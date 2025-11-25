ખાતર લેવા ખેડૂતોની લાંબી લાઈનો, અધિકારીઓ કહે છે કે 'ખાતરનો જરૂરી જથ્થો ઉપલબ્ધ'
છેલ્લા ઘણા સમયથી યુરીયા ખાતર પૂરતું ન મળતા ખેડૂતો સરકાર પાસે પૂરતું ખાતર મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
બનાસકાંઠા: ડીસા તાલુકાના ખેડૂતોને પૂરતું ખાતર ન મળતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ડીસા વિસ્તારમાં સૌથી વધારે બટાકાનું વાવેતર થાય છે અને બટાકાના વાવણી કર્યા બાદ સૌથી વધારે યુરીયા ખાતરની જરૂર પડતી હોય છે પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી યુરીયા ખાતર પૂરતું ન મળતા ખેડૂતો સરકાર પાસે પૂરતું ખાતર મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમૃદ્ધિ કેન્દ્રના ડેપો પર ખાતર માટે ખેડૂતોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતોએ રવિ પાકની વાવણી કરી છે પરંતુ આ રવિ પાક માટે ખાતર ન મળતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, ડેપો પર ખાતર લેવા માટે ધક્કા ખાઈએ છીએ પરંતુ એક બોરી ખાતર મળતું નથી. બીજી તરફ રવિ પાકને જીવિત રાખવા માટે ખાતર પાકમાં નાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો ખેડૂતોને ખાતર સમયસર નહિ મળે તો ખેડૂતોના પાકમાં નુકસાન થવાની ચિંતા ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે ખાતરની અછત સર્જાતી હોય છે ત્યારે આ વખતે પણ શિયાળામાં રવિ પાકની વાવણી બાદલ ખેડૂતોને ખાતર નથી મળી રહ્યું. ખાતર ન મળતા ખેડૂતો હાલ ડેપો ખાતે ખાતર લેવા માટે છેલ્લા ત્રણ ચાર દિવસથી ધક્કા ખાવા માટે મજબૂર બન્યા છે. સવારથી સાંજ સુધી ખાતર માટે ડેપો બહાર ખેડૂતોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતો ભાડા ખર્ચીને ડેપો ખાતે પહોંચી રહ્યા છે પરંતુ ખાતરની અછત વચ્ચે ખેડૂતોને ખાતર ન મળતા આર્થિક ખર્ચ ઉઠાવ્યા બાદ ખેડૂતોને ઘરે પરત ફરવું પડે છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ખેડૂતોને સમયસર અને પૂરતું ખાતર મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
કમોસમી વરસાદની માર વેઠી ચુકેલા બનાસકાંઠાના અને વાવ થરાદ જિલ્લાના ખેડૂતો હવે ખાતર ન મળતા ફરી પાકમાં મોટું નુકસાન થાય તેવી ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે અગાઉ પણ કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે. બીજી તરફ મોંઘા ભાવના બિયારણ લાવી અને આર્થિક ખર્ચ ઉઠાવ્યા બાદ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જોકે આ વાવેતર માટે હવે ખાતરની અછત સર્જાતા ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ બધી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે ખાતર નહીં મળે તો મોંઘા ભાવના બિયારણ અને મહા મહેનતે વાવેલ રાયડો ઘઉં સહિતના પાક નષ્ટ થશે. પાલનપુર ડીસા ધાનેરા સહિતના મોટા સેન્ટરો ઉપર પણ ખાતરની અછત જોવા મળી રહી છે. ખાતરની અછત વચ્ચે ખેડૂતોની લાંબી લાઈનો ડેપો કેન્દ્ર બહાર જોવા મળી રહી છે. સવારથી સાંજ સુધી તડકામાં ઉભા રહીને ખેડૂતો ખાતર લેવા માટે મથામણ કરી રહ્યા છે જોકે તેમ છતાં ખાતર લીધા વગર જ તેમને ઘરે પરત કરવું પડે છે.
જોકે આ તરફ બનાસકાંઠા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા ખેડૂતોને રવિ પાક માટે જરૂરિયાત મુજબનું ખાતર ઉપલબ્ધ હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે હાલમાં ખેડૂતોને જે ખાતરની જરૂર છે તે સરકાર દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે અને આ ખાતર ખેડૂતોને મળી રહ્યું છે તેમજ આગામી દિવસોમાં પણ વધુ ખાતરની જરૂરિયાત હોય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ તરફથી ખેડૂતોને ખાતરમાં માટે કોઈ જ તકલીફ ન હોવાનું રટણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને હાલમાં જરૂરિયાત મુજબનું ખાતર ખેડૂતોને મળી રહ્યું હોવાનું પણ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીએ કહી રહ્યા છે.
બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લામાં ખેતીવાડી અધિકારીની વાત અને ખેડૂતોની વાતમાં વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે એટલે કે ખેડૂતોનું કહેવું એવું છે કે ખાતર નથી મળી રહ્યું અને ધક્કા ખાવા માટે મજબૂર બન્યા છે. બીજી તરફ ખેતીવાડી વિભાગ પૂરતું ખાતર હોવાની વાત કરી રહ્યું છે. તારે ડેપો બહાર ખાતર માટે ખેડૂતોની લાંબી લાઈનોના દ્રશ્યો શું ખેતીવાડી વિભાગના ધ્યાને આવ્યા નહીં હોય કે પછી હકીકતથી ખેતીવાડી વિભાગ જ અજાણ છે તેવા હાલ અણિયાળા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
