અમરેલી: લાઠીના કેરીયા સહિત 6 ગામના ખેડૂતોની પાણી છોડવા માંગ, રવિ પાક બચાવવા આપ્યું આવેદન
ગાંગડીયો નદીમાં પાણીનું એક ટીપું પણ નહીં, સિંચાઈના પાણીની સમસ્યાને લઈ ખેડૂતો દ્વારા પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત
Published : November 25, 2026 at 5:27 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના લાઠી તાલુકાના કેરીયા ગામ સહિત આસપાસના છ ગામોના ખેડૂતો હાલ સિંચાઈના પાણીની ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. રવિ પાકનું વાવેતર પૂર્ણ થયા બાદ પાકને પિયત આપવાનો સમય આવી રહ્યો છે, ત્યારે ગાંગડીયો નદીમાં પાણી ન હોવાના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. રવિ પાકને બચાવવા માટે સૌની યોજના હેઠળ ગાંગડીયો નદીમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવામાં આવે તેવી માંગ સાથે ખેડૂતો દ્વારા લાઠી પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
રવિ પાક બચાવવા ખેડૂતોની પાણી છોડવા માંગ
કેરીયા ગામના અગ્રણી ખેડૂત મનીષ હરિભાઈ રાછડીયાના જણાવ્યા મુજબ, સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ ગાંગડીયો નદીને ઊંડી અને પહોળી કરવામાં આવી હતી તેમજ પાણી સંગ્રહ માટે બંધારા પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. જોકે, ચાલુ વર્ષે વરસાદ ઓછો પડવાના કારણે નદીમાં હાલ પાણીનું એક ટીપું પણ ઉપલબ્ધ નથી. ખેડૂતો દ્વારા રવિ પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હવે પાકને પિયત આપવાની જરૂરિયાત ઊભી થતાં પાણીના અભાવે પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ ખેડૂતોને સતાવી રહી છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ ગાંગડીયો નદીનો સૌની યોજના હેઠળ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં લુણકી તરફથી છોડવામાં આવતું પાણી કેરીયા સુધી પહોંચતું નથી. જેના કારણે નદીના કાંઠાના ખેડૂતોને યોજનાનો પૂરતો લાભ મળતો નથી. જો સૌની યોજનાનું પાણી યોગ્ય વ્યવસ્થા સાથે ગાંગડીયો નદીમાં છોડવામાં આવે તો કેરીયા સહિત પીપરીયા, દેવળીયા, હડતાળા, ગોવિંદપરા અને વાંડલીયા ગામના સેંકડો ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળી શકે તેમ છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, હાલ રવિ પાકના વાવેતર બાદ સિંચાઈ માટે પાણી અત્યંત જરૂરી છે. સમયસર પાણી નહીં મળે તો મહેનત, બિયારણ, ખાતર અને ખેતી પાછળ કરવામાં આવેલા ખર્ચ પર પાણી ફરી વળવાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. આથી ખેડૂતોના હિતમાં સૌની યોજનાનું પાણી ગાંગડીયો નદી સુધી પહોંચાડવા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.
ખેડૂતોએ આવેદન આપી કરી રજૂઆત
આ મુદ્દે 23 નવેમ્બરના રોજ ખેડૂતો અને ગ્રામજનો દ્વારા લાઠી પ્રાંત અધિકારીની કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ખેડૂતોની રજૂઆત અંગે લાઠીના ડેપ્યુટી કલેક્ટર પારસ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતો તરફથી રજૂઆતો મળી છે અને આ રજૂઆત સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. હવે ખેડૂતોની નજર સરકારના નિર્ણય પર છે. ગાંગડીયો નદીમાં સૌની યોજનાનું પાણી છોડવામાં આવે તો છ ગામોના ખેડૂતોને રવિ પાકની સિંચાઈ માટે મોટી રાહત મળી શકે તેમ છે.
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