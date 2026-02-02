ETV Bharat / state

હવેથી સલ્ફર કોટેડ યુરિયા 40 કિલોની બોરીમાં ખેડૂતોને મળશે, વજનમાં ઘટાડો થતાં ખેડૂતોમાં રોષ

50 કિલોની આવતી હતી બોરીમાં 10 કિલો જેટલો વજનમાં ઘટાડો પાછલા સમય દરમિયાન થયો છે જેને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 4:46 PM IST

જુનાગઢ: ભારત સરકારના રસાયણ અને ખાતર વિભાગના મંત્રાલય દ્વારા સલ્ફર કોટેડ યુરિયાની બોરી 40 કિલો અને તેના બજાર ભાવ 254 રાખવાનુ ગેજેટ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે, જેને લઈને ખેડૂતોમાં વજન ઘટવાથી ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આજથી એક દશકા પૂર્વે યુરિયાની બોરી 50 કિલોની આવતી હતી પરંતુ તેમાં હવે 10 કિલો જેટલો વજનમાં ઘટાડો પાછલા સમય દરમિયાન થયો છે જેને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

સલ્ફર કોટેડ યુરિયા 40 કિલોમાં ઉપલબ્ધ

ભારત સરકારના રસાયણ અને ખાતર વિભાગના મંત્રાલય દ્વારા સલ્ફર કોટેડ યુરિયાની બોરી હવે 40 કિલોની કરી દેવામાં આવી છે, જેનો બજારભાવ 254 નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે. ભારત સરકારના આ નિર્ણયની સામે ખેડૂતોમાં યુરિયાના ઘટેલા વજનને કારણે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કેન્દ્રની સરકાર ખેડૂતોની આવક ચાર ગણી કરવાના લોભામણા અને ગુલાબી સપનાઓ પાછલા સમયથી બતાવી રહી છે. પરંતુ સાચા અર્થમાં ખેડૂતોની આવકમાં ચાર ગણો વધારો થાય અને કૃષિ ઉત્પાદન પાછળ ચાર ગણો ઘટાડો થાય તેવું એક પણ કાર્ય ભારત સરકારે હજુ સુધી કર્યું નથી જેથી ખેડૂતોમાં જણાવી રહ્યા છે.

હવેથી સલ્ફર કોટેડ યુરિયા 40 કિલોની બોરીમાં ખેડૂતોને મળશે, વજનમાં ઘટાડો થતાં ખેડૂતોમાં રોષ (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢના ખેડૂતોએ આપી પ્રતિક્રિયા

ખાતરની બોરી 40 કિલો કરવાને લઈને જૂનાગઢના ખેડુત હમીરભાઈ રામે તેની પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકાર રોકેટ ગતિએ વિકાસના કામો કરી રહી છે, જેને કારણે ખેડૂતોની સમસ્યા અને મુશ્કેલી તેને દેખાતી નથી. કેન્દ્રની સરકાર પાછલા વર્ષોથી ખેડૂતોને કૃષિ પેદાશોના ભાવ ચાર ગણા વધારી આપવાની વાત કરે છે પરંતુ દર વર્ષે ખેડૂતની જાવકમાં વધારો થાય તેવા નિર્ણયો કરીને ખેડૂતોને પરેશાન કરવાની એક પણ તક ચુકતી નથી. બીજી તરફ કેશોદના ખેડૂત નિલેશભાઈ અધેરાએ પણ કેન્દ્ર સરકારની ખાતરની બોરીમાં વજન ઘટાડવાના નિર્ણયને અયોગ્ય ગણાવ્યો છે. સરકાર યુરિયાને સલ્ફર કોટેડ બનાવીને ખેડૂતોને આપવાનું વિચારતી હતી તો તેના વજનમાં શા માટે ઘટાડો કરાયો તે સમજાતું નથી.

ભારત સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરાયેલ ગેઝેટ
ભારત સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરાયેલ ગેઝેટ (ETV Bharat Gujarat)

ઉદ્યોગોમાં જતું યુરિયાને સલ્ફર રોકશે

કેન્દ્ર સરકારે સલ્ફર કોટેડ યુરિયા હવેથી ખેડૂતોને આપવાની જાણ તેના મંત્રાલયના ગેજેટ દ્વારા કરી છે પરંતુ જે રીતે યુરિયાને સલ્ફર કોટેડ બનાવવામાં આવ્યા છે તેથી તેનો ઔદ્યોગિક વિકાસ અટકશે. આવો તર્ક ભારત સરકારના રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયનો છે પરંતુ વાસ્તવિક રીતે યુરિયાનો ઔદ્યોગિક ઉપયોગ અટકી શકશે ખરો? તેને લઈને પણ ખેડૂતો ચિંતિત છે. વધુમાં સરકારનો આ પ્રયાસ સલ્ફર કોટેડ યુરિયા બનાવવા પાછળ જમીનમાં સલ્ફરની ઉણપને યુરીયા ખાતર મારફતે પૂરી શકાય તેનો હોઈ શકે છે પરંતુ જે જમીનમાં સલ્ફરની ઉણપ નથી અથવા તો એ જમીન કે જે સલ્ફર અને અન્ય રાસાયણિક તત્વો અને પદાર્થોથી સમતલ છે આવી જમીનમાં સલ્ફર કોટેડ યુરિયા વાપરવામાં આવશે તો તે જમીનમાં નિર્ધારિત કરતા સલ્ફરનું પ્રમાણ ઊંચું જોવા મળશે. જેને કારણે કૃષિ પેદાશોના ઉત્પાદન પર માઠી અસર પડી શકે છે. આવી શંકાઓ પણ ખેડૂતોને આજે સતાવી રહી છે.

