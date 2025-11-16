બહુચરાજી અને જોટાણાના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી નથી મળી રહ્યું, પાક બગડવાનો ભય
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, "અમે સરકારના આદેશ પર ભરોસો રાખીને વાવેતર કર્યું, પણ હવે પાણી જ ન મળે તો આખું વર્ષ બગડવાની ચિંતા છે."
Published : November 16, 2025 at 3:50 PM IST
મહેસાણા : દિવાળી પર્વ બાદ પણ મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજી અને જોટાણા તાલુકાના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે નર્મદા કેનાલનું પાણી ન મળતાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા મૌખિક આદેશો હોવા છતાં, આ બંને તાલુકામાંથી પસાર થતી માયનોર અને સબ-માયનોર કેનાલોમાં હજી સુધી પાણી છોડવામાં આવ્યું નથી, જેને કારણે ખેડૂતોનો મૂલ્યવાન રવિ પાક સુકાઈ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
પાણીનો અભાવ અને પાક બગડવાનો ભય
ખેડૂતોનો સ્પષ્ટ આરોપ છે કે નર્મદા વિભાગની બેદરકારીના કારણે તેમને સિંચાઈ માટે જરૂરી પાણી મળી રહ્યું નથી. પરિણામે, ચણા, રાયડો, એરંડા, કપાસ અને તુવેર જેવા મહત્ત્વના પાકોને જીવનદાન આપતા પાણીના અભાવે તે બગડી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, “અમે સરકારના આદેશ પર ભરોસો રાખીને વાવેતર કર્યું, પણ હવે પાણી જ ન મળે તો આખું વર્ષ બગડવાની ચિંતા છે.”
બહુચરાજીના શંખલપુર નજીક આવેલા ફીચડી ગામના એક ખેડૂત, હરિભાઈ, જેમણે ચાર વીઘા જમીનમાં ચણાનું વાવેતર કર્યું છે, તેમનું દર્દ આંખે ઊડીને વળગે તેવું છે. તેમણે વ્યથા ઠાલવતા કહ્યું કે, "પાણી વગર પાક બગડી રહ્યો છે. જો સમયસર પાણી નહીં મળે તો આખું વાવેતર નિષ્ફળ જશે અને મોટું આર્થિક નુકસાન થશે." હરિભાઈની જેમ જ જોટાણા અને બહુચરાજીના શંખલપૂર, ફીચડી, કાલરી, સાપાવાળા, વેણપુરા સહિતના અનેક ગામોના ખેડૂતો ચિંતામાં ડૂબેલા છે.
કેનાલના પટમાં હજી પણ મોટા પ્રમાણમાં વૃક્ષો અને ઝાડી-ઝાંખરા
ખેડૂતો માત્ર પાણી ન મળવાના મુદ્દે જ નહીં, પરંતુ કેનાલોની સફાઈ ન થવાના કારણે પણ રોષે ભરાયા છે. તેમનું કહેવું છે કે નર્મદા વિભાગે કેનાલોમાં પાણી છોડવાની તૈયારી તો કરી જ નથી, સાથે સાથે સફાઈની કામગીરી પણ હાથ ધરી નથી. શંખલપુર પાસેની ફીચડી ગામ તરફ જતી માઇનોર કેનાલની હાલત કેટલી ખરાબ છે. કેનાલના પટમાં હજી પણ મોટા પ્રમાણમાં વૃક્ષો અને ઝાડી-ઝાંખરા ઊગેલા જોવા મળી રહ્યા છે.
જો આ કેનાલોમાં પાણી છોડવામાં આવે તો પણ તે અવરોધાઈ જશે અથવા તો ખેતરો તરફ વહી જશે નહીં. સફાઈમાં વિલંબ થવાથી પાણીના વિતરણમાં પણ સમસ્યા ઊભી થશે અને છેવાડાના ખેડૂતો સુધી પાણી પહોંચાડવું વધુ મુશ્કેલ બની જશે.
સરકારના સ્પષ્ટ આદેશો હોવા છતાં નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા કેનાલોમાં પાણી ન છોડવાના કારણે ખેડૂતોને ભારે હાલાકી વેઠવી પડી રહી છે. ખેડૂતોએ સ્થાનિક સ્તરે અનેક રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ પરિણામ હજી સુધી શૂન્ય છે.
આ ગંભીર મુદ્દે જ્યારે બહુચરાજી સ્થિત નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે ફોન પર જણાવ્યું કે બે-ચાર દિવસમાં કેનાલોમાં પાણી છોડવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. જોકે, હાલમાં આ અધિકારી રજા પર હોવાનું કહીને તેમણે કેમેરા સામે કે સત્તાવાર નિવેદન આપવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો.
અધિકારીઓના મૌખિક આશ્વાસન પર ખેડૂતો હવે વિશ્વાસ રાખવા તૈયાર નથી, કારણ કે સિંચાઈ માટેનો મહત્ત્વનો સમય વીતી રહ્યો છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે નર્મદા વિભાગ વહેલી તકે સફાઈની કામગીરી પૂર્ણ કરીને કેનાલોમાં પાણી છોડે, જેથી તેમનો ઉભો પાક બચી શકે. જો તાત્કાલિક પગલાં નહીં લેવાય, તો આ બંને તાલુકાના હજારો ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવું પડશે.
