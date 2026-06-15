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મોરબીના જેતપુરના ખેડૂતોએ ખેતરમાં વીજ થાંભલા નાખવાની કામગીરોનો કર્યો વિરોધ, પોલીસ સાથે થયું ઘર્ષણ

મોરબીના જેતપર ગામે અદાણી વીજ કંપની દ્વારા ખેડૂતોના ખેતરમાં મંજુરી વગર વીજ થાંભલા ઉભા કરતા હોવાના આરોપ સાથે ખેડૂતોએ હલ્લાબોલ કર્યો છે.

સ્થાનિકોનું પોલીસ સાથે ઘર્ષણ
સ્થાનિકોનું પોલીસ સાથે ઘર્ષણ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 7:56 AM IST

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મોરબી: મોરબીના જેતપર ગામે અદાણી વીજ કંપની અને સ્થાનિક ખેડૂતો વચ્ચેનું ઘર્ષણ હવે ઉગ્ર બની રહ્યું છે. પોતાના હકની જમીન બચાવવા માટે લડી રહેલા જગતના તાત પર ખાખી વર્દી અને કોર્પોરેટ કંપનીનું જે અમાનવીય દમન જોવા મળ્યું છે, તે ડબલ એન્જિન સરકારના દાવાઓની પોલ ખોલવા માટે પૂરતું છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી જેતપરના ખેડૂતો રસ્તા પર છે, પરંતુ કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં સૂતેલું તંત્ર અને માત્ર વાયદાઓની ખેતી કરતા રાજકારણીઓના પેટનું પાણી હલતું નથી.

શું છે સમગ્ર ઘટના ?

જેતપર ગામના ખેડૂતોના ખેતરોમાં અદાણી વીજ કંપની દ્વારા બળજબરીપૂર્વક વીજ થાંભલા નાખવાની કામગીરી ચાલી રહી હોવાનો આરોપ છે. થોડા દિવસ પહેલા જ્યારે વીજ કંપનીના કર્મચારીઓ પોલીસના કાફલા સાથે થાંભલા નાખવા પહોંચ્યા, ત્યારે પોતાનો પાક અને જમીન બચાવવા ખેડૂતોએ અણીયાળી ટોલનાકા પાસે ચક્કાજામ કર્યો હતો. આ સમયે ગુજરાત પોલીસનું જે વરવું સ્વરૂપ સામે આવ્યું તેણે સૌને ચોંકાવી દીધા. શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતોને પોલીસે બળજબરીથી ડિટેઇન કર્યા. એટલું જ નહીં, 'નારી સન્માન'ની મોટી-મોટી વાતો કરતી સરકારની પોલીસે મહિલા ખેડૂતોના વાળ પકડીને તેમને માર માર્યો હોવાના ગંભીર આક્ષેપો ઉઠ્યા છે.

મોટી સંખ્યમાં લોકો એકજૂટ થયાં
મોટી સંખ્યમાં લોકો એકજૂટ થયાં (Etv Bharat Gujarat)

વિપક્ષી નેતાઓ મેદાને, ખેડૂતો પ્રતિક ધરણા પર

આ પોલીસ દમન અને ખેડૂતોના આક્રોશની જ્વાળા ભભૂકી ઉઠતા રાજ્યભરના ખેડૂત આગેવાનો અને નેતાઓ જેતપર પહોંચવા લાગ્યા છે. ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી, પાલભાઈ આંબલીયા, મહેશ રાજકોટિયા સહિતના નેતાઓએ ખેડૂતોની વ્હારે આવીને તંત્રને ભીંસમાં લીધું હતું. આ ઉપરાંત આપના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી, ધારાસભ્ય હેમંત ખવા અને નિલેશ એરવાડિયા જેવા આગેવાનોએ પણ પ્રતીક ધરણા સ્થળે પહોંચીને વીજ કંપની અને સરકારની તાનાશાહી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.

મોરબીના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કાંતિ અમૃતિયાએ મામલાને શાંત પાડવાનો કર્યો પ્રયાસ
મોરબીના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કાંતિ અમૃતિયાએ મામલાને શાંત પાડવાનો કર્યો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલામાં મોરબીના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તેમજ જેતપર ગામના જ વતની કાંતિભાઈ અમૃતિયાની ભૂમિકા અત્યંત હાસ્યાસ્પદ અને નિરાશાજનક રહી છે. જ્યારે રોષે ભરાયેલા ખેડૂતો ટ્રેક્ટર રેલી યોજીને મોરબી કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા બાદ કાંતિભાઈ પણ જેતપર ગામે દેખાયા હતા. પરંતુ, ખેડૂતોના પ્રશ્નનું નક્કર નિરાકરણ લાવવાને બદલે અથવા તો સરકારમાં રજૂઆત કરીને કામ અટકાવવાને બદલે, તેઓ માત્ર 'ભાષણબાજી' કરીને ત્યાંથી ચાલતી પકડી હતી.

ટ્રેકટર લઈને મોરબી જઈ રહેલા જેતપર ગામના ખેડૂતો
ટ્રેકટર લઈને મોરબી જઈ રહેલા જેતપર ગામના ખેડૂતો (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાત સરકારને સવાલ: નિરાકરણ ક્યારે?

આજની તારીખે ગુજરાતના ખેડૂતની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય છે. એક તરફ કમોસમી વરસાદ અને નબળા પાકનો માર છે, અને બીજી તરફ થોડી ઘણી બચી ગયેલી જમીનો પર કોર્પોરેટ કંપનીઓનો કબ્જો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત સરકાર માત્ર મૂડીપતિઓ માટે લાલ જાજમ પાથરવામાં એટલી વ્યસ્ત છે કે તેને પોતાના જ રાજ્યના ખેડૂતોના રડવાનો અવાજ સંભળાતો નથી.અઠવાડિયાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. ખેડૂતના ખેતરમાં વીજપોલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. અને જેતપરગામના ખેડૂતો ધરણાં પર છે. ત્યારે સૌથી મોટો અને સળગતો પ્રશ્ન એ છે કે, આ ખેડૂતોના પ્રશ્નનું નિરાકરણ ક્યારે આવશે?

  1. સુરેન્દ્રનગર: 300થી વધુ ખેડૂતો ટ્રેક્ટર સાથે ગાંધીનગર તરફ રવાના, વિધાનસભાનો કરશે ઘેરાવ
  2. જામનગર: મોટી બાણુંગરમાં ખેડૂતોની મહાસભા, 15 જૂને ગાંધીનગરમાં યોજાશે ભવ્ય 'ટ્રેક્ટર રેલી'

TAGGED:

FARMER PROTEST IN MORBI
FARMER PROTEST JETPAR
GUJARAT FARMERS
ખેડૂતોનો વિરોધ
FARMER PROTEST

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