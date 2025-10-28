ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન, રાજ્યના મંત્રીઓએ ખેડૂતોની લીધી મુલાકાત

મંત્રીઓએ તાત્કાલિક અસરથી જિલ્લામાં પહોંચીને જિલ્લાના સૂત્રાપાડા અને કોડિનાર તાલુકાના પણાદર, પીપળી, છારા, કડોદરા, આલીદર, ડોળાસા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારના પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લઈ સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો.

ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા
ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 5:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથમાં વરસાદની સ્થિતિને અનુલક્ષીને વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા અને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રી ડૉ.પ્રદ્યુમનભાઈ વાજાએ વિવિધ ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેતરોની મુલાકાત લીધી હતી અને ખેડૂતો સાથે બેઠક યોજી નુકસાની અંગેનો ચિતાર મેળવ્યો હતો.

ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

મંત્રીઓએ તાત્કાલિક અસરથી જિલ્લામાં પહોંચીને જિલ્લાના સૂત્રાપાડા અને કોડિનાર તાલુકાના પણાદર, પીપળી, છારા, કડોદરા, આલીદર, ડોળાસા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતોની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લઈ સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો અને ખેડૂતો સાથે સંવાદ સાધી ખેતરમાં થયેલા નુકસાન અંગે વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી.

ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા
ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ગોઠણ સમર પાણીમાં કાદવ-કીચડ વચ્ચે પણ ખેતરમાં જઈ મંત્રીઓએ પલળેલી મગફળી હાથમાં લઈ નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને વાતાવરણમાં આવેલા પલટાથી થયેલાં નુકસાનની પરિસ્થિતિ અંગેનો ચિતાર મેળવ્યો હતો.

ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા
ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોએ મંત્રીઓ સમક્ષ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં મગફળીનું ઉત્પાદન, કમોસમી વરસાદને કારણે ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિને અનુલક્ષી ઝડપથી સર્વે કરવા, આર્થિક સહાય આપવા તેમજ સત્વરે ખેડૂતલક્ષી પેકેજ જાહેર થાય તે માટેની રજૂઆતો કરી હતી. ત્યારે મંત્રીઓએ ખેડૂતો વતી સરકારમાં રજૂઆત કરી અને અસરગ્રસ્ત ખેતીનો તાત્કાલિક ધોરણે સર્વે થાય એ દિશામાં કામગીરી કરવા માટે ખાતરી આપી હતી.

ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા
ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ મુલાકાત દરમિયાન સાંસદ રાજેશભાઈ ચૂડાસમા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મંજૂલાબહેન મૂછાર, ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ બારડ,ઉના ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડ, કલેક્ટર એન.વી.ઉપાધ્યાય, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્નેહલ ભાપકર, સંજયભાઈ પરમાર, સહિતના અગ્રણીઓ, ખેતીવાડી, આત્મા પ્રોજેક્ટ, બાગાયત વિભાગના અધિકારીઓ, આગેવાનો અને ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા
ગીર સોમનાથમાં પાક નુકસાનીની ચિતાર લેવા મંત્રી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. પંચમહાલ જિલ્લાના ખેડૂતોનો ડાંગરનો ઉભો પાક ધોવાયો, સરકાર પાસે વળતરની કરી માંગ, સાંભળો ખેડૂતોની આપવીતી
  2. ઈરાનમાં બંધક બનાવાયેલા માણસાના 4 ગુજરાતીઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા, એજન્ટ મારફતે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા નીકળ્યા હતા
  3. મહેસાણાના બહુચરાજીમાં એક જ પરિવારના 5 સભ્યોને લાગ્યો વીજ કરંટ, 10 વર્ષના માસૂમનું મોત

TAGGED:

GIR SOMNATH NEWS
UNSEASONAL RAIN IN GUJARAT
ARJUN MODHWADIA VISIT FARMERS
MINISTER VISIT RAIN AFFECTED PLACE
UNSEASONAL RAIN IN GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.