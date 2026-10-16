તાપી: સુગરના બાકી નાણાંને લઇને ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર રેલી યોજી નોંધાવ્યો વિરોધ, મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા
છેલ્લા એક પખવાડિયાથી ચાલી રહેલી આ લડતને વધુ આક્રમક બનાવવા ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો જેમાં ખેડૂતો અને ખેડૂત અગ્રણીઓ જોડાયા હતા.
Published : October 16, 2026 at 7:07 PM IST
તાપી: તાપીમાં વ્યારા સુગરના બાકી નીકળતા નાણાંને લઇને ખેડૂતોનો વિરોધ યથાવત છે. 2 ઓક્ટોબરના રોજ જિલ્લાના સેવાસદન ખાતે શરૂ થયેલી લડત હજુય ચાલુ છે. છેલ્લા એક પખવાડિયાથી ચાલી રહેલી આ લડતને વધુ આક્રમક બનાવવા ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો જેમાં ખેડૂતો અને ખેડૂત અગ્રણીઓ જોડાયા હતા.
ખેડૂતોને શેરડીના નાણાં મળ્યા નથી
તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે આવેલ સુગરમાં ગત વર્ષો દરમિયાન જે ખેડૂતોએ શેરડી આપી હતી, જેના નાણા ખેડૂતોને ચુકવવામાં ના આવતા ખેડૂતો દ્વારા ધરણા શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા 15 ઓક્ટોબરે આ અંગે સુખદ નિરાકરણ આવશે અને ખેડૂતોને ઝડપથી ચુકવણી કરવામાં આવશે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું. જોકે, હજુ સુધી કોઇ ચુકવણી ના થતા ખેડૂતો અને અગ્રણીઓ દ્વારા વ્યારાના મિશન નાકાથી સેવા સદન સુધી ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. સુગરના ચેરમેન માનસિંહ પટેલ અને ડિરેક્ટર તેમજ જિલ્લા પંચાયતના ઉપ પ્રમુખ અશોક ગામીત ઉર્ફ અશોક ઘોડા હાય હાયના સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. વહેલી તકે ખેડૂતોના બાકી નીકળતા નાણાં ન ચુકવવામાં આવે તો વધુ જલદ આંદોલનની ચીમકી આગેવાનો દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી હતી.
મહત્વનું છે કે છેલ્લા પંદર દિવસથી ચાલતા આ આંદોલનમાં વડાપ્રધાન અને કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રીને પણ ખેડૂતોના લોહીથી લખેલા પત્ર મોકલવામાં આવ્યા હતા.
ખેડૂત આગેવાન અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના ST મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ ધવલ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, 15 દિવસ વીતી જતા ખેડૂતોના પક્ષમાં કોઈ નિર્ણય ન આવતા આજ રોજ સમગ્ર તાપી જિલ્લાના ખેડૂતો ટ્રેક્ટર રેલી યોજીને વિરોધ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોએ પોતાના પરસેવાની રાત દિવસ એક કરીને પોતાની શેરડી જે આપી છે તેનું વળતર ખેડૂતોને પાછું મળવું જોઈએ. જ્યાં સુધી રૂપિયા નહીં આપે ત્યાં સુધી અમારા ઉગ્ર આંદોલન ચાલુ રહેશે અને જેટલા પણ વ્યારા સાગરની અંદર કસ્ટોડિયન કમિટીની અંદર ડિરેક્ટરો છે કે ચેરમેન તેની ધરપકડ કરવામાં આવે.
સમગ્ર મામલે વ્યારા સુગરનાં મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રવિન્દ્રસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે તે પૈકીના 868 ખેડૂતોના 6 કરોડ જેટલા રૂપિયા બાકી છે. સુગરમાં ત્રીજો હપ્તો નાખશે ત્યારે વ્યારા સુગર ખેડૂતોના ખાતામાં બીજો હપ્તો FRP પ્રમાણે નાખી દેવામાં આવશે. વિરોધના લીધે સર્વેની પ્રક્રિયા બાકી હોવાથી પૈસા બાકી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
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