન્સિંગમાં કરંટ આવે છે. અમે અનેક વખત રજૂઆત કરી છતાં તંત્ર સુતું છે. અમે વીજ કંપની અને તંત્રને ચેલેન્જ કરીએ છીએ કે આવો અને જાતે તપાસ કરો. જો કોઈ જાનહાનિ થશે તો તેની જવાબદારી કોની?" -પ્રતીક પટેલ, સભ્ય, જેતપર કિસાન આંદોલન સમિતિ

આખું ખેતર 220 KV ની હાઈટેન્શન લાઈનની નીચે જ આવેલું છે. જેના કારણે વીજ શોકનો ભય સતત રહે છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે અહીં ખેતી કરવા જતા મજૂરો અને પરિવારના સભ્યોને પણ જાનહાનિનો ભય રહે છે. પશુઓને પણ કરંટ લાગવાનો ખતરો છે.

વિજલાઈન નીચે ખેતી બની જોખમી (Etv Bharat Gujarat)

આ સમસ્યાને લઈને ખેડૂતોએ અનેક વખત સ્થાનિક તંત્ર અને વીજ કંપનીને રજૂઆત કરી છે. પરંતુ આજ સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. હવે ખેડૂતોએ તંત્ર અને વીજ કંપનીને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપી છે કે તેઓ સ્થળ પર આવીને તપાસ કરે અને હકીકત જુએ. ખેડૂતોની માંગ છે કે અકસ્માત સર્જાય તે પહેલાં તાત્કાલિક પગલા લેવામાં આવે. કાં તો લાઈનને ઉંચી કરવામાં આવે અથવા તો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.

"અમારે ખેતરમાં જવાનો પણ ડર લાગે છે. છોકરાઓ અને પશુઓને લઈને પણ ભય રહે છે. ફેન્સિંગને હાથ અડાડીએ તો ઝાટકો લાગે છે. સરકારને વિનંતી છે કે તાત્કાલિક આ લાઈનનો પ્રશ્ન હલ કરે. નહીંતર અમે મોટું આંદોલન કરીશું." - રાજેશભાઈ, ખેડૂત

વીજ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે હાઈટેન્શન લાઈનની નીચે ઇન્ડક્શનના કારણે આસપાસની ધાતુની વસ્તુઓમાં વીજળી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. જેને “ઇન્ડ્યુસ્ડ કરંટ” કહેવાય છે. ખાસ કરીને જ્યારે લાઈન જમીનની નજીક હોય અથવા ઇન્સ્યુલેશનમાં ખામી હોય ત્યારે આ જોખમ વધી જાય છે. લક્ષ્મીનગરના કિસ્સામાં પણ આવું જ થઈ રહ્યું હોવાની શક્યતા છે. જો સમયસર અર્થિંગ અને અન્ય સેફટીના પગલા નહીં લેવાય તો કોઈ મોટો અકસ્માત સર્જાઈ શકે છે.

"ખેડૂતો જીવના જોખમે ખેતી કરવા મજબૂર છે. અમે તંત્રને છેલ્લી વખત ચેતવણી આપીએ છીએ. જો 7 દિવસમાં ઉકેલ નહીં આવે તો જેતપર કિસાન આંદોલન સમિતિ દ્વારા મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે." - નેહુલભાઈ અમૃતિયા, સભ્ય, જેતપર આંદોલન સમિતિ

હાલ ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટર, PGVCL અને ઊર્જા વિભાગને લેખિત રજૂઆત કરી છે. તેમની મુખ્ય માંગ 3 છે:

  1. તાત્કાલિક ટેકનિકલ ટીમ મોકલીને સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે.
  2. ફેન્સિંગમાં આવતા કરંટને રોકવા માટે અર્થિંગ અને અન્ય સેફટીના પગલા લેવામાં આવે.
  3. જો શક્ય હોય તો આ લાઈનને ખેતરની બહારથી લઈ જવામાં આવે.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓ ચેનથી બેસવાના નથી.

લક્ષ્મીનગરમાં 220 KV ની લાઈનના કારણે ખેડૂતોની ખેતી જોખમમાં મુકાઈ છે. ફેન્સિંગમાં કરંટ આવતા જાનમાલના નુકસાનનો ભય છે. હવે જોવાનું એ છે કે તંત્ર ક્યારે જાગે છે.

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