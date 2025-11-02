ETV Bharat / state

ખેડૂતો માટે ટૂંક સમયમાં પાક નુકસાનીનું સહાય પેકેજ જાહેર કરાશે, મુખ્યમંત્રીએ કરી જાહેરાત

મગફળી, કપાસ, ડાંગર સહિતનો પાક મહિનાઓની મહેનતથી તૈયાર થયો હતો. પરંતુ ખેડૂતો આ પાકને વેચે તે પહેલા જ માવઠું થતા મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ (Gujarat Information)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 4:51 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાં દિવાળી બાદ પડેલા કમોસમી વરસાદના કારણે ખેતીમાં વ્યાપક નુકસાન થયું છે. મગફળી, કપાસ, ડાંગર સહિતનો પાક મહિનાઓની મહેનત બાદ તૈયાર થયો હતો પરંતુ ખેડૂતો આ પાકને વેચે તે પહેલા જ માવઠું થતા તેમની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. પાક નુકસાનીને લઈને ખેડૂતો દ્વારા જલ્દીથી જલ્દી સહાય ચૂકવવાની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ સરકાર દ્વારા પણ સર્વેની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ખેડૂતોને પાક નુકસાનીની સહાય આપવા પર મુખ્યમંત્રીએ ટ્વીટ કર્યું છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે, રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં થયેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. કુદરતી આપત્તિની આ અણધારી આફતમાં રાજ્ય સરકાર પૂરી સંવેદનાથી ખેડૂતોની પડખે ઉભી છે.

રાજ્યના મંત્રીઓએ પ્રત્યક્ષ વિવિધ વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને ખેડૂતોની સ્થિતિ જાણી છે. તંત્ર દ્વારા પાકને થયેલા નુકસાનની સમીક્ષા અને સર્વેની કામગીરી અત્યંત ઝડપથી હાથ ધરવામાં આવી છે. હું સતત આ સંદર્ભે મંત્રીશ્રીઓ અને અધિકારીઓની સાથે સંકલનમાં છું.

ધરતીપુત્રોના હિતને સર્વોચ્ચ પ્રાધાન્ય આપીને રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોને આ નુકસાનમાં સહાયરૂપ થવા ટૂંક સમયમાં રાહત-સહાય પેકેજ જાહેર કરશે.

ગઈકાલે જ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સુરતમાં ડાંગર પકડવા ખેડૂતોને મળવા પહોંચ્યા હતા અને વરસાદથી થયેલી નુકસાનીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેઓ સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સેલુત અને દીહેણ ગામની સીમમાં બગડી ગયેલા ડાંગરના ખેતરમાં પોતાના બૂટ ઉતારીને પગપાળા ઉતર્યા હતા.

ખેતરમાં હાજર ખેડૂતો સાથે સંવેદના સાથે વાતચીત કરતાં હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, "અતિવૃષ્ટિના કારણે જે તકલીફ આવી છે, તે દુઃખ હું તમારું સમજી શકું છું. આ નુકસાનને એ જ લોકો સમજી શકે જે લોકોએ ખોયું છે." તેમણે ખેડૂતોને હિંમત રાખવા અને સરકારની સર્વે પ્રક્રિયામાં સહકાર આપવા માટે અપીલ કરી હતી.

