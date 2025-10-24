'કૃષિ પાકોનું વાવેતર ગામની જરૂરિયાત અને પરિવાર પૂરતું જ કરીશું', આ ગામના ખેડૂતોએ કેમ લીધો આવો નિર્ણય ?
મેંદરડા તાલુકાના બાદલપુર ગામના ખેડૂતોએ કૃષિ પાકોનું વાવેતર ગામની જરૂરિયાત અને પરિવાર પૂરતું જ કરવાનો સાર્વત્રિક નિર્ણય લીધો છે, જાણો કેમ ?
મેંદરડા: જુનાગઢ: કૃષિ પાકોના સતત ઘટતા જતા બજાર ભાવ તેમજ સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ટેકાના ભાવોને લઈને ખેડૂતોમાં દર વર્ષે અસંતોષ વધતો જાય છે, તેની વચ્ચે હવે મેંદરડા તાલુકાના બાદલપુર ગામના ખેડૂતોમાં જોવા મળી રહી છે.
બાદલપુર ગામની જરૂરિયાત અને ગામના પ્રત્યેક ઘરના પરિવાર પૂરતી જ કૃષિ જણસોનું વાવેતર અને તેનું ઉત્પાદન કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કૃષિ ઉત્પાદન પાછળ થતા ખર્ચ અને બજાર ભાવમાં ખૂબ મોટું અંતર હોવાને કારણે બાદલપુર ગામના ખેડૂતો દ્વારા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
બાદલપુર ગામના ખેડૂતોનો ઐતિહાસિક નિર્ણય
જુનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના બાદલપુર ગામના ખેડૂતોએ આજે કૃષિ જણશો ના સતત ઘટતા જતા બજાર ભાવ તેમજ સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવોના નિર્ધારણને લઈને દર વર્ષે ખેડૂતોમાં અસંતોષ વધતો જાય છે. જેને પગલે મેંદરડા તાલુકાના બાદલપુર ગામના ખેડૂતોએ ગામની જરૂરિયાત અને ગામમાં રહેતા પ્રત્યેક પરિવારની જરૂરિયાત પૂરતું જ કૃષિ ઉત્પાદન કરશે.
જેમાં શાકભાજી અનાજ મગફળી અને અન્ય કૃષિ પેદાશોનું ઉત્પાદન એકદમ મર્યાદિત કરીને આજ વર્ષથી જરૂરિયાત પૂરતા કૃષિ પાકોના વાવેતર કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. બાદલપુર ગામમાં ખેડૂતો એકઠા થયા હતા અને જે રીતે કૃષિ ઉત્પાદન થયા બાદ વેપારી અને દલાલો કૃષિ ઉત્પાદનો પર મસમોટો નફો રળી ખાય છે, પરંતુ તેનો સીધો ફાયદો ખેડૂતોને થતો નથી, જેના વિરુદ્ધમાં આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે
માર્કેટયાર્ડમાં ખેડૂતોનું શોષણ થવાનો આરોપ
આજે બાદલપુર ગામમાં સ્થાનિક અને અન્ય ખેડૂતો એકઠા થયા હતા. જેમાં સાર્વત્રિક રીતે શિયાળુ સિઝનમાં કૃષિ પાકોનું વાવેતર જરૂર પૂરતું અને મર્યાદિત કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે ખેડૂતો આખું વર્ષ ખેતરમાં મહેનત કરીને મગફળી અનાજ કઠોળ શાકભાજી અને કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે દર વર્ષે ઉત્પાદન પાછળ ખેતી ખર્ચ ખૂબ વધી રહ્યો છે તેની સામે કૃષિ પાકોના બજાર ભાવ દર વર્ષે નીચા થતા જાય છે.
એક સમયે મગફળી અને સોનાના ભાવ લગભગ એક સમાન જોવા મળતા હતા પરંતુ આજે સોનું અત્યાર સુધીના ઐતિહાસિક સ્તર એટલે કે પ્રતિ 10 ગ્રામ 01 લાખ અને 20હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચ્યું છે પરંતુ મગફળી ના બજાર ભાવ પ્રતિ વર્ષ ઘટી રહ્યા છે જેને લઈને ખેડૂતોમાં દર વર્ષે અસંતોષ જોવા મળતો હોય છે
APMC ન હતી ત્યારે ખેડૂતો હતા સમૃદ્ધ
જ્યારે APMC જેવી કોઈપણ વ્યવસ્થા ન હતી ત્યારે ખેડૂતો એકદમ સમૃદ્ધ જોવા મળતા હતા. હજી 30 વર્ષ પૂર્વે ખેડૂતોની કૃષિ જણસોને ખરીદવા માટે વેપારીઓ સીધા ગામડામાં જઈને ખેડૂતના ખેતરેથી મગફળી અનાજ કઠોળ શાકભાજી અને કપાસ જેવા કૃષિ ઉત્પાદનોની ખરીદી કરતા હતા, અને તે પણ ખેડૂત દ્વારા કરવામાં આવેલા નિર્ધારીત ભાવ મુજબ પરંતુ આજે પરિસ્થિતિ એકદમ વિપરીત બની ગઈ છે, 30 વર્ષ પહેલા વેપારીઓ જે માલ ખરીદવા માટે ખેતરમાં આવતા હતા તે જ રીતે હવે ખેડૂતો પોતાનો માલ વેચવા માટે એપીએમસી જઈ રહ્યા છે આ બે વિપરીત પરિસ્થિતિમાં કૃષિ જણશો ના ભાવ એકદમ તળિયે બેસી જાય છે.