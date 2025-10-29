ETV Bharat / state

વલસાડ જિલ્લામાં ડાંગરનો ઉભો પાક 90 ટકા વરસાદમાં પલળી ગયો, ખેડૂતોમાં ઉઠી વળતરની માંગ

ધારાસભ્ય અને સાંસદ દ્વારા મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરી વળતર મળે તેવી માંગ કરાઈ

ડાંગરનો ઉભો પાક વરસાદમાં પલળી ગયો
Published : October 29, 2025 at 4:52 PM IST

વલસાડ : જિલ્લામાં કમૌસમી પડેલા વરસાદને કારણે ડાંગરનો ઉભો પાક ખેડૂતો કાપણી પણ કરી શક્યા નથી. જેના કારણે ખેતરમાં તૈયાર થઈને ઉભેલા પાક ઉપર અચાનક વરસાદ આવી જતા ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. જેના કારણે ડાંગરના ભાતના પુડાઓ પણ પાણીમાં પલળી જવા પામ્યા છે, ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે.

આ નુકસાનીના વળતર મળે તે માટે ધરમપુરના ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ પટેલ અને વલસાડ જિલ્લા સાંસદ ધવલ પટેલ દ્વારા મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરી વળતર મળે તેવી માંગ કરાઈ છે.

વલસાડ જિલ્લામાં મોટાભાગે આકાશી ખેતી ઉપર ખેડૂતો નભે છે

વલસાડ જિલ્લાના 6 તાલુકાઓમાં લગભગ 37,000 હેક્ટરમાં અંદાજિત ડાંગરના પાકની ખેતી થાય છે. આ તમામ ખેડૂતો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ડાંગરનો પાક કરીને પોતાની આજીવી કામ મેળવતા હોય છે. પોતાના ઘર માટે પણ તેઓ આ જ ડાંગરમાંથી ભોજન માટે ઉપયોગમાં લેતા ચોખાનું ઉત્પાદન કરતા હોય છે અને મોટાભાગે ખેડૂતો વરસાદી પાણી ઉપર જ આ ખેતી કરતા હોય છે. આ વખતે મહત્વનો પાક તૈયાર થઈને ઊભો હતો અને એવા સમયમાં જ અચાનક વરસાદ આવી જતા ખેડૂતોને સમગ્ર પાક વરસાદી પાણીમાં ભીંજાઈ ગયો છે. જેના કારણે હવે તે ઉપયોગમાં લેવા લાયક રહ્યો નથી.

ડાંગરનો ઉભો પાક વરસાદમાં પલળી ગયો
કપરાડા અને ધરમપુરમાં વધુ નુકસાન

આદિવાસી ક્ષેત્રમાં મોટાભાગના ખેડૂતો ડાંગરના પાક અને અડદ અને નાગલીની ખેતી કરતા આવ્યા છે અને હાલમાં જ્યારે કાપણીની સિઝન શરૂ થતી હોય એ જ સમયે વરસાદ આવી ચડતા તૈયાર પાક વરસાદી પાણીમાં ભીંજાયો છે. જેના કારણે ખેડૂતોની સમગ્ર વર્ષની મહેનત ઉપર પાણી ફરી મળ્યું છે. આ અંગે ધરમપુર કપરાડાના ધારાસભ્ય તેમજ વલસાડ જિલ્લાના સાંસદ દ્વારા લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

ડાંગરનો ઉભો પાક વરસાદમાં પલળી ગયો
જિલ્લાના ધારાસભ્યો અને સાંસદ દ્વારા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત

વલસાડ જિલ્લાનો મુખ્ય પાક ગણવામાં આવતા ડાંગરના પાકમાં વરસાદી પાણી પરિવર્તન અને ખેતરો પાણીમાં તરબોળ બની ગયા છે. જેના કારણે તૈયાર ડાંગરનો પાક વરસાદી પાણીના કારણે ભીંજાઈ રહ્યો છે. આ નુકસાનીને ખેડૂતોને પહોંચી વળવા માટે સાંસદ નવલ પટેલ તેમજ ધારાસભ્ય કપરાડા ધરમપુર વલસાડ દ્વારા મુખ્યમંત્રીને લેખિતમાં રજૂઆત કરી વળતર અંગેની માંગ કરી હતી અને જે અંતર્ગત હાલમાં વળતર આપવા માટેની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે.

મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રીને લેખિત રજૂઆત
6 જેટલી ટીમો દ્વારા કપરાડામાં સર્વેની કામગીરી શરૂ

ખેતીવાડી વિભાગ જિલ્લા પંચાયત દ્વારા મળતી જાણકારી અનુસાર ખેડૂતોને કેટલું નુકસાન થયું છે, તે અંગેના સર્વે માટે ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા 6 જેટલી ટીમો બનાવી કપરાડા વિસ્તારના વિવિધ ગામોમાં સર્વેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ધારાસભ્ય જીતુભાઈ ચૌધરી પણ આ ટીમની સાથે વિવિધ ખેડૂતોના ખેતરોમાં પહોંચી કેટલી હદે નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોને તે અંગેની નકર સ્થિતિ જાણવા માટે લોકોની વચ્ચે પહોંચ્યા હતા અને તેમણે પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.

સર્વે થાય છે, પરંતુ વળતર ચૂકવાતું નથી

ગત વર્ષે પણ ચોમાસા દરમિયાન કમોસમી વરસાદના કારણે ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું અને તે સમયે પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, તેમજ ખેતીવાડી વિભાગે સર્વે ગણ કર્યો હતો, પરંતુ ખેડૂતોમાં એવી બૂમ ઊઠી રહી છે કે સર્વે કર્યા બાદ મોટાભાગના ખેડૂતોને વળતર મળતું નથી. માત્ર સર્વેના નામ પર પ્રશાસન ધૂપલ ચલાવી રહ્યું હોય એવું જણાઈ આવે છે, તેથી સર્વે કર્યા બાદ નિયમોનુસાર ખેડૂતોને વળતર મળે તે અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી થવી જોઈએ એવી માંગ ઉઠી છે.

ડાંગરનો ઉભો પાક વરસાદમાં પલળી ગયો
વલસાડ જિલ્લા ખેડૂત સંઘ દ્વારા પણ વળતર માટે જિલ્લા કલેકટરને આવેદન

વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂત સંઘ દ્વારા પણ આજે વલસાડ જિલ્લાના જિલ્લા કલેકટરને એક લેખિતમાં આવેદનપત્ર આપીને જણાવ્યું છે કે ખેડૂતો સમગ્ર વર્ષની મહેનત કરીને પોતાની આજીવિકા મેળવતા હોય છે, પરંતુ કુદરતી કહેર અને વરસાદને કારણે થયેલા નુકસાનથી ખેડૂતોને રાસાયણિક ખાતર અને દવાનો ખર્ચો તેમજ ડાંગરના બીજના પૈસા પણ રોકેલા હતા, તે પરત મળી શકે તેમ નથી એટલે કે ખેડૂતોને મોટાભાગે નુકસાન જ પહોંચ્યું છે, અને ખોટ ગઈ છે.

જેના કારણે આ ખોટની ભરપાઈ સરકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે જેથી કરીને ફરીથી ખેડૂત પગભર અને બેઠો થઈ શકે. આમ હાલ તો ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા માત્ર 6 જેટલી ટીમો બનાવીને જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારમાં સર્વેની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે

