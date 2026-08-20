મહેસાણા સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત: પાક બચાવવા પિયતનો સહારો, ખર્ચ બેવડાયો
ખેતીવાડી અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ હજુ અડધો જ વરસાદ પડ્યો, કપાસ, મગફળી અને કઠોળના પાકને હાલ પાણીની સખત જરૂર
Published : August 20, 2026 at 9:50 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને મહેસાણા જિલ્લામાં લાંબા સમયથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની ચિંતામાં મોટો વધારો થયો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આકાશ કાળાડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાયેલું જોવા મળે છે, પરંતુ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસતા નથી. વાદળો છવાય છે અને ગાજવીજ થાય છે, પરંતુ ક્યાંક હળવા ઝાપટાં જ પડે છે અને સાર્વત્રિક વરસાદની રાહ હજુ યથાવત છે.
ઉત્તર ગુજરાત અને મહેસાણામાં વરસાદની સ્થિતિ
ચાલુ વર્ષે ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની ભારે અસમાનતા જોવા મળી રહી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં સરેરાશ 19.37 ઈંચ વરસાદની જરૂરિયાત સામે 15.91 ઈંચ જ વરસાદ નોંધાયો છે. એટલે કે હજુ 3.46 ઈંચ સાથે 18% વરસાદની ઘટ પ્રવર્તી રહી છે. ઉત્તર ગુજરાતના છ જિલ્લાઓમાં માત્ર પાટણ એક એવો જિલ્લો છે જ્યાં જરૂરિયાત કરતા 1.43% વધુ વરસાદ થયો છે.
કડીમાં લગભગ 40 ઈંચ જ્યારે ઊંઝામાં માત્ર 10 ઈંચ વરસાદ
મહેસાણા જિલ્લાની વાત કરીએ તો, જિલ્લામાં હજુ 8.15% વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. મહેસાણામાં સરેરાશ 19.65 ઈંચ વરસાદની જરૂરિયાત સામે 18.05 ઈંચ વરસાદ જ પડ્યો છે. વરસાદમાં અસમાનતા એટલી હદે છે કે જિલ્લાના કડીમાં સૌથી વધુ 39.57 ઈંચ વરસાદ પડી ચૂક્યો છે, જ્યારે ઊંઝામાં માત્ર 9.96 ઈંચ જ વરસાદ નોંધાયો છે. આ બંને તાલુકાઓ વચ્ચે વરસાદમાં 29.61 ઈંચનો મોટો તફાવત છે.
સપ્ટેમ્બરમાં સ્થિતિ સુધરે તેવી આશા
પાણીની જીવાદોરી સમાન ધરોઈ ડેમ હાલમાં 51.91% ભરાયો છે. ભચાઉ KVK ના સહ સંશોધક ડૉ. રાજદીપસિંહ જાડેજાના જણાવ્યા મુજબ, હાલ વાદળોમાં પાણીનું પ્રમાણ ઓછું છે અને હવાનું જરૂરી દબાણ ઊભું થતું નથી, જેના કારણે માત્ર છૂટાછવાયા ઝાપટાં પડે છે. 30 ઓગસ્ટ સુધી આ જ સ્થિતિ રહેવાની સંભાવના છે, જોકે બંગાળની ખાડીમાં સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં સારા વરસાદની આશા છે.
ખેતીવાડી અધિકારીનું નિવેદન
મહેસાણાના જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી શૈલેષ પટેલે સમગ્ર જિલ્લાની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવતા જણાવ્યું છે કે, મહેસાણામાં સામાન્ય રીતે 737 મીલીમીટર (એવરેજ) વરસાદ થતો હોય છે, જેની સામે અત્યાર સુધીમાં 458 મીલીમીટર એટલે કે 62% જેટલો જ વરસાદ થયો છે. જિલ્લામાં હજુ પણ 38% વરસાદની ઘટ છે. મહેસાણામાં મુખ્યત્વે દિવેલા, બીટી કપાસ, મગફળી અને કઠોળનું વાવેતર થાય છે. સરેરાશ 2,81,000 હેક્ટર વાવેતર વિસ્તારમાંથી 2,08,000 હેક્ટરમાં વાવેતર પૂર્ણ થયું છે, જ્યારે દિવેલાનું વાવેતર હજુ ચાલુ છે. વરસાદ ખેંચાતા મગફળી અને કપાસના પાકને બચાવવા માટે ખેડૂતો ટપક સિંચાઈ, ફુવારા પદ્ધતિ અને ટ્યુબવેલ મારફતે પિયત આપી રહ્યા છે. એકંદરે, અત્યારે જિલ્લામાં વરસાદની સખત જરૂરિયાત વર્તાઈ રહી છે.
ખેડૂતોની વ્યથા અને મુશ્કેલીઓ
ખર્ચમાં બમણો વધારો: મરેડા ગામના ખેડૂત ડાહ્યાભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, વરસાદ ખેંચાવાને કારણે કઠોળ, કપાસ, અને એરંડાના પાકમાં તાત્કાલિક પાણી વાળવું પડી રહ્યું છે. પશુઓના ઘાસચારા માટે વાવેલા બાજરી, જુવાર અને રજકા જેવા પાકોમાં પણ પિયત કરવું પડે છે. ખેડૂતોનો ખેતી પાછળનો ખર્ચ બમણો થઈ ગયો છે. જો આગામી 15 થી 20 દિવસમાં વરસાદ નહિ આવે તો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જવાની ભીતિ છે.
ઉત્પાદન ક્ષમતા પર વિપરીત અસર: અન્ય એક ખેડૂત હમીરજી ઠાકોરે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, બપોરના સમયે તાપમાન ખૂબ ઊંચું જતું હોવાથી કઠોળ, બાજરી અને જુવાર જેવા પાકો કરમાઈ જાય છે. પૂરતા પાણીના અભાવે છોડમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા ધીમી પડી ગઈ છે. છોડનો વિકાસ રૂંધાઈ ગયો છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં પાકની ઉત્પાદન ક્ષમતા મોટા પ્રમાણમાં ઘટી શકે છે.
નિષ્કર્ષ
એકંદરે, મહેસાણા અને સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજાની લાંબી ગેરહાજરી ખેડૂતો માટે અત્યંત પડકારજનક સાબિત થઈ રહી છે. મોંઘા બિયારણ અને ખાતર પાછળ મોટો ખર્ચ કર્યા બાદ, હવે પાકને જીવતદાન આપવા ખેડૂતોને બોરવેલ અને સિંચાઈ પર આધાર રાખવો પડે છે, જેનાથી તેમનો આર્થિક બોજ બેવડાયો છે. સપ્ટેમ્બરના પ્રારંભમાં વરસાદની નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની આગાહી ખેડૂતો માટે આશાનું એકમાત્ર કિરણ છે. જો સમયસર વરસાદ નહિ આવે તો ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવી શકે છે.
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