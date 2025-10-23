ETV Bharat / state

નવરાત્રીના વરસાદ બાદ હવે ફરી આગાહી, ખેડૂતોએ પાકની સ્થિતિને લઈને સંભળાવી આપવીતિ

ઈટીવી ભારત દ્વારા ભાવનગર જિલ્લામાં થતા પાકોમાં ગયા પાકની સ્થિતિ અને હાલમાં કરેલા પાકની સ્થિતિને લઈને ખેડૂતો સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.

નવરાત્રીના વરસાદ બાદ હવે ફરી આગાહી
નવરાત્રીના વરસાદ બાદ હવે ફરી આગાહી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 5:28 PM IST

ભાવનગર: રાજ્યમાં નવરાત્રી ઉપર ખાબકેલા વરસાદ બાદ ખેડૂતોના તૈયાર પાક ઉપર સીધો માર પડ્યો છે. ત્યારે હવે શિયાળુ પાકની શરૂઆત થઈ છે, તે સમયે ફરી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

ઈટીવી ભારત દ્વારા જિલ્લામાં થતા પાકોમાં ગયા પાકની સ્થિતિ અને હાલમાં કરેલા પાકની સ્થિતિને લઈને ખેડૂતો સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. ખેડૂતોને કેવી સમસ્યાઓ છે અને ખેડૂતો શું કહી રહ્યા છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

ભાવનગરના ખેડૂતોએ પાકની સ્થિતિને લઈને સંભળાવી આપવીતિ (Etv Bharat Gujarat)

વરસાદની આગાહીથી ખેડૂતો ચિંતિત

ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ 4.500 લાખ હેકટર જમીનમાં વાવેતર થાય છે. આ વર્ષે 2 લાખથી વધુ કપાસનું વાવેતર, 1 લાખથી વધુ ડુંગળીનું વાવેતર અને ત્યારબાદ મગફળીનું વાવેતર 1 લાખ હેક્ટર આસપાસ થવા પામ્યું હતું. આ સ્થિતિ વચ્ચે હાલમાં નવરાત્રી દરમિયાન વરસેલા વરસાદથી ખેડૂતોના તૈયાર થયેલા કપાસ, મગફળી અને ડુંગળીના પાક ઉપર સીધી અસર થઈ હતી. પાકની ગુણવત્તાને અસર થતા ભાવ ઓછા મળતા ખેડૂતો ચિંતિત છે. જો કે ત્યારબાદ શિયાળુ પાકનું વાવેતર કરી દેવામાં આવ્યું છે.જોકે, હવે ફરી વરસાદની આગાહી ખેડૂતોને ચિંતિત કરી રહી છે.

વરસાદના પગલે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટુ
વરસાદના પગલે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટુ (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટૂ

ઈટીવી ભારતની ટીમ ભંડારીયા ગામે ખેતરમાં પહોંચી હતી ત્યારે ખેતરમાં રહેલા ખેડૂત રમેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલા મગફળીના ઓળાનો પાક કર્યો હતો. તેમાં અમે 20 હજારનો ખર્ચો કર્યો, પરંતુ તેમાંથી માત્ર ખાલી 18,000 રૂપિયા મળ્યા હતા. જેથી 2000ની નુકસાની ગઈ ત્યારબાદ હવે ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું છે, પરંતુ વરસાદના પગલે પડ્યા પર પાટુ છે. અત્યારે ભાવ છે નહીં હવે ભાવ મળે તો પણ નુકસાન તો છે જ, આ વર્ષે કાંઈ મળશે નહિં, તેવું લાગી રહ્યું નથી.

આ વર્ષે 1 લાખથી વધુ ડુંગળીનું વાવેતર
આ વર્ષે 1 લાખથી વધુ ડુંગળીનું વાવેતર (Etv Bharat Gujarat)

હવે માવઠું થાય તો બધું બરબાદ થઈ જાય

જો કે, માવઠાને લઈને ખેડૂત ભાયાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ડુંગળીનો ભાવ અમને મળવાના નથી. અત્યારે આઠ કિલો ડુંગળી વેચાય છે, અમને 20 રૂપિયે તો પડતર થાય છે. અમને કાંઈ મળતું નથી. હવે જો માવઠું થાય તો ખેડૂતો સાવ મરી જાય. અત્યારે ડુંગળીનું વાવેતર છે સાવ બગડી જાય. ડુંગળીનું વાવેતર મોંઘુ છે 400 રૂપિયા દાડીયાના થાય છે. બિયારણના કોઈ 2500 તો કોઈ 3000 તો કોઈ 5,000ના ભાવમાં લેતા હોય છે, અને ખાતરના ભાવ પણ વધતા જાય છે.

ચિંતા પૂરે પૂરી વ્યાજના પૈસા નીકળતા નથી

માવઠું અને ભાવ નહીં મળવાને પગલે વધુ એક ખેડૂત ચંદુભાઈ જણાવ્યું હતું કે, ખેતરમાં પાકને લઈને ચિંતા પૂરેપૂરી રહે છે. અમે રાત દિવસ મહેનત કરીએ છીએ. ગમે એટલી કોશિશ કરીએ ખર્ચો માથે પડે છે. ઉતારો આવતો નથી સરકારે પૈસા આપ્યા છે, પણ તેના વ્યાજ ભરવાના પણ પૈસા રહ્યા નથી. જો કોઈ ભાવ ફિક્સ થાય તો ખેડૂતોને થોડો ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે.

FARMERS OF GUJARAT
FARMERS OF BHAVNAGAR
BHAVNAGAR NEWS
AGRICULTURE NEWS
FARMERS

