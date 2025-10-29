સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો માવઠાના મારથી બેહાલ: પાક વીમા યોજના ફરી અમલમાં મૂકવાની માંગ
પાછલા એક અઠવાડિયાથી કમોસમી વરસાદ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લાના તાલુકાઓમાં પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોને ખૂબ મોટું નુકસાન થયું છે.
Published : October 29, 2025 at 4:08 PM IST
જુનાગઢ: ચોમાસા બાદ હવે માવઠાનો વરસાદી માર સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો પર સતત પડી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકારે ગઈ કાલે પ્રધાનોને મોકલીને ખેડૂતોના નુકસાનનું સર્વે કરાવ્યું અને તમામને વળતર મળે તે માટેનો રિપોર્ટ સરકારને સોંપી દીધો છે. પરંતુ પાછલા ઘણા વર્ષોથી આ જ પ્રકારે કમોસમી વરસાદથી પરેશાન થઈ રહેલા ખેડૂતો કિસાન સન્માન નિધિ અને રાહત સહાય રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર સરકાર પરત ખેંચે અને એક દશકા પૂર્વે અમલમાં રહેલી પાક વીમા યોજના ફરીથી અમલમાં મૂકે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
માવઠાના મારથી સૌરાષ્ટ્રનો ખેડૂત બેહાલ
પાછલા એક અઠવાડિયાથી કમોસમી વરસાદ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લાના તાલુકાઓમાં પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોને ખૂબ મોટું નુકસાન થયું છે. તૈયાર થયેલો મગફળીનો પાક કમોસમી વરસાદના પાણીમાં તણખલાની માફક તરતો જોવા મળ્યો, જેને લઈને જગતનો તાત ખૂબ ચિંતિત બન્યો છે. પાછલા એક દસકા દરમિયાન ચોમાસા દરમિયાન થતી અતિવૃષ્ટિ અને ચોમાસા બાદ માવઠાનો વરસાદ ખેડૂતોની ચિંતામાં અનેકગણો વધારો કરી રહ્યો છે.
કિસાન સન્માન નિધિ અને રાહત સહાય ખેંચો પરત
સતત માવઠા રૂપી વરસાદથી ખેતી પાકોનું નુકસાન સહન કરી રહેલા જુનાગઢના ખેડૂતો કિસાન સન્માન નિધિની રૂ. ૨૦૦૦ની સહાય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બે હેક્ટરની મર્યાદામાં રૂ. ૨૨,૦૦૦ની સહાયને પરત ખેંચવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. એક દશકા પૂર્વે અમલમાં રહેલી પાક વીમા યોજના કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર ફરીથી અમલમાં મૂકે તેવી માંગ પણ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આજના સમયમાં કોઈપણ વ્યક્તિ પશુ, મિલકત કે વાહનનો વીમો કરાવી શકે છે, તો કૃષિ પાકોનો વીમો શા માટે ન થઈ શકે? સરકાર યોજના બનાવે, ખેડૂતો પાક વીમા યોજનામાં સામેલ થઈને પ્રીમિયમ ભરવા પણ તૈયાર છે. પરંતુ દર વર્ષે થતી નુકસાની કિસાન સન્માન નિધિ અને રાહત સહાયના નામે હવે ખેડૂતોને પાયમાલ કરી રહી છે.
પાછલા એક દસકાથી આ જ સ્થિતિ
પાછલા એક દસકાથી ચોમાસા દરમિયાન અતિવૃષ્ટિ અને ત્યારબાદ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને કૃષિ પાકોમાં ખૂબ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે હવે ખેડૂત કૃષિ પાકોના ઉત્પાદનમાં નવી પેઢીના યુવાનોને જોડવા પણ ખચકાઈ રહ્યો છે. જે લોકો ભાગ્યે રાખીને ખેતી કરી રહ્યા છે, તેઓ પણ સતત અને અનિશ્ચિત બની રહેલા વાતાવરણ તેમજ કમોસમી વરસાદને કારણે પરેશાન થઈને ખેતી છોડી પોતાના રાજ્યમાં અન્ય કામ તરફ વળવાની વાત કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: