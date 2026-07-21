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દેવભૂમિ દ્વારકામાં ગેસ પાઈપલાઈનની કામગીરી સામે ખેડૂતોનો ભારે વિરોધ, કામ બંધ કરવા કલેક્ટરને અપાયું આવેદન

ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે, કંપની દ્વારા ગેસ પાઈપલાઈન અધિનિયમ-2000ની અનેક જોગવાઈઓનું પાલન કર્યા વગર કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

દેવભૂમિ દ્વારકામાં ગેસ પાઈપલાઈનની કામગીરી સામે ખેડૂતોનો ભારે વિરોધ
દેવભૂમિ દ્વારકામાં ગેસ પાઈપલાઈનની કામગીરી સામે ખેડૂતોનો ભારે વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 10:19 PM IST

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દેવભૂમિ દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં GSPL કંપની દ્વારા વડાલિયા–સિંડણથી પાડલી સુધી નાખવામાં આવી રહેલી ગેસ પાઈપલાઈનને લઈને ખેડૂતોનો વિરોધ વધુ ઉગ્ર બન્યો છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોના આગેવાનો અને ખેડૂતો કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી પાઈપલાઈનનું કામ તાત્કાલિક બંધ કરાવવાની માંગ કરી છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે, કંપની દ્વારા ગેસ પાઈપલાઈન અધિનિયમ-2000ની અનેક જોગવાઈઓનું પાલન કર્યા વગર કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના વડાલિયા–સિંડણથી પાડલી ગામ સુધી GSPL કંપની દ્વારા 18 ઇંચની ગેસ પાઈપલાઈન નાખવાની કામગીરી સામે 39 જેટલો ગામ ના ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોના પ્રતિનિધિઓએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી આક્ષેપ કર્યો છે કે, કંપનીએ ગેસ પાઈપલાઈન અધિનિયમ-2000 હેઠળની જરૂરી કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા વગર જ કામ શરૂ કરી દીધું છે.

દેવભૂમિ દ્વારકામાં ગેસ પાઈપલાઈનની કામગીરી સામે ખેડૂતોનો ભારે વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને વ્યક્તિગત નોટિસ આપવામાં આવી નથી, અનેક ખેડૂતોના સર્વે નંબર જાહેરનામામાં સામેલ નથી અને જમીન, પાક, બોર, કૂવા તેમજ અન્ય મિલકતના નુકસાનનું સંયુક્ત માપન પણ કરવામાં આવ્યું નથી.

ખેડૂતોએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે, યોગ્ય વળતર નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી નથી, બજારભાવ મુજબ કાયદેસર વળતર આપવામાં આવતું નથી અને પર્યાવરણ મંજૂરી તેમજ જાહેર સુનાવણી જેવી જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પણ પૂર્ણ કરવામાં આવી નથી.

આવેદનમાં ખેડૂતો દ્વારા એવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે કે, ONGCની જેમ માત્ર એક વખતનું વળતર નહીં પરંતુ જમીનના ઉપયોગ બદલ માસિક અથવા વાર્ષિક ભાડું ચૂકવવામાં આવે તેમજ દર વર્ષે તેમાં વધારો કરવામાં આવે.

ખેડૂતોની માંગ છે કે, જ્યાં સુધી તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ ન થાય, યોગ્ય વળતર નક્કી ન થાય અને ખેડૂતો સાથે ન્યાય ન થાય ત્યાં સુધી GSPL કંપનીને ખેતરોમાં કામગીરી કરવાની મંજૂરી આપવામાં ન આવે અને કંપનીને પોલીસ પ્રોટેક્શન પણ ન આપવામાં આવે.

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TAGGED:

FARMERS PROTEST
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DEVBHOOMI DWARKA PIPELINE PROJECT
દ્વારકામાં ખેડૂતોનો વિરોધ
FARMERS PROTEST IN DWARKA

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