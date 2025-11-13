સુરેન્દ્રનગરમાં માવઠાથી ખેડૂતોને ભારે નુકશાન, પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવા કરાઈ માંગ
અતિભારે વરસાદ અને હાલમાં પડેલા માવઠાના કારણે ખેડૂતોને ભારે આર્થિક પડકરાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
Published : November 13, 2025 at 8:27 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા સરકારને તાત્કાલિક પાક નુકસાન સહાયની રકમ તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે તેવી માંગણી ઉઠી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં ચોમાસા દરમિયાન પડેલા અતિભારે વરસાદ અને હાલમાં પડેલા માવઠાના કારણે ખેડૂતોને ભારે આર્થિક પડકરાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ખેડૂતોને પાક વર્તનની રકમ તાત્કાલિક ચુકવવામાં આવે તેવી માંગ
ખેડૂતો કહે છે કે, સતત કુદરતી આફતોને કારણે તૈયાર પાક બગડી ગયો છે, આવકના સ્ત્રોતો અટકી ગયા છે અને હાલ તોમોઢામાં આવેલ કોળિયો પણ જુટવાઈ ગયો છે. દેવા-જમા, ખેતી ખર્ચ અને પરિવારીક જવાબદારીઓને કારણે ખેડૂતો પર આર્થિક સંકટ વધુ ઊંડું બન્યું છે.
ખેડૂત આગેવાનોએ જણાવ્યું છે કે, "સરકારની જાહેરાત માત્ર કાગળ પર નહીં, પરંતુ ઝડપથી અમલમાં આવે એ જરૂરી છે. તેથી સરકાર દ્વારા તરત જ પાક નુકસાન સહાયની રકમ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા થાય તેવી લોકોને અપેક્ષા છે."
રાજ્ય સરકાર દ્વારા 10,000 કરોડ રૂપિયાનું પાક નુકસાન સહાય પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ સહાય ખેડૂતો સુધી ક્યારે પહોંચશે તે અંગે હજી કોઈ સ્પષ્ટતા સામે આવી નથી. એથી ખેડૂતોમાં નારાજગી તથા ચિંતા વ્યાપી રહી છે.
ખાસ કરીને હાલના સમયમાં શિયાળુ પાકની વાવણીનો સમય ચાલે છે અને અનેક ખેડૂત પરિવારોમાં દીકરી-દિકરાના લગ્ન પ્રસંગો નજીક છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સહાય રકમ સમયસર મળે તો ખેડૂતોને મોટો આધાર મળશે અને તેઓ આગળની ખેતી માટે જરૂરી સંસાધનો મેળવી શકશે.
આ પણ વાંચો...