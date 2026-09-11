જેતપુરમાં પાણી માટે ખેડૂતોના વલખાં; સિંચાઈનું પાણી નહીં મળતા રામધૂન બોલાવીને કર્યો વિરોધ
જેતપુર તાલુકાના પીપળવા અને તેની આસપાસના ગામના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી નહીં મળતા મુશ્કેલી
Published : September 11, 2026 at 10:32 PM IST
રાજકોટઃ જેતપુર તાલુકાના પીપળવા અને આસપાસના સાત જેટલા ગામના ખેડૂતો સિંચાઈનું પાણી ન મળતા ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ઉબેણ સિંચાઈ યોજનાનું પાણી છેવાડાના ખેડૂતો સુધી ન પહોંચતા, રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ કેનાલના કાંઠે બેસીને 'રામધૂન' બોલાવીને અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો
ભેસાણ તાલુકાના ભાટગામ નજીક આવેલી ઉબેણ સિંચાઈ યોજના પીપળવા સહિત 7 ગામના ખેડૂતો માટે જીવાદોરી સમાન છે. સ્થાનિક ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, થોડા દિવસો પહેલા કેનાલમાં પાણી છોડવાની જાહેરાત થતાં તેમણે નિયમ મુજબ ફોર્મ ભર્યા હતા. 5થી 10 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને ખેતરોમાં ધોરિયા પણ તૈયાર કર્યા હતા, પરંતુ કેનાલમાં પાણી છોડાયા બાદ અચાનક બંધ કરી દેવામાં આવતા ખેડૂતો અટવાયા છે.
ખેડૂત આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓના અયોગ્ય વહીવટ અને રસ્તામાં આવતા સાડીના ધોલાઈ ઘાટો દ્વારા મોટરો મૂકીને થતી પાણી ચોરીના કારણે તેમને પાણી મળતું નથી. સ્થાનિક ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે, જમીન હવે ફાટી ગઈ છે અને જો હવે પાણી નહીં મળે તો તેમનો ઊભો પાક સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ જશે અને સાથે જ અબોલ પશુઓ માટે ઘાસચારાની પણ ગંભીર અછત સર્જાશે.
બીજી તરફ ઉબેણ સિંચાઈ યોજનાના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર એમ.એન. ચનિયારાએ ખેડૂતોના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા પાણી ચોરીની વાત નકારી કાઢી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અછતના કારણે ડેમમાં પાણીનો જથ્થો ઓછો છે અને તેની સામે પાણી માટેના ફોર્મ બમણા આવ્યા છે. કેનાલમાં પાણીનો પૂરતો ફોર્સ ન હોવાથી છેવાડાના ગામો સુધી પાણી પહોંચી શકતું નથી, જે અંગે ખાતેદારોને અગાઉથી વાકેફ પણ કરાયા હતા.
લાંબા સમયથી વરસાદ નહી થતાં જગતનો તાત ખેડૂત આજે કફોડી સ્થિતિમાં મુકાયો છે. એક તરફ વરસાદ ખેંચાયો છે અને બીજી તરફ તંત્રની કામગીરીથી ખેડૂતો નિરાશ છે. નર્મદા યોજનાનું પાણી ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, જો ખેડૂતોના ખેતર સુધી ન પહોંચે તો આ સિંચાઈ યોજનાઓનો અર્થ શું? તેવો સવાલ ખેડૂતો ઉઠાવી રહ્યા છે.
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