ખાતર માટે લાંબી લાઈનોનો અંત! ખેડૂતોને ઓનલાઈન એપથી મળશે ખાતર, નવસારીમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ
અત્યાર સુધી ખેડૂતોને ખાતર મેળવવા માટે સહકારી મંડળીઓ, ખાતર ડેપો અને ખાનગી વિક્રેતાઓ પાસે લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવું પડતું હતું.
Published : May 31, 2026 at 10:47 PM IST
નવસારી: ખેડૂતોને સમયસર અને પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર મળી રહે તે માટે ભારત સરકારે મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પહેલ હાથ ધરી છે. અત્યાર સુધી ખેડૂતોને ખાતર મેળવવા માટે સહકારી મંડળીઓ, ખાતર ડેપો અને ખાનગી વિક્રેતાઓ પાસે લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવું પડતું હતું. ઘણી વખત જરૂરી સમયે ખાતર ઉપલબ્ધ ન હોવાથી પાકના ઉત્પાદન પર સીધી અસર થતી હતી. હવે આ સમસ્યાનું સમાધાન લાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે ‘ફર્ટિલાઈઝર સેલ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ’ (FSAS) શરૂ કરી છે.
ખેડૂતોને યુરિયા, DAP, MOP, NPK અને SSP જેવા વિવિધ ખાતરો સરકાર દ્વારા સબસિડી સાથે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. નવસારી જિલ્લાની વાત કરીએ તો અહીં દર વર્ષે અંદાજે 55 થી 60 હજાર મેટ્રિક ટન ખાતરની જરૂરિયાત રહે છે. ખાસ કરીને વરસાદ આધારિત ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે વાવણી પૂર્વે અને વાવણી દરમિયાન ખાતરની ઉપલબ્ધતા અત્યંત મહત્વની બને છે. વાંસદા સહિતના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં સપ્લાય મોડો પહોંચતા ખેડૂતોને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો.
આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે ભારત સરકારે FSAS મોબાઈલ એપ્લિકેશન વિકસાવી છે. હાલ આ યોજના દેશના કેટલાક જિલ્લાઓમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે અમલમાં મુકાઈ રહી છે, જેમાં નવસારી જિલ્લાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ અંગે ખેતી નિયામક તરફથી મળતી માહિતી મુજબ, આ એપ્લિકેશન મારફતે ખેડૂત પોતાના આધાર કાર્ડ નંબરનો ઉપયોગ કરીને નજીકની મંડળી, ખાતર ડેપો અથવા દુકાનમાં ઉપલબ્ધ ખાતરના જથ્થાની માહિતી મેળવી શકશે. સાથે જ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભલામણ કરાયેલા ખાતરની ઉપલબ્ધતા પણ જાણી શકશે. ખેડૂત પોતાની જરૂરિયાત મુજબ એપમાં નોંધણી કરીને ખાતરનું પ્રી-બુકિંગ પણ કરી શકશે.
ખાસ વાત એ છે કે નોંધણી થયા બાદ બે દિવસ સુધી તે ખાતર સંબંધિત ખેડૂત માટે રિઝર્વ રહેશે. પરિણામે ખેડૂતોને લાઈનમાં ઊભા રહેવાની જરૂર નહીં પડે અને સમયસર પૂરતું ખાતર મળી રહેશે. ફાર્મર રજિસ્ટ્રી કરાવનાર ખેડૂતો માટે તો જમીન સહિતની માહિતી પણ આધાર નંબરથી સીધી જ એપમાં ઉપલબ્ધ થઈ જશે. ખેતી વિભાગના અધિકારીઓ, ખેડૂતો અને ખાતર વિક્રેતાઓએ પણ આ પહેલને આવકારી છે.
ખાતર વિક્રેતાઓ અને ખેડૂતો સરકારના આ નિર્ણયથી ઘણા ચિંતા મુક્ત થયા છે. ખેડૂતોનું માનવું છે કે સરકારનો આ ડિજિટલ પ્રયાસ ખેતી ક્ષેત્રમાં મોટી રાહત સાબિત થઈ શકે છે. સાથે ખેડૂતો અને વિક્રેતાઓ વચ્ચે થતી તકરારનું પણ નિરાકરણ થશે. સાથે ખેડૂતોએ બિનજરૂરી ધક્કા મંડળીઓ પર કે ખાતર વિક્રેતાઓની દુકાનો પર મારવા નહીં પડે અને પોતાના મોબાઈલના માધ્યમથી ખાતરનું પ્રી બુકિંગ કરાવી ખેતીમાં મહત્તમ ધ્યાન આપી શકશે.
જોકે નવસારીમાં શરૂ કરાયેલો આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ ખેડૂતો માટે કેટલો સફળ અને ઉપયોગી સાબિત થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
