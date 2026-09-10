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સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોએ મહારાષ્ટ્રની પદ્ધતિથી કર્યું દાડમનું સફળ વાવેતર, પહેલા જ વર્ષે 70 ટન જેટલું ઉત્પાદન!

સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો હવે કપાસનું વાવેતર કરવાના સ્થાને બાગાયત પાકના વાવેતર તરફ વળ્યા છે.

દાડમનું સફળ વાવેતર
દાડમનું સફળ વાવેતર (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 12:45 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદન માટે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં જાણીતો છે, પરંતુ હવે પરંપરાગત ખેતી છોડી અને ખેડૂતો બાગાયત ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં ઉત્પાદન થતા કપાસમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો 15%નું યોગદાન આપે છે. સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્પાદિત થતો કપાસ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓની સરખામણીએ ક્વોલિટીયુક્ત હોય છે અને તેના રેશમ પણ ગુણવત્તા યુક્ત હોય છે.

ખાતર-કલમનો ઉપયોગ કરી દાડમનું સફળ વાવેતર

પરંતુ હવે ખેડૂતોને કપાસમાં પૂરતા ભાવ નથી મળી રહ્યા અને તેની સામે ખર્ચ વધી રહ્યો છે. દરમિયાન સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો હવે કપાસનું વાવેતર કરવાના સ્થાને બાગાયત પાકના વાવેતર તરફ વળ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના ખમીશણા ગામના ખેડૂત દ્વારા મહારાષ્ટ્રની પદ્ધતિથી દાડમનું સફળ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતે 24 મહિના સુધી મહેનત કરી દવાઓ છટકાવ કરી અને વિવિધ પ્રકારની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને હવે દાડમની આવક શરૂ થઈ છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રથમ વખત મહારાષ્ટ્રની ટેકનોલોજી અને પદ્ધતિથી ખાતર અને કલમનો ઉપયોગ કરી દાડમનું સફળ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.

પહેલા જ વર્ષે 80 ટન જેટલા ઉત્પાદનની ધારણા

સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂત દિવ્યરાજસિંહ ઝાલા દ્વારા પોતાની ખામીશાણા નજીક આવેલી જમીનમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 25 વીઘા જમીનમાં 3,500 જેટલા દાડમના રોપાનું 24 મહિના પહેલા વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. તેનું જતન અને કાળજી લેવામાં આવી હોવાના કારણે હવે ઉત્પાદન પણ શરૂ થયું છે, ત્યારે પ્રથમ વર્ષે 80 ટન જેટલું ઉત્પાદન આવવાની પૂરી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. અને હાલ ઉત્પાદન શરૂ થતા સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્પાદિત થયેલા દાડમ દુબઈ, બેંગ્લોર, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ અને આંધ્ર પ્રદેશમાં એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અહીંથી તેમને સારી એવી આવક પણ મળી રહી છે. ખેડૂતને પ્રતિમણના ભાવ અંદાજિત 3000 લેખે મળી રહ્યા છે. મહત્ત્વનું છે કે, સમગ્ર આબોહવા અને જમીન ગુણવત્તાની વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતોએ દાડમનું સફળ વાવેતર કર્યું છે. ખેડૂતને પરંપરાગત ખેતી કરતા તેમાંથી આર્થિક ઉપાર્જન પણ વધુ મળી રહ્યું છે, જેને લઇને ખેડૂત દ્વારા પણ ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પરંપરાગત ખેતી છોડી અને બાગાયત પાક તરફ અને વાવેતર તરફ ખેડૂતો વળે તે માટે આ સફળ ખેડૂત દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.

સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ખેડૂતો આવી રહ્યા છે વાડીની મુલાકાતે

25 વીઘા જમીનમાં 3,500 જેટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. દિવ્યરાજ સિંહ રાણા દ્વારા મહારાષ્ટ્રની કલમ ખાતર અને જમીન ગુણવત્તાનો ઉપયોગ કરી અને વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. 24 મહિના સુધી માવજત, દવા, ખાતર, પાણી અને સતત મહેનત અને મજૂરી કરી 3,500 રોપાનો ઉછેર કરવામાં આવ્યો છે. રોપાનો ઉછેર થયા બાદ 180 દિવસ બાદ તેમાં દાડમનો પાક શરૂ થયો અને હવે ચાલુ વર્ષે 80 ટન જેટલા દાડમ થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આબોહવાથી અને જમીનથી વિપરીત પરિસ્થિતિનો સામનો કરી અને ખેડૂતે મહેનત મજૂરી અને કુનેહથી કરેલા વાવેતરને જોવા માટે આખા ગુજરાતમાંથી ખેડૂતો વાડીની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે.

24 મહિનાની મહેનત બાદ ઉત્પાદન શરૂ થયું છે- ખેડૂત

દાડમ ઉત્પાદન કરનાર ખેડૂત દિવ્યરાજસિંહ ઝાલા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 24 મહિના સુધી વિપરીત પરિસ્થિતિનો સામનો કરવામાં આવ્યો. જેમાં મહારાષ્ટ્રની કલમ, ખાતર અને ત્યાંની આબોહવા મળી રહે તે માટે વાતાવરણ ખેતરમાં ઊભું કરવામાં આવ્યું. અંદાજિત 12 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ હવે તેમાં પ્રથમ વર્ષે 80 ટન જેટલા દાડમ થવાની શક્યતા છે. ત્યારે હાલ દાડમનો ભાવ પ્રતિ મણનો 3000 રૂપિયા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક માર્કેટ નહીં પરંતુ અન્ય રાજ્ય અને દુબઈ સુધી આ દાડમ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે બાગાયત પાક મોંઘો જરૂર છે, પણ તેનું ઉત્પાદન થાય પછી ખેડૂતને સારી આવક થાય છે. અને તેનું પરિણામ પણ મળી રહ્યું છે.

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