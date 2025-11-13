ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં માવઠાથી ખેડૂતોને ભારે નુકશાન, પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવા કરાઈ માંગ

અતિભારે વરસાદ અને હાલમાં પડેલા માવઠાના કારણે ખેડૂતોને ભારે આર્થિક પડકરાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી
પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 13, 2025 at 8:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા સરકારને તાત્કાલિક પાક નુકસાન સહાયની રકમ તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે તેવી માંગણી ઉઠી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં ચોમાસા દરમિયાન પડેલા અતિભારે વરસાદ અને હાલમાં પડેલા માવઠાના કારણે ખેડૂતોને ભારે આર્થિક પડકરાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ખેડૂતોને પાક વર્તનની રકમ તાત્કાલિક ચુકવવામાં આવે તેવી માંગ

ખેડૂતો કહે છે કે, સતત કુદરતી આફતોને કારણે તૈયાર પાક બગડી ગયો છે, આવકના સ્ત્રોતો અટકી ગયા છે અને હાલ તોમોઢામાં આવેલ કોળિયો પણ જુટવાઈ ગયો છે. દેવા-જમા, ખેતી ખર્ચ અને પરિવારીક જવાબદારીઓને કારણે ખેડૂતો પર આર્થિક સંકટ વધુ ઊંડું બન્યું છે.

પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂત આગેવાનોએ જણાવ્યું છે કે, "સરકારની જાહેરાત માત્ર કાગળ પર નહીં, પરંતુ ઝડપથી અમલમાં આવે એ જરૂરી છે. તેથી સરકાર દ્વારા તરત જ પાક નુકસાન સહાયની રકમ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા થાય તેવી લોકોને અપેક્ષા છે."

પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી
પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી (ETV Bharat Gujarat)
પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી
પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્ય સરકાર દ્વારા 10,000 કરોડ રૂપિયાનું પાક નુકસાન સહાય પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ સહાય ખેડૂતો સુધી ક્યારે પહોંચશે તે અંગે હજી કોઈ સ્પષ્ટતા સામે આવી નથી. એથી ખેડૂતોમાં નારાજગી તથા ચિંતા વ્યાપી રહી છે.

પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી
પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી (ETV Bharat Gujarat)
પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી
પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવાની માંગણી (ETV Bharat Gujarat)

ખાસ કરીને હાલના સમયમાં શિયાળુ પાકની વાવણીનો સમય ચાલે છે અને અનેક ખેડૂત પરિવારોમાં દીકરી-દિકરાના લગ્ન પ્રસંગો નજીક છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સહાય રકમ સમયસર મળે તો ખેડૂતોને મોટો આધાર મળશે અને તેઓ આગળની ખેતી માટે જરૂરી સંસાધનો મેળવી શકશે.

આ પણ વાંચો...

  1. આંબાની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો માટે મહત્વની સૂચના, ખાતર પાણી અને જીવાતનું કઈ રીતે થઈ શકે નિયંત્રણ
  2. સરકારે વળતર તો જાહેર કર્યું પણ ખેડૂત સુધી પહોંચશે કેમ? વલસાડના ખેડૂતો રાહત પેકેજ અંગે જુઓ શું બોલ્યા

TAGGED:

FARMERS
SURENDRANAGAR FARMERS DEMAND
CROP DAMAGE
SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR FARMERS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.