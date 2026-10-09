વ્યારા સુગર મિલમાં શેરડીના બાકી નાણાંની ચૂકવણીની માંગ સાથે ખેડૂતોના ધરણા, લોહીથી પત્ર લખી વેદના વ્યક્ત કરી
તાપી જિલ્લાના વ્યારા સુગર મિલમાં શેરડીના પાકના બાકી નાણાંની ચૂકવણીની માંગ સાથે ખેડૂતો અને અગ્રણીઓના ધરણા યથાવત છે.
Published : October 9, 2026 at 10:00 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના વ્યારા સુગર મિલમાં શેરડીના પાકના બાકી નાણાંની ચૂકવણીની માંગ સાથે ખેડૂતો અને અગ્રણીઓના ધરણા યથાવત છે. 2જી ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલા આ ધરણા દરમિયાન વિવિધ રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા બાદ ખેડૂતોએ લોહીથી પત્ર લખીને પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી હતી. ખેડૂતોના હકના નાણાં ચૂકવવાની માગ સાથે લખાયેલા આ પત્રો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રીને મોકલવામાં આવશે એવી વાતો ખેડૂત આગેવાનોએ કરી હતી.
ખેડૂતોને તેમના હકના નાણાં આપો
વ્યારા સુગર મિલમાં શેરડીના પાકના બાકી નાણાંની ચૂકવણીનો મુદ્દો દિવસેને દિવસે વેગ પકડી રહ્યો છે. ખેડૂતોને તેમના હકના નાણાં મળી રહે તે માટે 2જી ઓક્ટોબરથી ખેડૂતો અને અગ્રણીઓ દ્વારા ધરણાં કરવામાં આવી રહ્યાં છે. આંદોલનના ભાગરૂપે અત્યાર સુધી વિવિધ રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે ખેડૂતોએ લોહીથી પત્ર લખીને પોતાની વ્યથા રજૂ કરી હતી.
'ખેડૂતોને તેમના હકના નાણાં આપો' સહિતના અલગ-અલગ સૂત્રો સાથે લખાયેલા આ પત્રો દ્વારા બાકી રકમની ચૂકવણી કરવાની માગ કરવામાં આવી હતી. ખેડૂતો દ્વારા લોહીથી લખવામાં આવેલા આ પત્રો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રીને મોકલવામાં આવશે.
સરકાર દ્વારા વ્યારા સુગર ફેક્ટરીને ફરી પાછી ઊભી કરવા માટે કરોડો રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે અને તેનું કારભાર સહકારી અગ્રણી માનસિંગ પટેલ તેનું સંચાલન કરી રહ્યા છે. સાથે સભાસદો દ્વારા જેતે વિસ્તારના ડિરેક્ટરો પણ નીમવામાં આવ્યા છે. જિલ્લાના ખેડૂતો માટે આશાનું કિરણ બનેલી આ સુગર ફેક્ટરીમાં ખેડૂતોએ શેરડી આપી તો ખરી પરંતુ ખેડૂતોના હકના પૈસા ચૂકવવાની પ્રક્રિયા જ ભૂલી ગયા હોય તેવી સ્થિતિ તાપી જિલ્લામાં ઉત્પન્ન થઈ છે.
ધરણા પર બેસેલા ખેડૂતો સાથે આ વિસ્તાર સંસદ પ્રભુ વસાવાએ વાતચીત કરી તાપી જિલ્લા કલેક્ટરને નિરાકરણ વહેલી તકરે લાવવાની વાત કરવામાં આવી હતી પરંતુ ત્યાર પછી પણ તંત્ર દ્વારા કોઇ પગલા લેવામાં આવ્યા નથી. રેલ રોકો આંદોલન અને સુગરના ડિરેક્ટરોના ઘરે ઘરે જઇને આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી.
મહત્ત્વની વાત એ છે કે, ધરણા પર બેસેલા ખેડૂતો સાથે ભાજપના જ નેતાઓ પણ આ વિરોધમાં જોડાયા છે ત્યારે સ્થાનિક રાજકારણ ગરમાયું છે. ભાજપના પ્રદેશ ST મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ સાથે જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ સહિતના લોકો ભાજપની સામે વિરોધ કરવા મજબૂર બન્યા છે.
ભાજપના પ્રદેશ ST મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ ધવલ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં વ્યારા સુગરના સત્તાધિશોએ ખેડૂતોના હકના પૈસા નહીં ચૂકવતા ખેડૂતો પરિવારોને તેની સીધી અસર ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. ખેતીમાં કરેલા ખર્ચથી પોતાના બાળકોનું ભવિષ્ય બગડતું જોવું મળી રહ્યું છે. નાણા નહીં ચૂકવાતા ખેડૂતો પોતાના ઘરનો ખર્ચ ઉઠાવી શકતા નથી.
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