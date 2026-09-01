કામરેજમાં ટોરેન્ટ પાવરની ગેસ પાઇપલાઇન સામે ખેડૂતોનો વિરોધ, 200 જેટલી વાંધા અરજીઓ રજૂ
ખેડૂતો દ્વારા પાઇપલાઇનના કારણે ખેતીની જમીન, બાગાયતી પાક અને ખેડૂતોની આજીવિકા પર પણ અસર થવાની દલીલ કરવામાં આવી છે.
Published : September 1, 2026 at 8:40 AM IST
સુરત: જિલ્લાના કામરેજમાં ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડની ગેસ પાઇપલાઇન સામે ખેડૂતોનો વિરોધ ઉગ્ર બન્યો છે. ભરૂચ જિલ્લાના વાગરા તાલુકાના કોલીયાદ ગામથી સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના અખાખોલ ગામ સુધી ગેસ પાઇપલાઇન નાખવા માટે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આ પાઇપલાઇન ભરૂચ, અંકલેશ્વર, હાંસોટ, ઓલપાડ અને કામરેજ તાલુકાના વિવિધ ગામોમાંથી પસાર થવાની હોવાથી અનેક ખેડૂતોની જમીનોને અસર થવાની શક્યતા છે.
31 ઓગસ્ટના રોજ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો દ્વારા કામરેજ ખાતે નેશનલ હાઇવે-48 નજીક આવેલા ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડના સુજેન મેગા પાવર પ્રોજેક્ટના સક્ષમ સત્તા અધિકારી કાર્યાલય ખાતે 200 જેટલી લેખિત વાંધા અરજીઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં જયેશ પટેલ, રમેશ પટેલ, જયેશ પટેલ દેલાડ, દર્શન નાયક, પર્યાવરણવાદી એમ.એસ.એચ. શેખ અને કામરેજ ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ બળવંત પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે, ગેસ આધારિત પાવર પ્રોજેક્ટ હાલની પરિસ્થિતિમાં આર્થિક અને વ્યવહારુ નથી. ઉપરાંત સૌર અને પવન ઊર્જાના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ગેસ આધારિત પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવો યોગ્ય નથી. પાઇપલાઇનના કારણે ખેતીની જમીન, બાગાયતી પાક અને ખેડૂતોની આજીવિકા પર પણ અસર થવાની દલીલ કરવામાં આવી છે.
ખેડૂત આગેવાન દર્શન નાયકે જણાવ્યું કે, ટોરેન્ટ પાવર દ્વારા એક તરફ ગ્રીન એનર્જીમાં મોટાપાયે રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે બીજી તરફ ગેસ આધારિત પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવો કંપનીની ગ્રીન એનર્જી નીતિ સાથે સુસંગત નથી. ખેડૂતો દ્વારા જાહેરનામું રદ કરવા અને જમીનનો વપરાશી હક ન આપવા માંગ કરવામાં આવી છે. સાથે જ વાંધાઓનો યોગ્ય અને તટસ્થ નિકાલ નહીં આવે ત્યાં સુધી પાઇપલાઇનનું કામ કરવા દેવામાં નહીં આવે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
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