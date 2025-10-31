જુનાગઢમાં માવઠા બાદ થયેલા નુકશાનને લઈ કેશોદના ખેડૂતોમાં રોષ, સર્વે કરવા કોઈ ન ફરક્યાનો કર્યો આરોપ
કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતોમાં સરકારની નુકસાન બાદની કોઈ પણ કામગીરી આજ દિન સુધી શરૂ થઈ નથી
Published : October 31, 2025 at 5:38 PM IST
જુનાગઢ : પાછલા એક અઠવાડિયાથી સૌરાષ્ટ્ર દરિયાકાંઠા વિસ્તારના જિલ્લાઓમાં માવઠા રૂપી વરસાદે ખરીફ પાકોને ખૂબ મોટું નુકસાન કર્યું છે, ત્યારે સરકારે પહેલા તબક્કામાં તેમના સંસદ ધારાસભ્યો અને પ્રધાનને મોકલીને નુકસાની વિગતો મેળવવા માટે સ્થળ પર મોકલ્યા હતા, ત્યાર બાદ કૃષિ વિભાગે પરિપત્ર કરીને નુકસાનીનો અંદાજ 20 દિવસમાં મોકલવાની તાકીદ કરી છે. કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતોમાં સરકારની નુકસાન બાદની કોઈ પણ કામગીરી આજ દિન સુધી શરૂ થઈ નથી. જેને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે વિરોધ જોવા મળે છે.
કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતોનો વિરોધ
પાછલા 10 દિવસથી જે રીતે માવઠાનો વરસાદ ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં અનેક ગણો વધારો કરી રહ્યો છે. જેને ધ્યાને રાખીને રાજ્યની સરકારે સંસદ સભ્યો ધારાસભ્યો અને સરકારના પ્રધાનને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં મોકલીને નુકસાનીનો પ્રાથમિક અંદાજ મોકલવા માટે તાકીદ કરી હતી. સરકારના પ્રધાનો અને ધારાસભ્યનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ રાજ્યના કૃષિ વિભાગે નુકસાનીના સર્વેને લઈને અધિકારી અને કર્મચારીઓને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારના ખેડૂતોની મુલાકાત કરીને સ્થળ પરથી નુકસાનીના અંદાજનું પત્રક તૈયાર કરી રાજ્યની સરકારને મોકલવા માટે 20 દિવસનો સમય ફાળવ્યો હતો.
ત્યારબાદ કેટલાક વિસ્તારો માં નુકસાનીના સર્વેને લઈને કામગીરી શરૂ થઈ છે, પરંતુ જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના કેટલા ગામોમાં હજુ સુધી રાજ્યના કૃષિ વિભાગના સર્વે કરવાના આદેશની જાણે કે કોઈ અસર જોવા મળતી ન હોય તે રીતે કોઈ પણ કર્મચારી કે અધિકારી સર્વેનું કામ લઈને ગામડામાં જોવા મળતો નથી.
ખેડૂતોએ કર્યો અર્ધનગ્ન હાલતમાં વિરોધ
કેશોદ તાલુકાના ટીટોડી ગામના ખેડૂતોએ અર્ધનગ્ન હાલતમાં સર્વે તુરંત શરૂ થાય તે માટે ખેતરમાં જ વિરોધ પ્રદર્શન કરીને સરકાર અને કૃષિ વિભાગની સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. વરસાદ બંધ થયા બાદ ધીમે ધીમે પાણી ખેતરોમાંથી સુકાઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં બે ચાર દિવસ પછી મગફળી પણ કોરી થઈ જાય છે. જેથી ખેડૂતોને માવઠાના વરસાદથી મગફળીના પાકને નુકસાન થયું છે, તે સાબિત કરવા માટે ખૂબ મુશ્કેલ પડે છે.
આવી સ્થિતિમાં જ્યારે ખેતરોમાં વરસાદી પાણી જોવા મળતુ હોય અને મગફળી કે અન્ય કૃષિ જાણશો વરસાદથી બગડી હોય તેવી સ્થિતિમાં સરકારનો અધિકારી અને કર્મચારી સર્વે કરે તો ખેડૂતોની સાચી નુકસાનીનો આંકડો મળી શકે, પરંતુ કેશોદ તાલુકાના ગામોમાં હજુ સુધી કોઈ સર્વે કરવા માટે કર્મચારી કે અધિકારી ડોકાયા નથી. જેથી ખેડૂતોએ આજે અર્ધનગ્ન હાલતમાં તાકીદે સર્વેની કામગીરી શરૂ થાય તે માટે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
આ પણ વાંચો...