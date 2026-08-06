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જામનગરના લીંબુડા ગામે વીજ લાઈનના થાંભલા મુદ્દે ખેડૂતોમાં રોષ, ભાજપના નેતાઓના પ્રવેશબંધીના લગાવ્યા બેનરો

આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે વિરોધ દર્શાવતા ગ્રામજનોએ ગામમાં ભાજપના નેતાઓ અને આગેવાનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ ફરમાવતા બેનરો લગાવી દીધા છે.

જામનગરના લીંબુડા ગામે વીજ લાઈનના થાંભલા મુદ્દે ખેડૂતોમાં રોષ
જામનગરના લીંબુડા ગામે વીજ લાઈનના થાંભલા મુદ્દે ખેડૂતોમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 8:52 PM IST

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જામનગર: જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકામાં આવેલા લીંબુડા ગામના ખેડૂતોમાં વીજ લાઈન અને તેના થાંભલા ઊભા કરવા મુદ્દે ભારે રોષ વ્યાપી ગયો છે. ખેતરોમાંથી પસાર થતી વીજ લાઈનો અને થાંભલાઓના કારણે ખેતીમાં પડતી ભારે મુશ્કેલીઓને લઈને ખેડૂતોએ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે વિરોધ દર્શાવતા ગ્રામજનોએ ગામમાં ભાજપના નેતાઓ અને આગેવાનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ ફરમાવતા બેનરો લગાવી દીધા છે.

લીંબુડા ગામમાં લગાવવામાં આવેલા બેનરોમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, જ્યાં સુધી ખેડૂતોની આ ગંભીર સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ નહીં આવે, ત્યાં સુધી ભાજપના કોઈપણ નેતા કે આગેવાને ગામમાં પ્રવેશ કરવો નહીં. ખેડૂતોનો આક્રોશ એટલી હદે વધી ગયો છે કે તેમણે હવે "થાંભલા બદલવા કરતાં સરકાર બદલવી" નો હુંકાર કર્યો છે.

જામનગરના લીંબુડા ગામે વીજ લાઈનના થાંભલા મુદ્દે ખેડૂતોમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા બે મહિનાથી તેઓ સંબંધિત વિભાગ અને સરકારમાં થોકબંધ રજૂઆતો અને ફરિયાદો કરી ચૂક્યા છે. આમ છતાં, જવાબદાર તંત્ર કે શાસકો દ્વારા આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં કોઈ રસ દાખવવામાં આવ્યો નથી. વારંવારની રજૂઆતો બાદ પણ પરિણામ શૂન્ય રહેતાં આખરે ખેડૂતોને આકરા પાણીએ થવાની ફરજ પડી છે.

જામનગરના લીંબુડા ગામે વીજ લાઈનના થાંભલા મુદ્દે ખેડૂતોમાં રોષ
જામનગરના લીંબુડા ગામે વીજ લાઈનના થાંભલા મુદ્દે ખેડૂતોમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)

"અમારા ખેતરોમાં વીજ થાંભલા નાખવાથી ખેતીકામમાં મોટી અડચણો ઊભી થઈ રહી છે. વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ સાંભળતું નથી." -નર્મદાબેન પનારા, સ્થાનિક

"તંત્રની આકરી નીતિઓથી ખેડૂતો તંગ આવી ગયા છે. સમસ્યા ઉકેલવાને બદલે અધિકારીઓ આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છે." - અનિલભાઈ રામોલિયા, સ્થાનિક

"અમે છેલ્લા બે મહિનાથી રજૂઆતો કરીને થાકી ગયા છીએ. જો સરકાર આપણી વાત ન સાંભળે તો અમારે આ પ્રકારે વિરોધ દર્શાવવો જ પડે." -શિવલાલભાઈ પનારા, સ્થાનિક

"જો અમારી જમીનો અને ખેતી બરબાદ થશે તો અમે ચૂપ નહીં બેસીએ. જ્યાં સુધી ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી નેતાઓને ગામમાં ઘૂસવા નહીં દઈએ. -ખીમજીભાઈ, સ્થાનિક

વીજ લાઈન મુદ્દે જોડિયા તાલુકાના લીંબુડા ગામમાં સળગેલો આ વિરોધનો અગ્નિ હવે રાજકીય ગરમાવો લાવી રહ્યો છે. જો તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બને તેવી શક્યતાઓ છે.

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TAGGED:

LIMBUDA VILLAGE OF JAMNAGAR
JAMNAGAR NEWS
PROTEST AGAINST BJP GOVERNMENT
ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન
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