દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઇ ડેમમાં ચાલુ ચોમાસાની સિઝનમાં નવા નીરની આવક થતાં સ્થાનિકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : July 7, 2026 at 8:10 AM IST
તાપી: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઇ ડેમમાં ચાલુ ચોમાસાની સિઝનમાં નવા નીરની આવક થતાં સ્થાનિકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી વરસાદ ખેંચાવાના કારણે સર્જાયેલી ચિંતા વચ્ચે ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે ઉકાઇ ડેમમાં નવા નીરની ધમાકેદાર આવક શરૂ થઇ છે. ઉકાઇ ડેમની જળસપાટીમાં વધારો થતા ખેડૂતો સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં રાહતની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
ઉકાઇ ડેમની જળ સપાટીમાં વધારો
દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી નદી પર આવેલ ઉકાઈ ડેમ રાજ્યના સૌથી મહત્વના જળાશયોમાંનો એક છે. આ ડેમ પર દક્ષિણ ગુજરાતના લાખો ખેડૂતોની સિંચાઈ, પીવાના પાણીની જરૂરિયાત તેમજ વીજ ઉત્પાદનનો આધાર રહેલો છે. ચાલુ ચોમાસામાં વરસાદ મોડો શરૂ થતાં અને ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક ઓછી રહેતાં ડેમની સ્થિતિને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી હતી.જોકે હવે ઉપરવાસમાં એટલે કે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં પડી રહેલા સારા વરસાદના કારણે ઉકાઈ ડેમમાં નવા નીરની સતત આવક શરૂ થઈ છે.
ઉકાઇ ડેમની જળસપાટી 310.69 ફૂટ સુધી પહોંચી છે, જ્યારે ઉપરવાસમાંથી 92 હજાર 619 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ રહી છે. છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન સતત પાણીની આવકને કારણે ડેમની સપાટીમાં અંદાજે બે ફૂટનો વધારો નોંધાયો છે. ડેમમાં નવા નીરની આવક શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં આશાનું નવું કિરણ જાગ્યું છે. ખાસ કરીને ખરીફ પાકની વાવણી કરનારા ખેડૂતો માટે આ પાણી અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. સાથે જ આગામી દિવસોમાં ઉપરવાસમાં વધુ વરસાદ ચાલુ રહે તો ડેમની જળસપાટીમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ઉકાઈ ડેમમાં વધતી જળ આવકના કારણે સિંચાઈ, પીવાના પાણી અને હાઇડ્રો પાવર ઉત્પાદન માટે પણ સકારાત્મક સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના લોકો હવે આગામી દિવસોમાં સારા વરસાદ અને ડેમમાં વધુ પાણીની આવકની આશા રાખી રહ્યા છે.
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